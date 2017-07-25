25 июля 2017, 16:49

Барнаулец выставил на продажу раритетный автомобиль Talbot Matra Rancho X 1984

Житель Барнаула опубликовал объявление о продаже уникального автомобиля, который присутствует в России всего в двух экземплярах. И один из них сейчас ждет появления нового хозяина.
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Talbot Matra Rancho X 1984 года выпуска - уникальный французский раритет, выпускавшийся в 70-80 годах прошлого столетия аэрокосмической компанией Matra. Трехдверный автомобиль предназначен для туристических поездок. Любителям самостоятельных путешествий модель придется во вкусу: сиденья в салоне раскладываются в ровный пол, а задняя крышка багажника легко превращается в столик для пикника.

Нынешний владелец относится довольно трепетно к своему транспорту. Он оснастил авто современной мультимедийной системой и электростеклоподъемниками. По словам хозяина, основные элементы в салоне остались «родными». В 2015 году был сделан капитальный ремонт кузова, а «внутренности» позаимствовал у современной Toyota Corolla. Автомобиль находится в полностью рабочем состоянии.

Несмотря на 33-летний возраст, раритет успешно справляется со своей задачей. Ему не страшны ни ежедневные поездки в городском режиме, ни регулярные выезды на бездорожье и горные дороги.

Модель Talbot Matra Rancho X 1984 всегда вызывала неподдельный интерес у охотников и рыбаков. Но владелец будет тщательно выбирать «преемника» - он готов передать авто в заботливые руки нового хозяина, который пообещает не эксплуатировать машину на износ.

АвтоМудрость Талбот Ранчо

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Форум Talbot Rancho
| Недавно приобрел такого. Впереди процесс реставрации. Информацию буду выкладывать на профильном сайте. По пост советскому пространству нас пока трое.
Александр
Форум Talbot 1307-1510
С чего можно подобрать шрусы наружные на горизон
тема
Машщину для путешествий?
У них все кроссоверы до Н9, а Н9 это внедорожник, с рамным кузовом, с неразрезным задним мостом. Хоть нету там механических блокировок дифференциала, там за это электроника отвечает, назвать его кроссовером нельзя.
arallov_85
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Барнаулец выставил на продажу раритетный автомобиль Talbot Matra Rancho X 1984
{{material_120006}}Talbot Matra Rancho X 1984 года выпуска - уникальный французский раритет, выпускавшийся в 70-80 годах прошлого столетия аэрокосмической компанией Matra. Трехдверный автомобиль предназначен для туристических поездок. Любителям самостоятельных путешествий модель придется во вкусу: сиденья в салоне раскладываются в ровный пол, а задняя крышка багажника легко превращается в столик для пикника.Нынешний владелец относится довольно трепетно к своему транспорту. Он оснастил авто современной мультимедийной системой и электростеклоподъемниками. По словам хозяина, основные элементы в салоне остались «родными». В 2015 году был сделан капитальный ремонт кузова, а «внутренности» позаимствовал у современной Toyota Corolla. Автомобиль находится в полностью рабочем состоянии.Несмотря на 33-летний возраст, раритет успешно справляется со своей задачей. Ему не страшны ни ежедневные поездки в городском режиме, ни регулярные выезды на бездорожье и горные дороги.Модель Talbot Matra Rancho X 1984 всегда вызывала неподдельный интерес у охотников и рыбаков. Но владелец будет тщательно выбирать «преемника» - он готов передать авто в заботливые руки нового хозяина, который пообещает не эксплуатировать машину на износ.
2017-07-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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