5 июля 2019, 07:21

Байкеры «фестивалят», или Отчего ночью ревут моторы?

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До конца лета в Ленинградской и сопредельной Псковской областях планируется провести два мотособытия, каждое из которых интересно по-своему. Если Мотофестиваль в Кингисеппе (9-11 августа) пройдет непосредственно на территории города, то 12-й Псковский мотосаммит (5-7 июля) расположится на берегу озера Званское, что далеко от стен местного Кремля.
Байкеры фестивалят или Отчего ночью ревут моторы
Байкеры фестивалят или Отчего ночью ревут моторы
Байкеры фестивалят или Отчего ночью ревут моторы
Байкеры фестивалят или Отчего ночью ревут моторы
Байкеры фестивалят или Отчего ночью ревут моторы
Байкеры фестивалят или Отчего ночью ревут моторы
Байкеры фестивалят или Отчего ночью ревут моторы
Байкеры фестивалят или Отчего ночью ревут моторы
Байкеры фестивалят или Отчего ночью ревут моторы
Байкеры фестивалят или Отчего ночью ревут моторы
Байкеры фестивалят или Отчего ночью ревут моторы
Байкеры фестивалят или Отчего ночью ревут моторы
Байкеры фестивалят или Отчего ночью ревут моторы
Байкеры фестивалят или Отчего ночью ревут моторы

Тем самым звук моторов совершенно не будет мешать горожанам. Причем, как информирует псковский мотоклуб «Позитивная Механика», мероприятие будет носить закрытый характер. То есть простому смертному вход на частную территорию праздника будет закрыт.

«Нежелательные гости» не смогут поесть шашлыков и попить «кваса», принять участие в праздничной программе и первенстве мотосаммита по волейболу, послушать хорошую музыку в исполнении групп «Бахыт Компот», DickSize, «Капитан Смоллетт», «Сплаff», «Космодром» и др., полюбоваться красивыми байкершами, которые, учитывая близость к озеру, возможно, будут блистать топлес.

Не удастся зевакам и задать вопрос приглашенным руководителям мото-клубов и мото-организаций, как долго жителям крупных (и не очень) городов терпеть по ночам рев мотоциклетных моторов. Чего греха таить, с приходом лета ночной шум усилился, и горожане вправе требовать от байкеров тишины.

А где работа с молодежью?

Хотя их ответы предугадать несложно. Вот, например, что пару-тройку лет назад на подобный вопрос одного из интернет-изданий ответил Михаил Некрасов, глава петербургского мотоклуба Werewolf MC:

Байкеры фестивалят или Отчего ночью ревут моторы
Байкеры фестивалят или Отчего ночью ревут моторы
Байкеры фестивалят или Отчего ночью ревут моторы
Байкеры фестивалят или Отчего ночью ревут моторы
Байкеры фестивалят или Отчего ночью ревут моторы
Байкеры фестивалят или Отчего ночью ревут моторы
Байкеры фестивалят или Отчего ночью ревут моторы
Байкеры фестивалят или Отчего ночью ревут моторы
Байкеры фестивалят или Отчего ночью ревут моторы
Байкеры фестивалят или Отчего ночью ревут моторы
Байкеры фестивалят или Отчего ночью ревут моторы
Байкеры фестивалят или Отчего ночью ревут моторы
Байкеры фестивалят или Отчего ночью ревут моторы
Байкеры фестивалят или Отчего ночью ревут моторы
«Этот вопрос поднимается из года в год на протяжении как минимум 20 лет. Вот только четкого ответа до сих пор нет. Как не существует никакой моды на рев мотоцикла. Нормальные байкеры ездят на грамотных глушителях. А молодым безбашенным, по их мнению, это дает ощущение крутости. Но я вас уверяю: это очень быстро проходит. Больше одного-двух дней такое не вынести – самому неприятно становится, начинает болеть голова. Полностью запретить езду по ночам бессмысленно - байкеров начнут «нагибать», и они вопреки станут еще больше сопротивляться. Полагаю, нужна профилактика и более активная работа с молодежью».

Ну разве не миляги?..

А вот известный музыкальный исполнитель и автор своих песен Юрий Лоза не видит в ночных покатушках байкеров большой проблемы. На своей страничке «ВКонтакте» мэтр русского рока заметил буквально следующее.

