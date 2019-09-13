13 сентября 2019, 23:38
Баварцы доработали Lamborghini Urus
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Специалисты баварского тюнинг-ателье Novitec сделали и без того неслабый мотор Lamborghini Urus еще мощнее, а его звучание – благороднее. В итоге, «первую» сотню кроссовер теперь набирает на 0,3 секунды быстрее, а его максимальная скорость увеличилась на 5 км/ч.
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Пакет доработок силовой установки включает модернизированный блок управления двигателем и новую выхлопную систему из нержавеющей стали. Дополнительно можно установить на кроссовер клапан, регулирующий звук выхлопа. Пневмоподвеска позволяет уменьшить дорожный просвет еще на 25 мм. С топовым мотором Lamborghini Urus разгоняется с места до 100 км/ч за 3,3 секунды или на 0,3 секунды быстрее, чем серийный автомобиль. Максимальную скорость удалось увеличить до 310 км/ч (+5 км/ч).
Новый обвес «Уруса» прошел испытания в аэродинамической трубе. Кроссовер получил новые накладки на бамперы и пороги, вставки в воздухозаборники и задний диффузор, а также расширители колесных арок. Покупатели смогут подобрать по собственному вкусу кованные диски Vossen размерностью от 22 до 24 дюймов, обутые в шины Pirelli P Zero.
Комментарии
Комментарии пользователей
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значит в России все хорошо, вот только на дорогах их не прибавилось
Потрясающий дизайн. Глаза испытывают огромное удовольствие!
50 машин для России - это круто. Мало того, что цена улетная, так и содержание этого чуда техники в копеечку обойдется. Один транспортный налог на 650 кобыл чего стоит) Зато не угонят, это точно!
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