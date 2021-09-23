Батя месяца: сын чудом уцелел во время полета на дроне (видео)
Фото: reddit.com
В комментариях пользовали Reddit писали, что обломки лопастей могли серьезно травмировать мальчика, и всем участникам этого видео очень повезло. Другие говорили, что надо было внимательно читать в инструкции грузоподъемность и отправлять в полет младшую дочку, которая явно весит меньше. Третьи вспоминали случаи из своего детства, когда отцы привязывали их к качелям или к мотоциклам.
Хотя марка коптера и не указана, но, судя по размерам, такой аппарат стоит никак не меньше 25 тысяч долларов, а после аварии починка обойдется горе-отцу еще минимум в 10 тысяч долларов. Эксперимент не из дешевых, и у папаши явно денег больше, чем здравого смысла.
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