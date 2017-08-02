Baojun 560 от General Motors появится на рынке в августе
Baojun 560 завоевал популярность среди поклонников класса SUV. На китайском рынке модель входит в тройку лидеров по продажам, опережают его только Haval H6 и H2 от Great Wall. В 2016 году было продано 321 550 экземпляров этой модели.
Новая модификация кроссовера получила противотуманные фары новой формы и рестайлинговая решетка радиатора. Перемены в интерьере автомобиля заключаются в новой современной приборной панели, большом парящем сенсорном экране мультимедийной системы, трехспицевом рулевом колесе и улучшенном блоке управления климатической установки.
Моторная линейка представлена двумя силовыми агрегатами - 1,5-литровым турбодвигателем с отдачей 150 л.с. и 1,8-литровым «атмосферником» на 137 л.с. Трансмиссия - 5-ступенчатый автомат или 6-диапазонный «робот». Производитель позиционирует Baojun 560 как бюджетный кроссовер. Цена рестайлинговой версии будет известна к началу продаж, а существующая версия кроссовера предлагается по цене от 72 000 до 88 000 юаней или от 600 000 до 725 000 рублей.
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