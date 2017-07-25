Барнаулец выставил на продажу раритетный автомобиль Talbot Matra Rancho X 1984
Нынешний владелец относится довольно трепетно к своему транспорту. Он оснастил авто современной мультимедийной системой и электростеклоподъемниками. По словам хозяина, основные элементы в салоне остались «родными». В 2015 году был сделан капитальный ремонт кузова, а «внутренности» позаимствовал у современной Toyota Corolla. Автомобиль находится в полностью рабочем состоянии.
Несмотря на 33-летний возраст, раритет успешно справляется со своей задачей. Ему не страшны ни ежедневные поездки в городском режиме, ни регулярные выезды на бездорожье и горные дороги.
Модель Talbot Matra Rancho X 1984 всегда вызывала неподдельный интерес у охотников и рыбаков. Но владелец будет тщательно выбирать «преемника» - он готов передать авто в заботливые руки нового хозяина, который пообещает не эксплуатировать машину на износ.
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