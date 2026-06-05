Срочное восстановление на Байконуре: что сломалось при запуске «Союз-2.1А» и как это починили

Байконур восстановил стартовую площадку за два месяца - запуск «Прогресса» прошел по графику

Специалисты «Роскосмоса» в рекордные сроки отремонтировали кабину обслуживания на 31-й площадке. Несмотря на повреждения стартового стола при штатном пуске «Союза-2.1А», график запусков не сдвинулся.

Специалисты «Роскосмоса» в рекордные сроки отремонтировали кабину обслуживания на 31-й площадке. Несмотря на повреждения стартового стола при штатном пуске «Союза-2.1А», график запусков не сдвинулся.

Восстановление стартовой площадки на Байконуре стало одним из самых обсуждаемых событий в российской космической отрасли. Повреждение кабины обслуживания на 31-й площадке в ноябре могло привести к серьезным задержкам, но специалисты справились с задачей всего за два месяца. Такой темп работ позволил не только избежать сдвига графика запусков, но и сохранить доверие к техническим возможностям космодрома.

Ремонт был связан с последствиями запуска ракеты «Союз-2.1А», который прошел штатно, однако стартовый стол получил повреждения. Особое внимание уделялось монтажу поперечных и коротких комплексов — именно эти элементы требовали максимальной точности и опыта. По информации «Роскосмоса», все высотные работы завершились в рекордные сроки, что позволило минимизировать простой площадки и обеспечить подготовку к новым миссиям.

В кротчайшие сроки специалисты приступили к подготовке запуска грузового корабля «Прогресс», который состоялся 22 марта. Это событие важно не только для Байконура, но и для всей российской космической программы: своевременное восстановление инфраструктуры гарантирует выполнение ключевых задач и поддерживает высокий темп развития отрасли.

Быстрая реакция и эффективная организация работ на Байконуре стали примером для других космодромов. В подобных ситуациях именно скорость и качество ремонта определяют, насколько отрасль готова к внештатным ситуациям. Восстановление кабины обслуживания показало, что российская космонавтика способна оперативно реагировать на вызовы и не снижать темпов даже в сложных условиях.

Для справки: стартовая площадка №31 используется для запусков ракет «Союз» с 1961 года. В последние годы она стала ключевой для грузовых миссий к Международной космической станции. Оперативное восстановление инфраструктуры позволяет не только поддерживать регулярность запусков, но и укрепляет позиции России на мировом космическом рынке. Судя по имеющимся данным, подобная скорость ремонта — редкость даже для ведущих мировых космодромов.