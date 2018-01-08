8 января 2018, 15:14

Батюшки-байкеры выпустили календарь. Цель – благотворительность

Напечатан и готов к реализации первый православный календарь, главными действующими лицами которого стали православные батюшки - байкеры из разных городов страны и их «железные кони». Название календаря - «Путями Твоими».
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  Батюшки-байкеры выпустили календарь. Цель – благотворительность Батюшки-байкеры выпустили календарь. Цель – благотворительность Батюшки-байкеры выпустили календарь. Цель – благотворительность Батюшки-байкеры выпустили календарь. Цель – благотворительность
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На страницуе общественной организации «Мотосообщество православного духовенства» в соцсети «ВКонтакте» говорится следующее: «Идея создания православного мотокалендаря возникла в среде Мотосообщества Православного Духовенства, образованного осенью 2015 года. На сегодняшний день оно объединяет в своих рядах более 50 священнослужителей из различных регионов России, стран Ближнего и Дальнего зарубежья, имеющих то или иное отношение к мотоклубам.

Среди оных - The «59» Club, «Свободные Духом» MCC, «Black Bears» MC, МО «Православное мотобратство «Архистратиг», «The Hooligans» MC, МСС «Всадники», «Ost» MC, Православное мотообъединение «Слобожа́нщина», «Падонки Мира» MFC, «Red and White Army» MC, МО «Мотобратия во Христе», Мотообъединение «Россия. Православие. Народ». Но среди батюшек оказались и простые любители мототехники и путешествий на ней, не входящие в состав каких-либо мотодвижений.

По мнению авторов идеи, «страницы календаря приоткроют некоторые бытийные моменты православного духовенства, позволят посмотреть на священников с новой стороны, быть может, для кого-то неожиданной, но близкой и понятной». Кто-то, возможно, удивится, что батюшки также любят двухколесный транспорт и также ездят по тем же дорогам, что и мы с вами.

Все собранные от реализации календаря средства, по общему решению, будут направлены семьям нуждающихся священнослужителей.

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Батюшки-байкеры выпустили календарь. Цель – благотворительность
На страницуе общественной организации «Мотосообщество православного духовенства» в соцсети «ВКонтакте» говорится следующее: «Идея создания православного мотокалендаря возникла в среде Мотосообщества Православного Духовенства, образованного осенью 2015 года. На сегодняшний день оно объединяет в своих рядах более 50 священнослужителей из различных регионов России, стран Ближнего и Дальнего зарубежья, имеющих то или иное отношение к мотоклубам. Среди оных - The «59» Club, «Свободные Духом» MCC, «Black Bears» MC, МО «Православное мотобратство «Архистратиг», «The Hooligans» MC, МСС «Всадники», «Ost» MC, Православное мотообъединение «Слобожа́нщина», «Падонки Мира» MFC, «Red and White Army» MC, МО «Мотобратия во Христе», Мотообъединение «Россия. Православие. Народ». Но среди батюшек оказались и простые любители мототехники и путешествий на ней, не входящие в состав каких-либо мотодвижений.По мнению авторов идеи, «страницы календаря приоткроют некоторые бытийные моменты православного духовенства, позволят посмотреть на священников с новой стороны, быть может, для кого-то неожиданной, но близкой и понятной». Кто-то, возможно, удивится, что батюшки также любят двухколесный транспорт и также ездят по тем же дорогам, что и мы с вами. Все собранные от реализации календаря средства, по общему решению, будут направлены семьям нуждающихся священнослужителей.
2018-01-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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