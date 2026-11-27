27 ноября 2026, 07:25
Почему BAW MPV стал прагматичным выбором среди российских семей
Почему BAW MPV стал прагматичным выбором среди российских семей
На фоне сокращения выбора минивэнов BAW MPV привлекает атмосферным двигателем и восьмиступенчатой АКПП. Цена от 2,7 млн рублей. Динамика скромная, подвеска рессорная, а ресурс силовой установки пока неизвестен, поэтому к покупке стоит подходить взвешенно.
Российский рынок минивэнов переживает непростые времена: после ухода крупных брендов выбор заметно сократился, а сегмент турбомоторов и вариаторов стал стандартом. На этом фоне BAW MPV выделяется сочетанием вместительности, классической автоматической коробки передач и атмосферного двигателя — редкость для класса. Интерес подогревает цена: за 2,7 млн рублей покупатель получает семиместный автомобиль с достойным набором опций и официальной гарантией.
BAW (Beijing Automobile Works) — один из старейших автопроизводителей Китая, известный в России по внедорожнику BJ212. Сейчас марка официально представлена через ограниченное количество дилеров, а спрос на новые модели только формируется. Колонна автомобилей BAW, включая MPV, проехала по всей стране, что говорит о серьезных планах по развитию бренда.
Габариты BAW MPV внушают уважение: длина 5240 мм, ширина 1870 мм, высота 1950 мм, колесная база 3200 мм. Внешне минивэн напоминает японские аналоги, особенно Toyota Alphard третьего поколения: массивная решетка радиатора, удачные линии оптики и кузова. При этом китайская модель выглядит дороже своей стоимости. Оснащение включает светодиодные ДХО, галогеновый ближний свет, противотуманки и ручной корректор фар. Кузов покрыт катафорезным грунтом, но не оцинкован — владельцам стоит подумать о дополнительной антикоррозийной обработке.
Салон BAW MPV отличается необычной цветовой гаммой: бело-фиолетовая отделка выглядит ярко, хотя и не слишком практично. Водительское место не предполагает компромиссов: короткая подушка сиденья, множество физических кнопок и информативная цифровая приборка. Во всех комплектациях есть система контроля полосы движения. Мультимедиа хоть и лишена Apple CarPlay и Android Auto, но поддерживает Bluetooth и китайский Carbit Link (работает нестабильно). Для пассажиров предусмотрены блоки управления климатом, разъемы USB и Type-C, подстаканники и даже «теплый пакет» с подогревом передних кресел и руля. В версии для России добавят обогрев лобового стекла и форсунок.
Багажник в стандартной конфигурации вмещает около 400 литров, а при сложенном третьем ряду объем увеличивается до 1600 литров. Для коммерческих задач существует двухместная версия MPV. Под капотом — 2,0-литровый атмосферный бензиновый двигатель (144 л.с., 200 Н·м), работающий в паре с восьмиступенчатой АКПП. Двигатель прост по конструкции: чугунный блок, распределенный впрыск, минимум современных технологий — это может говорить о надежности, но информации о ресурсе пока мало.
Динамика у MPV скромная: разгон до 100 км/ч занимает 14,1 секунды, коробка иногда переключается с задержками и толчками. Зато двигатель позволяет использовать АИ-92, что снижает затраты. Задний привод обеспечивает маневренность в городе, но требует осторожности зимой, особенно с пустым багажником. Задняя подвеска рессорная, что обусловлено коммерческим подходом, но в пассажирском исполнении воспринимается как компромисс. Тем не менее подвеска сбалансирована: машина не «козлит» на неровностях, хотя до уровня комфорта японских аналогов не дотягивает.
На фоне других китайских новинок, предлагающих выдающийся дизайн и цифровые технологии, BAW MPV выглядит прагматичным выбором для тех, кто ценит простоту и функциональность. Важно помнить, что дилерская сеть пока развита слабо, а долгосрочная надежность силовой установки и коробки передач остается под вопросом. Покупка BAW MPV — это определенный риск, но для тех, кто ищет вместительный минивэн с классическим автоматом и без турбины, альтернатив почти нет.