Юрий Лоза, автор и исполнительн своих песен « Каждую ночь под нашими окнами по несколько раз проносятся байкеры, озабоченные одним желанием — разбудить всю округу. Иногда им это удаётся, и они получают свою порцию «добрых» напутствий. Монстрами в кожаном облачении они становятся только когда оседлают своего «железного коня», а в общении за кружкой пива это добрейшие парни. Когда я работал в их клубе, они сказали, что одна их моих песен является чуть ли не их гимном. Ну разве не миляги?.. »
Юрий Лоза, автор и исполнительн своих песен

Думается, и Лоза, и Некрасов с его «грамотными глушителями» по-своему правы. Отчего мотоцикл ревет как зверь? Все просто: если байкер едет с громким рокотом, то, скорее всего, на его мотоцикле установлен так называемый «прямоток» (модифицированный глушитель). Причем, далеко не все мотоциклисты самостоятельно «ковыряются» в своих глушителях: многие байки, приехавшие из США, уже оснащены соответствующей выхлопной системой. Люди просто жалеют денег на нормальный, тихий глушитель. Отсюда и проблема…

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Байкеры «фестивалят», или Отчего ночью ревут моторы?
Тем самым звук моторов совершенно не будет мешать горожанам. Причем, как информирует псковский мотоклуб «Позитивная Механика», мероприятие будет носить закрытый характер. То есть простому смертному вход на частную территорию праздника будет закрыт. «Нежелательные гости» не смогут поесть шашлыков и попить «кваса», принять участие в праздничной программе и первенстве мотосаммита по волейболу, послушать хорошую музыку в исполнении групп «Бахыт Компот», DickSize, «Капитан Смоллетт», «Сплаff», «Космодром» и др., полюбоваться красивыми байкершами, которые, учитывая близость к озеру, возможно, будут блистать топлес.Не удастся зевакам и задать вопрос приглашенным руководителям мото-клубов и мото-организаций, как долго жителям крупных (и не очень) городов терпеть по ночам рев мотоциклетных моторов. Чего греха таить, с приходом лета ночной шум усилился, и горожане вправе требовать от байкеров тишины. А где работа с молодежью?Хотя их ответы предугадать несложно. Вот, например, что пару-тройку лет назад на подобный вопрос одного из интернет-изданий ответил Михаил Некрасов, глава петербургского мотоклуба Werewolf MC:{{gallery_1592}} «Этот вопрос поднимается из года в год на протяжении как минимум 20 лет. Вот только четкого ответа до сих пор нет. Как не существует никакой моды на рев мотоцикла. Нормальные байкеры ездят на грамотных глушителях. А молодым безбашенным, по их мнению, это дает ощущение крутости. Но я вас уверяю: это очень быстро проходит. Больше одного-двух дней такое не вынести – самому неприятно становится, начинает болеть голова. Полностью запретить езду по ночам бессмысленно - байкеров начнут «нагибать», и они вопреки станут еще больше сопротивляться. Полагаю, нужна профилактика и более активная работа с молодежью».Ну разве не миляги?..А вот известный музыкальный исполнитель и автор своих песен Юрий Лоза не видит в ночных покатушках байкеров большой проблемы. На своей страничке «ВКонтакте» мэтр русского рока заметил буквально следующее. {{person_253_Каждую ночь под нашими окнами по несколько раз проносятся байкеры, озабоченные одним желанием — разбудить всю округу. Иногда им это удаётся, и они получают свою порцию «добрых» напутствий. Монстрами в кожаном облачении они становятся только когда оседлают своего «железного коня», а в общении за кружкой пива это добрейшие парни. Когда я работал в их клубе, они сказали, что одна их моих песен является чуть ли не их гимном. Ну разве не миляги?..}}Думается, и Лоза, и Некрасов с его «грамотными глушителями» по-своему правы. Отчего мотоцикл ревет как зверь? Все просто: если байкер едет с громким рокотом, то, скорее всего, на его мотоцикле установлен так называемый «прямоток» (модифицированный глушитель). Причем, далеко не все мотоциклисты самостоятельно «ковыряются» в своих глушителях: многие байки, приехавшие из США, уже оснащены соответствующей выхлопной системой. Люди просто жалеют денег на нормальный, тихий глушитель. Отсюда и проблема…
2019-07-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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