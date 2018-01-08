Батюшки-байкеры выпустили календарь. Цель – благотворительность
На страницуе общественной организации «Мотосообщество православного духовенства» в соцсети «ВКонтакте» говорится следующее: «Идея создания православного мотокалендаря возникла в среде Мотосообщества Православного Духовенства, образованного осенью 2015 года. На сегодняшний день оно объединяет в своих рядах более 50 священнослужителей из различных регионов России, стран Ближнего и Дальнего зарубежья, имеющих то или иное отношение к мотоклубам.
Среди оных - The «59» Club, «Свободные Духом» MCC, «Black Bears» MC, МО «Православное мотобратство «Архистратиг», «The Hooligans» MC, МСС «Всадники», «Ost» MC, Православное мотообъединение «Слобожа́нщина», «Падонки Мира» MFC, «Red and White Army» MC, МО «Мотобратия во Христе», Мотообъединение «Россия. Православие. Народ». Но среди батюшек оказались и простые любители мототехники и путешествий на ней, не входящие в состав каких-либо мотодвижений.
По мнению авторов идеи, «страницы календаря приоткроют некоторые бытийные моменты православного духовенства, позволят посмотреть на священников с новой стороны, быть может, для кого-то неожиданной, но близкой и понятной». Кто-то, возможно, удивится, что батюшки также любят двухколесный транспорт и также ездят по тем же дорогам, что и мы с вами.
Все собранные от реализации календаря средства, по общему решению, будут направлены семьям нуждающихся священнослужителей.
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное