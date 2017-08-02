2 августа 2017, 16:40

Baojun 560 от General Motors появится на рынке в августе

Концерн General Motors презентовал семиместный кроссовер Baojun 560. Новинка предлагается в двух комплектациях с усовершенствованной автоматической коробкой передач. Модернизированный внедорожник появится на рынке в августе нынешнего года.
^

Ранее мы писали
В третьем квартале текущего года линейка автомобилей Haval на российском рынке пополнится новой моделью. Китайский ...
Читать далее
Концерн General Motors презентовал семиместный кроссовер Baojun 560. Новинка предлагается в двух комплектациях с усовершенствованной автоматической коробкой передач. Модернизированный внедорожник появится на местном рынке в августе нынешнего года.

Baojun 560 завоевал популярность среди поклонников класса SUV. На китайском рынке модель входит в тройку лидеров по продажам, опережают его только Haval H6 и H2 от Great Wall. В 2016 году было продано 321 550 экземпляров этой модели.

Новая модификация кроссовера получила противотуманные фары новой формы и рестайлинговая решетка радиатора. Перемены в интерьере автомобиля заключаются в новой современной приборной панели, большом парящем сенсорном экране мультимедийной системы, трехспицевом рулевом колесе и улучшенном блоке управления климатической установки.

Моторная линейка представлена двумя силовыми агрегатами - 1,5-литровым турбодвигателем с отдачей 150 л.с. и 1,8-литровым «атмосферником» на 137 л.с. Трансмиссия - 5-ступенчатый автомат или 6-диапазонный «робот». Производитель позиционирует Baojun 560 как бюджетный кроссовер. Цена рестайлинговой версии будет известна к началу продаж, а существующая версия кроссовера предлагается по цене от 72 000 до 88 000 юаней или от 600 000 до 725 000 рублей.

В избранное

Комментарии
Читайте по теме
Петербургские остановки массово обзаведутся «умными» павильонами
02.08.2017, 13:48
Ford занял 12 место в ТОП-15 самых привлекательных работодателей для студентов
01.08.2017, 18:16
Как протекают продажи рамного Mitsubishi Pajero Sport
31.07.2017, 20:53
Тормозить по требованию. ГИБДД остановит, где захочет
29.07.2017, 21:13
Как грамотно передвигаться в условиях дождливой погоды
28.07.2017, 08:18
Петербургские дилеры ожидают роста рынка
27.07.2017, 20:54
Читайте по теме
Петербургские остановки массово обзаведутся «умными» павильонами
02.08.2017, 13:48
Ford занял 12 место в ТОП-15 самых привлекательных работодателей для студентов
01.08.2017, 18:16
Как протекают продажи рамного Mitsubishi Pajero Sport
31.07.2017, 20:53
Тормозить по требованию. ГИБДД остановит, где захочет
29.07.2017, 21:13
Как грамотно передвигаться в условиях дождливой погоды
28.07.2017, 08:18
Петербургские дилеры ожидают роста рынка
27.07.2017, 20:54
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Озвучена цена обновленного Haval H6
Лукавят конечно в статье, насколько я знаю, сейчас он уже около 1,3 млн стоит в Элит комплектации, но считаю, свою цену оправдывает.
Грозный
Липучка vs Шиповка
Я на на шипах виатти езжу
Qrok
Тест-драйв Haval H9: китайский гладиатор
В принципе я себе купил бы такой, когда он появится в продаже.
Глеб
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Как протекают продажи рамного Mitsubishi Pajero Sport
Тормозить по требованию. ГИБДД остановит, где захочет
Средняя цена авто в России - 1,34 млн руб. За эти деньги Вы купите:
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 73 модели
Класс D
Geely Vision и еще 42 модели
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Suzuki Vitara и еще 7 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Baojun 560 от General Motors появится на рынке в августе
{{material_120265}}Концерн General Motors презентовал семиместный кроссовер Baojun 560. Новинка предлагается в двух комплектациях с усовершенствованной автоматической коробкой передач. Модернизированный внедорожник появится на местном рынке в августе нынешнего года.Baojun 560 завоевал популярность среди поклонников класса SUV. На китайском рынке модель входит в тройку лидеров по продажам, опережают его только Haval H6 и H2 от Great Wall. В 2016 году было продано 321 550 экземпляров этой модели.Новая модификация кроссовера получила противотуманные фары новой формы и рестайлинговая решетка радиатора. Перемены в интерьере автомобиля заключаются в новой современной приборной панели, большом парящем сенсорном экране мультимедийной системы, трехспицевом рулевом колесе и улучшенном блоке управления климатической установки.Моторная линейка представлена двумя силовыми агрегатами - 1,5-литровым турбодвигателем с отдачей 150 л.с. и 1,8-литровым «атмосферником» на 137 л.с. Трансмиссия - 5-ступенчатый автомат или 6-диапазонный «робот». Производитель позиционирует Baojun 560 как бюджетный кроссовер. Цена рестайлинговой версии будет известна к началу продаж, а существующая версия кроссовера предлагается по цене от 72 000 до 88 000 юаней или от 600 000 до 725 000 рублей.
2017-08-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Нижний Новгород Нижегородская область Владивосток
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG