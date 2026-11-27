27 ноября 2026, 13:27
Почему китайский рамник BAW 212 T10 на родине оказался вдвое дешевле?
Почему китайский рамник BAW 212 T10 на родине оказался вдвое дешевле?
В Китае начались продажи трехдверного BAW 212 T10 с жесткой съемной крышей. Бензиновая версия стоит от 179,9 тысячи юаней, а дизельная - от 189,9 тысячи. Для российских покупателей важна и разница с ориентиром дилеров.
Российские дилеры марки 212 начали собирать заказы на T10 еще в конце октября, называя покупателям ориентир в 4 550 000 рублей. В Китае трехдверный внедорожник теперь продают от 179,9 тысячи юаней (порядка 2,22 млн рублей в пересчете по курсу), заметно дешевле российского ориентира. Дизельная версия оценена в 189,9 тысячи юаней. Китайские цены объявили на автосалоне в Гуанчжоу 27 ноября 2026 года.
BAW 212 T10 - короткобазная трехдверная модификация семейства 212, построенная на рамной платформе 侠客 (Xieke). По данным Autohome, длина машины составляет 4416 мм, ширина - 1955 мм, высота - 1925 мм, колесная база - 2570 мм. По сравнению с пятидверным 212 T01 длина уменьшена на 289 мм, а база - примерно на 290 мм. По конструкции и назначению T10 близок к представленному в России 212 T01.
На фоне других китайских внедорожников ранее сообщалось и о проекте для Австралии - экспорте Haval H10. У 212 T10 другой статус: продажи уже стартовали в Китае.
Кузов выполнен в ретро-стиле: круглые блоки головного света сочетаются с угловатыми пропорциями. Лобовое стекло установлено почти вертикально. Две секции жесткой крыши снимаются, сзади установлено наружное запасное колесо, а багажная дверь открывается вбок. В салоне предусмотрено четыре места. Длина машины - 4416 мм, ширина - 1955 мм, высота - 1925 мм; колесная база равна 2570 мм.
Короткая трехдверная компоновка сочетается с дорожным просветом 226 мм. Углы въезда и съезда составляют 41° и 32°, заявленная глубина преодолеваемого брода - до 850 мм. Для сравнения: T10 на 676 мм длиннее стандартной Lada Niva Legend.
В салоне установлены центральный сенсорный экран диагональю 12,3 дюйма и цифровая приборная панель на 10,25 дюйма. Предусмотрены электронный селектор трансмиссии и электронный стояночный тормоз, однако физические кнопки сохранены. Для передних кресел заявлены обогрев и вентиляция, предусмотрен и массаж.
Бензиновый вариант оснащен двухлитровым турбомотором Dong’an, который развивает 185 кВт - около 252 л.с. - и 410 Н·м. Максимальный крутящий момент доступен в диапазоне 1900-3300 об/мин, максимальная скорость составляет 170 км/ч. В паре с двигателем, согласно исходным данным о комплектации, работает восьмиступенчатая автоматическая коробка ZF.
У T10 рамное лестничное шасси, зависимые подвески с неразрезными мостами и пятизвенными направляющими элементами. Подключаемый полный привод BorgWarner оснащен раздаточной коробкой и понижающим рядом: в режиме 4L передаточное отношение увеличивает крутящий момент в 2,64 раза. Среди внедорожных функций - блокировка центрального дифференциала и режим медленного движения. Также предусмотрен «танковый разворот». Электронные блокировки переднего и заднего дифференциалов предлагаются как опции.
Бензиновая версия стоит 179,9 тысячи юаней, или 2,22 млн рублей. Дизельный T10 с двухлитровым мотором Foton развивает 170 л.с. и 415 Нм. Коробка передач и схема полного привода у него подобные же, а цена составляет 189,9 тысячи юаней, или 2,34 млн рублей.
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