Для сравнения: ближайший по цене семиместный конкурент — Largus, но по оснащению и габаритам он уступает. В сегменте минивэнов с классическим автоматом и атмосферным мотором выбор ограничен.
Похожие материалы Баф, Тойота
-
27.11.2026, 13:27
Почему китайский рамник BAW 212 T10 на родине оказался вдвое дешевле?
В Китае начались продажи трехдверного BAW 212 T10 с жесткой съемной крышей. Бензиновая версия стоит от 179,9 тысячи юаней, а дизельная - от 189,9 тысячи. Для российских покупателей важна и разница с ориентиром дилеров.Читать далее
-
28.09.2026, 08:33
Toyota Alphard за 20 миллионов: новая реальность российского рынка
Toyota Alphard исчез с официального рынка России, но спрос на статусный минивэн только вырос. Теперь за новые автомобили просят до 20 млн рублей, а редкость и параллельный импорт поднимают стоимость еще выше. Разбираемся, что происходит и почему это важно сейчас.Читать далее
-
09.08.2026, 12:14
Рамные внедорожники дешевле кроссоверов: пять моделей для сложных дорог 2026 года
Рынок кроссоверов продолжает расти, но рамные внедорожники остаются актуальными для тех, кто ищет надежность и готовность к настоящему бездорожью. В обзоре - пять доступных моделей, которые могут стать альтернативой более дорогим кроссоверам.Читать далее
-
24.06.2026, 20:38
Sollers SP7: российский минивэн с премиальным салоном и ценой ниже конкурентов
Sollers SP7 выходит на рынок как первый за долгое время отечественный минивэн бизнес-класса. Просторный салон, богатое оснащение и цена в разы ниже зарубежных аналогов делают модель заметным событием для российского автопарка.Читать далее
-
04.06.2026, 09:46
Toyota Alphard и Vellfire обновились для Японии: новые комплектации и гибриды
Toyota представила обновленные Alphard и Vellfire для японского рынка. Теперь гибридные версии стали доступнее, а комплектации получили новые опции. Какие изменения ждут покупателей, почему это важно для рынка и что еще приготовил производитель - рассказываем подробно.Читать далее
-
29.05.2026, 18:50
Toyota Alphard второго поколения: гибрид, комфорт и нюансы эксплуатации в России
Toyota Alphard второго поколения с гибридной установкой - редкий гость на российском рынке, но интерес к нему не угасает. В материале - разбор особенностей, плюсов и подводных камней этой модели, а также нюансы эксплуатации и обслуживания.Читать далее
-
07.05.2026, 20:12
Toyota Alphard II после рестайлинга: на что обратить внимание при покупке с пробегом
Второе поколение Toyota Alphard после рестайлинга появилось на российском рынке в 2011 году и до сих пор пользуется спросом на вторичке. Но с возрастом у этих минивэнов проявляются характерные технические нюансы, которые важно учитывать при выборе. Разбираемся, какие слабые места есть у «японца» и как не ошибиться при покупке.Читать далее
-
03.05.2026, 17:57
Пекинский автосалон 2026: пять новых гибридов с рекордным запасом хода
С 24 апреля в Пекине проходит международный автосалон, где представили пять ключевых новинок для России. Эксперты выделили модели с уникальными технологиями и рекордным запасом хода. Почему эти автомобили могут изменить привычные стандарты и что ждет рынок - разбираемся подробно. Мало кто знает, что часть моделей уже готовят к российской сборке.Читать далее
-
03.05.2026, 14:10
«Нива» по-китайски: BAW 212 T10 получил 238 л.с., автомат и съёмную крышу
BAW 212 T10 - современный внедорожник из Китая, который стал альтернативой привычной «Ниве». Модель с турбомотором и автоматом вызывает интерес не только у местных автолюбителей, но и у экспертов. Почему российские производители не могут предложить аналогичный продукт и что привлекает покупателей в китайской новинке - разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.04.2026, 12:15
BAW 212 T02: гибридный внедорожник с запасом хода 100 км и мотором 422 л.с.
Новый BAW 212 T02 удивляет сочетанием гибридной технологии и внедорожных возможностей. Мало кто знает, что модель способна преодолевать брод почти метр глубиной и проехать 100 км на электротяге. Почему эта новинка важна для российского рынка, какие еще сюрпризы готовит BAW и что ждет покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы Баф, Тойота
-
27.11.2026, 13:27
Почему китайский рамник BAW 212 T10 на родине оказался вдвое дешевле?
В Китае начались продажи трехдверного BAW 212 T10 с жесткой съемной крышей. Бензиновая версия стоит от 179,9 тысячи юаней, а дизельная - от 189,9 тысячи. Для российских покупателей важна и разница с ориентиром дилеров.Читать далее
-
28.09.2026, 08:33
Toyota Alphard за 20 миллионов: новая реальность российского рынка
Toyota Alphard исчез с официального рынка России, но спрос на статусный минивэн только вырос. Теперь за новые автомобили просят до 20 млн рублей, а редкость и параллельный импорт поднимают стоимость еще выше. Разбираемся, что происходит и почему это важно сейчас.Читать далее
-
09.08.2026, 12:14
Рамные внедорожники дешевле кроссоверов: пять моделей для сложных дорог 2026 года
Рынок кроссоверов продолжает расти, но рамные внедорожники остаются актуальными для тех, кто ищет надежность и готовность к настоящему бездорожью. В обзоре - пять доступных моделей, которые могут стать альтернативой более дорогим кроссоверам.Читать далее
-
24.06.2026, 20:38
Sollers SP7: российский минивэн с премиальным салоном и ценой ниже конкурентов
Sollers SP7 выходит на рынок как первый за долгое время отечественный минивэн бизнес-класса. Просторный салон, богатое оснащение и цена в разы ниже зарубежных аналогов делают модель заметным событием для российского автопарка.Читать далее
-
04.06.2026, 09:46
Toyota Alphard и Vellfire обновились для Японии: новые комплектации и гибриды
Toyota представила обновленные Alphard и Vellfire для японского рынка. Теперь гибридные версии стали доступнее, а комплектации получили новые опции. Какие изменения ждут покупателей, почему это важно для рынка и что еще приготовил производитель - рассказываем подробно.Читать далее
-
29.05.2026, 18:50
Toyota Alphard второго поколения: гибрид, комфорт и нюансы эксплуатации в России
Toyota Alphard второго поколения с гибридной установкой - редкий гость на российском рынке, но интерес к нему не угасает. В материале - разбор особенностей, плюсов и подводных камней этой модели, а также нюансы эксплуатации и обслуживания.Читать далее
-
07.05.2026, 20:12
Toyota Alphard II после рестайлинга: на что обратить внимание при покупке с пробегом
Второе поколение Toyota Alphard после рестайлинга появилось на российском рынке в 2011 году и до сих пор пользуется спросом на вторичке. Но с возрастом у этих минивэнов проявляются характерные технические нюансы, которые важно учитывать при выборе. Разбираемся, какие слабые места есть у «японца» и как не ошибиться при покупке.Читать далее
-
03.05.2026, 17:57
Пекинский автосалон 2026: пять новых гибридов с рекордным запасом хода
С 24 апреля в Пекине проходит международный автосалон, где представили пять ключевых новинок для России. Эксперты выделили модели с уникальными технологиями и рекордным запасом хода. Почему эти автомобили могут изменить привычные стандарты и что ждет рынок - разбираемся подробно. Мало кто знает, что часть моделей уже готовят к российской сборке.Читать далее
-
03.05.2026, 14:10
«Нива» по-китайски: BAW 212 T10 получил 238 л.с., автомат и съёмную крышу
BAW 212 T10 - современный внедорожник из Китая, который стал альтернативой привычной «Ниве». Модель с турбомотором и автоматом вызывает интерес не только у местных автолюбителей, но и у экспертов. Почему российские производители не могут предложить аналогичный продукт и что привлекает покупателей в китайской новинке - разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.04.2026, 12:15
BAW 212 T02: гибридный внедорожник с запасом хода 100 км и мотором 422 л.с.
Новый BAW 212 T02 удивляет сочетанием гибридной технологии и внедорожных возможностей. Мало кто знает, что модель способна преодолевать брод почти метр глубиной и проехать 100 км на электротяге. Почему эта новинка важна для российского рынка, какие еще сюрпризы готовит BAW и что ждет покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее