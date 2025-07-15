BAW 212 T01 и MPV: старт продаж китайских внедорожников в России

Китайский бренд BAW готовится к выходу на российский рынок с двумя моделями — внедорожником 212 T01 и минивэном MPV. Пока официальные разрешения не получены, дилерские права оспаривают несколько компаний, но цены уже объявлены.

Китайский автопроизводитель BAW приближается к запуску продаж в России, озвучив стоимость первых моделей. Однако пока речь идет о поставках по альтернативным схемам импорта, поскольку официальное одобрение типа транспортного средства (ОТТС) еще не получено. В то же время борьба за статус официального дилера ведется между как минимум двумя компаниями.

Недавно в России начал работу новый дилерский сайт «BAW Центр ДАА», где опубликованы цены на внедорожник BAW 212 T01 и минивэн MPV. Внедорожник доступен в трех комплектациях: Machinist, Adventurer Rus и Long Wing. Средняя версия специально адаптирована под российские условия. Стоимость BAW 212 T01 варьируется от 2 945 000 до 3 649 000 рублей.

Минивэн BAW MPV представлен в двух вариантах: двухместный цельнометаллический фургон и семиместный минивэн. Их цены составляют 2 495 000 и 2 649 000 рублей соответственно.

Кроме «BAW Центр ДАА», на российском рынке действует еще один дилер — «MATO Логистикс», который также позиционирует себя как официальный представитель бренда. Эта компания предлагает только внедорожник BAW 212 T01 в пяти комплектациях с ценами от 3 390 000 до 3 770 000 рублей.

BAW 212 T01 — это обновленная версия легендарного армейского внедорожника, впервые появившегося в 1965 году. Последняя модель, BAW 212 Sniper, была представлена в 2022 году, а новое поколение 212 T01 дебютировало в 2024-м. Автомобиль получил увеличенный кузов, полноценную дверь багажника с открыванием вправо и сохранил характерные дизайнерские элементы прототипа. Габариты внедорожника составляют 4705 мм в длину, 1945 мм в ширину, 1999 мм в высоту, дорожный просвет — 235 мм, масса — 2150 кг.

Интерьер сочетает современные технологии с традиционными элементами управления. Водитель получает четырехспицевый мультируль и виртуальную приборную панель, а основные функции автомобиля управляются через экран мультимедийной системы.

Под капотом BAW 212 T01 установлен 2-литровый турбированный двигатель Dongan N20TG мощностью 252 л.с. и крутящим моментом 410 Нм, работающий в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Максимальная скорость достигает 170 км/ч, а средний расход топлива — 10,9 л/100 км.

BAW MPV — заднеприводный минивэн, известный на китайском рынке как Ruisheng Wangpai M7, выпускается с 2022 года. Для России предложен атмосферный 2-литровый двигатель LQ481QFB мощностью 144 л.с. Максимальная скорость варьируется от 140 до 160 км/ч, разгон до 100 км/ч занимает 14,1 секунды, расход топлива — от 7,7 до 10,1 л/100 км.

Несмотря на интерес к доступным рамным внедорожникам, перспективы BAW в России остаются неопределенными из-за отсутствия официального статуса и конкуренции между дилерами. Тем не менее модель 212 T01 занимает промежуточную нишу между отечественным УАЗом и более дорогими китайскими внедорожниками под марками Haval и Tank.

Упомянутые модели: BAW 212

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