Какая инженерная машина спустя 40 лет всё ещё прокладывает путь там, где бессильны современные аналоги

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

26 августа 2026, 16:00

БАТ-2: советский инженерный гигант весом 40 тонн для работы вне дорог

БАТ-2: советский инженерный гигант весом 40 тонн для работы вне дорог

Какая инженерная машина спустя 40 лет всё ещё прокладывает путь там, где бессильны современные аналоги

БАТ-2: советский инженерный гигант весом 40 тонн для работы вне дорог

БАТ-2 - редкая инженерная машина из СССР, созданная для работы там, где нет дорог. Ее уникальные технические решения и возможности до сих пор вызывают интерес специалистов. Разбираемся, чем этот бульдозер выделяется на фоне современных аналогов и почему его до сих пор используют в России.

БАТ-2 - редкая инженерная машина из СССР, созданная для работы там, где нет дорог. Ее уникальные технические решения и возможности до сих пор вызывают интерес специалистов. Разбираемся, чем этот бульдозер выделяется на фоне современных аналогов и почему его до сих пор используют в России.

БАТ-2 — инженерная машина, которая даже спустя десятилетия способна удивить своим масштабом и возможностями. В условиях, где обычная техника бессильна, этот советский гусеничный гигант уверенно прокладывает путь через леса и бездорожье, не замечая ни пней, ни камней. Его появление на просеке всегда сопровождается вибрацией земли и характерным запахом дизеля — впечатление, которое сложно забыть.

Машина весит около 40 тонн и оснащена массивным отвалом, мощным краном и стальным рыхлителем. Все элементы конструкции рассчитаны на работу в самых тяжёлых условиях. БАТ-2 способен не только расчищать завалы, но и корректировать кадастровые границы лесных участков, что особенно актуально при изменении документов и необходимости точного перемещения границ.

Техническая начинка впечатляет: в корме установлен V-образный 12-цилиндровый дизель, выдающий по паспорту 710 л. с., а при минимальных доработках — до 780. Запас топлива позволяет пройти до 500 км по шоссе, но в лесу расход считают моточасами и литрами. Максимальная скорость по асфальту — 60 км/ч, что для такой массы выглядит почти фантастикой. Тормозная система требует особого доверия к расчётам советских инженеров.

Отвал БАТ-2 регулируется гидравликой и может работать в трёх положениях: как обычный бульдозер, грейдер или клин для преодоления завалов. Для тяжёлого грунта предусмотрен мощный рыхлитель, а если машина застрянет, на помощь приходит лебёдка с 25-тонным усилием и стометровым тросом. Кран на крыше вращается на 360 градусов и способен поднимать грузы до двух тонн на высоту 7,5 метра.

Кабина полностью герметична, рассчитана на экипаж из двух человек и ещё шестерых пассажиров. Внутри — суровый интерьер с брезентовыми шторками, металлическими табличками-инструкциями и гирополукомпасом для работы в условиях отсутствия ориентиров. Такая оснащённость позволяет использовать БАТ-2 в самых сложных ситуациях, когда требуются точность и автономность.

БАТ-2 — пример инженерного подхода, когда надёжность и универсальность ставились во главу угла. Его конструкция позволяет решать задачи, которые для большинства современной техники остаются недоступными. Для российских условий, где часто приходится работать вдали от дорог и коммуникаций, такие машины по-прежнему актуальны и востребованы.

Интересно, что, несмотря на возраст, БАТ-2 до сих пор востребован в России для выполнения задач, где современные аналоги часто уступают по проходимости и надёжности. Как отмечают специалисты, подобные машины становятся редкостью, но их эксплуатация оправдана в условиях сложного рельефа и отсутствия инфраструктуры. Также стоит вспомнить, как некоторые модели автомобилей также исчезают с рынка, уступая место новым технологиям, но остаются в памяти благодаря своим выдающимся характеристикам.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

BMW X5 нового поколения: старт производства и перспективы для рынка ЕАЭС
LADA Azimut может стать хитом рынка при правильной цене и поддержке
Avatr 07 выходит на рынок РФ: гибридный кроссовер получил ОТТС и готов к старту
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижний Тагил Ростовская область Вологда
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться