«7 мест, АКПП, 2 литра без турбины, а стоит недорого»: впечатления от управления BAW MPV

BAW MPV: 7 мест, классическая АКПП и 2,0-литровый мотор без турбины по доступной цене

BAW MPV - редкий гость на российском рынке: минивэн с семью местами, атмосферным двигателем и классической автоматической коробкой. Чем он отличается от конкурентов и на чем сэкономил производитель - разбираемся в обзоре.

Российский рынок минивэнов переживает непростые времена: выбор стал заметно скромнее после ухода крупных брендов. На этом фоне BAW MPV выделяется сочетанием вместительности, классической автоматической коробки передач и атмосферного двигателя — редкость для сегмента, где турбомоторы и вариаторы уже стали стандартом. Интерес к модели подогревает и цена: за 2,7 млн рублей покупатель получает семиместный автомобиль с достойным набором опций и официальной гарантией.

BAW (Beijing Automobile Works) — один из старейших автопроизводителей Китая, известный в России по внедорожнику BJ212. Сейчас марка официально представлена у нас через ограниченное количество дилеров, а спрос на новые модели только формируется. Колонна автомобилей BAW, включая MPV, проехала по всей стране, что говорит о серьезных планах по развитию бренда.

Габариты BAW MPV внушают уважение: длина 5240 мм, ширина 1870 мм, высота 1950 мм, колесная база 3200 мм. Внешне минивэн напоминает японские аналоги, особенно Toyota Alphard третьего поколения: массивная решетка радиатора, удачные линии оптики и кузова. При этом китайская модель выглядит дороже своей стоимости, что сразу бросается в глаза. Оснащение включает светодиодные ДХО, галогеновый ближний свет, противотуманки и ручной корректор фар. Кузов покрыт катафорезным грунтом, но не оцинкован — владельцам стоит подумать о дополнительной антикоррозийной обработке.

Салон BAW MPV отличается необычной цветовой гаммой: бело-фиолетовая отделка выглядит ярко, хотя и не слишком практично. Водительское место не предполагает компромиссов: короткая подушка сиденья, множество физических кнопок и информативная цифровая приборка. Во всех комплектациях есть система контроля полосы движения. Мультимедиа хоть и лишена Apple CarPlay и Android Auto, но поддерживает Bluetooth и китайский Carbit Link (работает нестабильно). Для пассажиров предусмотрены блоки управления климатом, разъемы USB и Type-C, подстаканники и даже «теплый пакет» с подогревом передних кресел и руля. В версии для России добавят обогрев лобового стекла и форсунок.

Багажник в стандартной конфигурации вмещает около 400 литров, а при сложенном третьем ряду объем увеличивается до 1600 литров. Для коммерческих задач существует двухместная версия MPV. Под капотом — 2,0-литровый атмосферный бензиновый двигатель (144 л.с., 200 Н·м), работающий в паре с восьмиступенчатой АКПП. Двигатель прост по конструкции: чугунный блок, распределенный впрыск, минимум современных технологий — это может говорить о надежности, но информации о ресурсе пока мало.

Динамика у MPV скромная: разгон до 100 км/ч занимает 14,1 секунды, коробка иногда переключается с задержками и толчками. Зато двигатель позволяет использовать АИ-92, что снижает затраты. Задний привод обеспечивает маневренность в городе, но требует осторожности зимой, особенно с пустым багажником. Задняя подвеска рессорная, что обусловлено коммерческим подходом, но в пассажирском исполнении воспринимается как компромисс. Тем не менее подвеска сбалансирована: машина не «козлит» на неровностях, хотя до уровня комфорта японских аналогов не дотягивает.

На фоне других китайских новинок, предлагающих выдающийся дизайн и цифровые технологии, BAW MPV выглядит прагматичным выбором для тех, кто ценит простоту и функциональность. Важно помнить, что дилерская сеть пока развита слабо, а долгосрочная надежность силовой установки и коробки передач остается под вопросом. Покупка BAW MPV — это определенный риск, но для тех, кто ищет вместительный минивэн с классическим автоматом и без турбины, альтернатив почти нет.

Для сравнения: ближайший по цене семиместный конкурент — Largus, но по оснащению и габаритам он уступает. В сегменте минивэнов с классическим автоматом и атмосферным мотором выбор ограничен.