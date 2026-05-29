От военного наследия к гражданским рекордам: БАЗ готовит линейку полноприводных гигантов 8х8 и даже 10х10

29 мая 2026, 10:48
БАЗ готовит к выпуску грузовики 8x8: новые форматы и независимая подвеска
К концу года на рынке появятся грузовики БАЗ с уникальной колесной формулой 8x8. Компания рассматривает и другие варианты - 4x4 и 10x10. Почему это важно для российских перевозчиков, какие технологии применяют и что изменится для отрасли - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что инженеры БАЗ используют решения, проверенные в военной технике.
Российским автолюбителям и профессионалам рынка стоит обратить внимание на свежие новости от БАЗ: компания готовит к выпуску грузовики с колесной формулой 8x8. Это событие может заметно изменить подход к перевозкам по сложным маршрутам, ведь речь идет о машинах с четырьмя ведущими осями и полностью независимой подвеской. Такой формат давно востребован в условиях бездорожья, где стандартные грузовики часто не справляются.
По словам генерального директора компании «Романов» Дмитрия Гречухина, инженеры уже работают над созданием прототипа, а первая сборка намечена на конец текущего года. В следующем году планируется начать сертификацию модели 8x8. Как отмечает руководитель, унификация транспортных осей позволяет без особых сложностей расширять линейку - в планах также выпуск машин с формулами 4x4 и 10x10. Это открывает новые возможности для клиентов, которым требуется техника для самых разных задач.
Грузовики БАЗ строятся на базе инженерных решений, которые ранее применялись в военных тягачах и шасси Брянского автомобильного завода. Ключевая особенность - полностью независимая подвеска всех осей и клиренс в 400 мм. Такой подход обеспечивает высокую проходимость даже на самых сложных участках, где обычные грузовики рискуют застрять. По информации «Российская Газета», компания обсуждает и другие варианты развития модельного ряда, чтобы максимально соответствовать запросам рынка.
Интересно, что в отрасли все чаще обращают внимание на опыт эксплуатации техники с повышенной проходимостью. Например, эксперты уже анализировали, какие детали требуют особого внимания при выборе коммерческих автомобилей, и почему не все моторы одинаково надежны - подробнее об этом можно узнать в материале о слабых местах популярных моделей в нашем материале.
Если говорить о перспективах, появление новых грузовиков БАЗ с формулой 8x8 может стать важным шагом для отечественного рынка. Независимая подвеска и высокий клиренс позволяют использовать такие машины не только в гражданских перевозках, но и в строительстве, нефтегазовой отрасли, а также для работы в труднодоступных регионах. Судя по имеющимся данным, спрос на подобную технику будет только расти, особенно с учетом обновления автопарков и ужесточения требований к проходимости. Для сравнения: в сегменте коммерческих автомобилей с повышенной проходимостью конкуренция пока невысока, что дает БАЗу шанс занять заметную нишу.
