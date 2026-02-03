Что показали дебютные заезды новых автоконцернов в Формуле-1 и как это повлияет на сезон 2026

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

3 февраля 2026, 08:34

Барселона встречает новую волну производителей в Формуле-1: первые итоги тестов

Барселона встречает новую волну производителей в Формуле-1: первые итоги тестов

Что показали дебютные заезды новых автоконцернов в Формуле-1 и как это повлияет на сезон 2026

Барселона встречает новую волну производителей в Формуле-1: первые итоги тестов

В Барселоне стартовала новая эпоха Формулы-1: на трассу впервые вышли болиды от новых производителей. Интерес к тестам был огромен, ведь именно здесь определяются будущие лидеры и аутсайдеры чемпионата.

В Барселоне стартовала новая эпоха Формулы-1: на трассу впервые вышли болиды от новых производителей. Интерес к тестам был огромен, ведь именно здесь определяются будущие лидеры и аутсайдеры чемпионата.

В Барселоне на этой неделе произошло событие, которое уже называют поворотным моментом для всего мирового автоспорта. На стартовую ступень вышли болиды нового поколения, созданные ведущими игроками Формулы-1. Это не просто очередные тесты - это показатель того, как изменится расстановки сил на чемпионате уже в ближайшем будущем.

Впервые за долгое время на трассе появились автомобили, разработанные не только признанными грандами, но и технологии, которые еще недавно считались аутсайдерами или вообще не имели отношения к гонкам. Инженеры и пилоты столкнулись с проблемой не только демонстрации скорости, но и уверенности в том, что их подходы к аэродинамике, силовым установкам и возможности смогут конкурировать с лучшими результатами.

Тестовая сессия проходила в закрытом режиме, но это не мешало экспертам и инсайдерам следить за каждым выездом на трассу. Особое внимание привлекли команды, которые только что получили одобрение на участие в кампании 2026 года. Их автомобили стали объектом тщательного анализа: от поведения на ходу до устойчивости в затяжных поворотах.

Этот тест был настолько высок, что даже отсутствие фанатов на трибунах не снизило уровень обсуждения в профессиональном сообществе. Новые производители не скрывали амбиций, а их пилоты - стремились убедить конкурентов и болельщиков.

В техническом плане дебютанты представили инновационные решения. Некоторые команды удивили необычными формами воздухозаборников и экспериментальными подвесками, другие - смелыми настройками гибридных силовых установок. Уже на первых кругах стало ясно: борьба за секунды будет идти не только между пилотами, но и между инженерами, которые ищут нестандартные пути к победе.

Первые результаты кажутся неоднозначными. Некоторые новички сразу продемонстрировали стабильность и уверенное поведение на трассе, другие столкнулись с техническими проблемами, и в результате были досрочно завершены сессии. Однако даже неудачи стали поводом для оптимизма: они получили ценные данные, чтобы лучше доработать болиды к началу сезона.

Важный момент - реакция опытных гонщиков, которые пересели на новые машины. Многие отмечали, что управляемость и обратная связь с трассой изменились, а некоторые даже сравнивали ощущения с переходом на совершенно иной уровень техники.  Формула-1 действительно вступает в новую эру, где привычные стандарты больше не работают.

Эксперты уже строят прогнозы, кто из новичков может состязаться с признанными лидерами. Пока рано говорить о сенсациях, но очевидно: чемпионат добавит интриги и заставит старожилов пересмотреть свои стратегии. Впереди еще много тестов и доработок, но уже сейчас ясно - сезон 2026 года обещает быть непредсказуемым и захватывающим.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Haval H7 2026: новый двигатель, свежие технологии и мультимедиа для России
С 1 февраля: новые правила возврата авто, штрафы для бизнеса и рост цен
Changan CS75PLUS AWD: новая версия кроссовера представлена в Москве
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Белгород Нижний Новгород Калининград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться