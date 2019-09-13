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13 сентября 2019, 23:38

Баварцы доработали Lamborghini Urus

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Специалисты баварского тюнинг-ателье Novitec сделали и без того неслабый мотор Lamborghini Urus еще мощнее, а его звучание – благороднее. В итоге, «первую» сотню кроссовер теперь набирает на 0,3 секунды быстрее, а его максимальная скорость увеличилась на 5 км/ч.
Баварцы доработали Lamborghini Urus

 

Баварцы доработали Lamborghini Urus

 

Баварцы доработали Lamborghini Urus

 

Баварцы доработали Lamborghini Urus

 

Баварцы доработали Lamborghini Urus

 

Баварцы доработали Lamborghini Urus

 

Баварцы доработали Lamborghini Urus

 

Баварцы доработали Lamborghini Urus

 

Баварцы доработали Lamborghini Urus

 

Баварцы доработали Lamborghini Urus
Баварцы доработали Lamborghini Urus
Баварцы доработали Lamborghini Urus
Баварцы доработали Lamborghini Urus
Баварцы доработали Lamborghini Urus
Баварцы доработали Lamborghini Urus
Баварцы доработали Lamborghini Urus
Баварцы доработали Lamborghini Urus
Баварцы доработали Lamborghini Urus
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Ателье Novitec специализируется на доработке суперкаров. Очередным объектом тюнинга стал Lamborghini Urus – суперкар во внедорожном обличии. Основное внимание уделили силовому агрегату, хотя не забыли и об особенных акцентах в дизайне. Потенциальным клиентам предложили три уровня апгрейда и без того мощного 650-сильного мотора. В базовой версии 4,0-литровый V8 выдает 747 л.с. (958 Нм), в средней – 774 л.с. (998 Нм), а в топовой – 782 силы и 1 032 Нм крутящего момента, которые доступны, начиная с 2 900 об/мин.

Пакет доработок силовой установки включает модернизированный блок управления двигателем и новую выхлопную систему из нержавеющей стали. Дополнительно можно установить на кроссовер клапан, регулирующий звук выхлопа. Пневмоподвеска позволяет уменьшить дорожный просвет еще на 25 мм. С топовым мотором Lamborghini Urus разгоняется с места до 100 км/ч за 3,3 секунды или на 0,3 секунды быстрее, чем серийный автомобиль. Максимальную скорость удалось увеличить до 310 км/ч (+5 км/ч). 

Новый обвес «Уруса» прошел испытания в аэродинамической трубе. Кроссовер получил новые накладки на бамперы и пороги, вставки в воздухозаборники и задний диффузор, а также расширители колесных арок. Покупатели смогут подобрать по собственному вкусу кованные диски Vossen размерностью от 22 до 24 дюймов, обутые в шины Pirelli P Zero.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Российские продажи Lamborghini выросли в 4 раза
значит в России все хорошо, вот только на дорогах их не прибавилось
niki93
Ателье Mansory представило очень злой Lamborghini Urus
Потрясающий дизайн. Глаза испытывают огромное удовольствие!
Wraithlord
Сегодня состоится премьера кроссовера Lamborghini Urus
50 машин для России - это круто. Мало того, что цена улетная, так и содержание этого чуда техники в копеечку обойдется. Один транспортный налог на 650 кобыл чего стоит) Зато не угонят, это точно!
Жорик
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Баварцы доработали Lamborghini Urus
{{material_125942}}Ателье Novitec специализируется на доработке суперкаров. Очередным объектом тюнинга стал Lamborghini Urus – суперкар во внедорожном обличии. Основное внимание уделили силовому агрегату, хотя не забыли и об особенных акцентах в дизайне. Потенциальным клиентам предложили три уровня апгрейда и без того мощного 650-сильного мотора. В базовой версии 4,0-литровый V8 выдает 747 л.с. (958 Нм), в средней – 774 л.с. (998 Нм), а в топовой – 782 силы и 1 032 Нм крутящего момента, которые доступны, начиная с 2 900 об/мин.Пакет доработок силовой установки включает модернизированный блок управления двигателем и новую выхлопную систему из нержавеющей стали. Дополнительно можно установить на кроссовер клапан, регулирующий звук выхлопа. Пневмоподвеска позволяет уменьшить дорожный просвет еще на 25 мм. С топовым мотором Lamborghini Urus разгоняется с места до 100 км/ч за 3,3 секунды или на 0,3 секунды быстрее, чем серийный автомобиль. Максимальную скорость удалось увеличить до 310 км/ч (+5 км/ч). Новый обвес «Уруса» прошел испытания в аэродинамической трубе. Кроссовер получил новые накладки на бамперы и пороги, вставки в воздухозаборники и задний диффузор, а также расширители колесных арок. Покупатели смогут подобрать по собственному вкусу кованные диски Vossen размерностью от 22 до 24 дюймов, обутые в шины Pirelli P Zero.
2019-09-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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