Восточный или Байконур: После 2050 года у России может остаться только один космодром — какой и почему

Байконур и Восточный: как изменились космодромы России за 60 лет

История двух главных космодромов России - Байконура и Восточного - отражает не только технический прогресс, но и перемены в стратегиях развития отрасли. Почему эти перемены важны для будущего российской космонавтики - в нашем материале.

История двух главных космодромов России - Байконура и Восточного - отражает не только технический прогресс, но и перемены в стратегиях развития отрасли. Почему эти перемены важны для будущего российской космонавтики - в нашем материале.

Сравнение Байконура и Восточного — это не просто анализ двух космодромов, а взгляд на эволюцию российской космической отрасли. Байконур, построенный в 1950-х годах, стал первым космодромом планеты и символом советской эпохи. Его возводили в условиях полной секретности, выбирая южные степи Казахстана для обеспечения надёжного вывода ракет на орбиту. После распада СССР Байконур оказался за пределами России, что привело к необходимости его аренды и постоянного согласования действий с Казахстаном.

Восточный, напротив, был построен уже в современной России, в Амурской области. Это решение позволило избежать зависимости от зарубежной юрисдикции и упростить организацию запусков. Разница в широте между космодромами составляет чуть больше шести градусов, однако благодаря тому, что районы падения отработавших ступеней находятся на территории России, все запуски проходят без необходимости их согласования с другими государствами и без риска падения ступеней за рубежом.

Сроки строительства также говорят о многом: Байконур возвели за рекордные 2 года и 4 месяца, тогда как Восточному потребовалось почти шесть лет. Это отражает не только усложнение строительных норм, но и рост бюрократических процедур, а также ужесточение требований к безопасности. Инфраструктура тоже претерпела изменения: Байконур представляет собой закрытый город с разнесёнными стартовыми площадками и монтажно-испытательными комплексами, что позволяло минимизировать риски при авариях и давало возможность разным конструкторским бюро работать независимо. Восточный же ориентирован на унификацию: все объекты расположены компактно, здания соединены между собой, а конкуренция между КБ ушла в прошлое.

Внешний вид и условия работы персонала также изменились. На Байконуре командные пункты и стартовые сооружения напоминают бункеры, специалисты обслуживают ракету под открытым небом, сталкиваясь с экстремальными температурами. На Восточном же оборудованы современные здания с окнами и дневным светом, а мобильное управление башней создаёт комфортные условия для работы. Цветовые решения тоже различаются: Байконур выполнен в традиционном зелёном цвете, а Восточный — в жёлто-голубых тонах. Есть и неожиданные детали: старт ракеты на Байконуре хорошо виден благодаря открытой степи, тогда как на Восточном густая тайга частично скрывает зрелище, что, впрочем, влияет на организацию безопасности и логистику.

Для понимания значимости этого перехода важно учитывать, что Байконур арендуется до 2050 года, тогда как Восточный задуман как долгосрочный проект для развития российской космонавтики без внешних ограничений. Оба космодрома имеют свои закрытые города — Байконур и Циолковский, что подчёркивает преемственность традиций. Современные требования к безопасности, экологии и комфорту персонала стали определяющими при проектировании новых объектов, что в целом способствует повышению эффективности и автономности российской космической отрасли.

Интересно, что подход к развитию и локализации производства становится всё более актуальным не только в космической, но и в автомобильной промышленности. Например, в материале о запуске новой «Волги К50» на базе Geely Monjaro представлены популярные вызовы и ожидания рынка — подробнее об этом можно узнать в соответствующем материале о анализе локализации и стратегиях развития российских проектов .