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Автор: Дарья Климова

29 октября 2026, 17:36

Японские мосты или наш ЯМЗ? Что за неубиваемый супертягач 6×6 начали собирать под Петербургом

Японские мосты или наш ЯМЗ? Что за неубиваемый супертягач 6×6 начали собирать под Петербургом

Независимая подвеска против Полярного круга: как новый секретный тягач БАЗ 6х6 прошел адские тесты в Якутии

Японские мосты или наш ЯМЗ? Что за неубиваемый супертягач 6×6 начали собирать под Петербургом

В 2027 году БАЗ рассчитывает собрать около 600 машин при работе в одну смену. В первом полугодии предприятие планирует выйти на темп до трех автомобилей за смену. На апрель и май намечены премьеры новых моделей.

В 2027 году БАЗ рассчитывает собрать около 600 машин при работе в одну смену. В первом полугодии предприятие планирует выйти на темп до трех автомобилей за смену. На апрель и май намечены премьеры новых моделей.

Седельный тягач БАЗ оснащен рядным шестицилиндровым турбодизелем ЯМЗ-653 объемом около 11 литров и мощностью 367 л.с. Серийное производство грузовиков стартовало в декабре 2025 года в промзоне Шушары под Санкт-Петербургом, на заводе «Романов». В конструкции используют российские и белорусские компоненты.

Новая модель S34A10, полноприводный тягач с колесной формулой 6×6, проходит опытно-промышленную эксплуатацию у «Газпром добыча Ямбург». К середине октября 2026 года машина преодолела в районе Полярного круга 10 850 км. Она перевозила спецтехнику массой до 22 тонн и грузы до 38 тонн. По итогам первого технического обслуживания на 10 000 км критических проблем не выявили.

АО «Романов», разработчик тягача, планирует выпустить в 2027 году около 600 автомобилей при работе в одну смену. Об этом генеральный директор компании Дмитрий Гречухин рассказал «Российской Газете». В долгосрочных планах предприятия, нарастить выпуск до 1400 грузовиков и тягачей в год к 2028 году.

В первом полугодии предприятие рассчитывает стабилизировать выпуск на уровне примерно двух машин за смену, а затем выйти на темп в три. Среди приоритетов, устойчивость производственных процессов и контроль качества комплектующих. Готовую технику проверят на соответствие требованиям заказчиков. Опыт эксплуатации на Ямбургском месторождении уже привел к доработкам конструкции серийных машин.

Основу модельного ряда составят шасси под специализированные надстройки. В линейке останутся седельные тягачи и самосвалы с кузовами разного объема. Расширение продолжится премьерами. В апреле 2027 года на Петербургском международном газовом форуме планируют показать седельный тягач на газомоторном топливе и две модели, которые ранее публично не демонстрировали. Еще одну новинку готовят к майской выставке COMvex.

Как сообщает «ТехноОмск», важная особенность S34A10, полностью независимая пружинная подвеска всех колес. Эксплуатанты отмечают плавность хода на сложных покрытиях. Тягач оснащен механической девятиступенчатой коробкой передач ЯМЗ-1909 с демультипликатором и раздаточной коробкой СТ-220 производства Завода механических трансмиссий. Полный привод и конструкция подвески рассчитаны на тяжелые условия, включая бездорожье и зимние технологические дороги. Тягач предназначен и для удаленных промыслов.

Еще один зарубежный проект по выпуску автомобилей описан в публикации о заводе Audi в Джорджии.

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