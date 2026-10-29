Независимая подвеска против Полярного круга: как новый секретный тягач БАЗ 6х6 прошел адские тесты в Якутии

29 октября 2026, 17:36
Японские мосты или наш ЯМЗ? Что за неубиваемый супертягач 6×6 начали собирать под Петербургом
Японские мосты или наш ЯМЗ? Что за неубиваемый супертягач 6×6 начали собирать под Петербургом
В 2027 году БАЗ рассчитывает собрать около 600 машин при работе в одну смену. В первом полугодии предприятие планирует выйти на темп до трех автомобилей за смену. На апрель и май намечены премьеры новых моделей.
Седельный тягач БАЗ оснащен рядным шестицилиндровым турбодизелем ЯМЗ-653 объемом около 11 литров и мощностью 367 л.с. Серийное производство грузовиков стартовало в декабре 2025 года в промзоне Шушары под Санкт-Петербургом, на заводе «Романов». В конструкции используют российские и белорусские компоненты.
Новая модель S34A10, полноприводный тягач с колесной формулой 6×6, проходит опытно-промышленную эксплуатацию у «Газпром добыча Ямбург». К середине октября 2026 года машина преодолела в районе Полярного круга 10 850 км. Она перевозила спецтехнику массой до 22 тонн и грузы до 38 тонн. По итогам первого технического обслуживания на 10 000 км критических проблем не выявили.
АО «Романов», разработчик тягача, планирует выпустить в 2027 году около 600 автомобилей при работе в одну смену. Об этом генеральный директор компании Дмитрий Гречухин рассказал «Российской Газете». В долгосрочных планах предприятия, нарастить выпуск до 1400 грузовиков и тягачей в год к 2028 году.
В первом полугодии предприятие рассчитывает стабилизировать выпуск на уровне примерно двух машин за смену, а затем выйти на темп в три. Среди приоритетов, устойчивость производственных процессов и контроль качества комплектующих. Готовую технику проверят на соответствие требованиям заказчиков. Опыт эксплуатации на Ямбургском месторождении уже привел к доработкам конструкции серийных машин.
Основу модельного ряда составят шасси под специализированные надстройки. В линейке останутся седельные тягачи и самосвалы с кузовами разного объема. Расширение продолжится премьерами. В апреле 2027 года на Петербургском международном газовом форуме планируют показать седельный тягач на газомоторном топливе и две модели, которые ранее публично не демонстрировали. Еще одну новинку готовят к майской выставке COMvex.
Как сообщает «ТехноОмск», важная особенность S34A10, полностью независимая пружинная подвеска всех колес. Эксплуатанты отмечают плавность хода на сложных покрытиях. Тягач оснащен механической девятиступенчатой коробкой передач ЯМЗ-1909 с демультипликатором и раздаточной коробкой СТ-220 производства Завода механических трансмиссий. Полный привод и конструкция подвески рассчитаны на тяжелые условия, включая бездорожье и зимние технологические дороги. Тягач предназначен и для удаленных промыслов.
Еще один зарубежный проект по выпуску автомобилей описан в публикации о заводе Audi в Джорджии.
Похожие материалы
-
31.10.2026, 06:38
Почему Haval M6 может уйти с конвейера в Калуге — названа причина
Haval и MGC Group обсуждают будущее калужского Haval M6: сборку могут остановить, а для продолжения выпуска рассматривают рестайлинг или замену модели более маржинальной. Одна из возможных причин - отсутствие компенсации утильсбора, из-за которого выпуск бюджетного кроссовера может стать невыгодным.Читать далее
-
30.10.2026, 19:17
Почему КАМАЗ выигрывает у MAN там, где нет сервиса
MAN TGS комфортнее и технологичнее, но на карьере простой из-за сложной диагностики и ожидания детали обходится дорого. На хороших дорогах КАМАЗ-65201 уступает, зато вдали от крупных сервисных центров его проще ремонтировать.Читать далее
-
30.10.2026, 15:04
Вместо палатки и «Буханки»: УАЗ показал проект автодома на базе «Профи»
УАЗ представил проект автодома на базе «Профи»: в жилом модуле предусмотрены душ и санузел, а силовая установка включает бензиновый мотор 2,7 литра мощностью 150 л.с. УАЗ пока не назвал официальных сроков запуска проекта.Читать далее
-
30.10.2026, 13:22
Стартовали продажи Lada Vesta CNG с обновленной телематикой: колько теперь стоит битопливный хит АвтоВАЗа?
АвтоВАЗ расширил оснащение битопливной Lada Vesta CNG, сохранив прежние цены. Телематика теперь есть во всех версиях, климат-система доступна начиная с «Драйва». Для оценки затрат важны заявленные параметры пробега на метане.Читать далее
-
30.10.2026, 12:25
Зачем новому заправщику КАМАЗ «Компас 12» волнорезы внутри цистерны
ЧМЗ представил машину для доставки и выдачи топлива прямо на рабочих площадках. Цистерна вмещает 7,5 м³, а узел раздачи оборудован счетчиком и пятиметровым рукавом. В оснащение также включены средства для перевозки опасных грузов класса 3.Читать далее
-
30.10.2026, 05:12
Японские лесовозы в СССР: почему инженеры изучали их вместо копирования
КамАЗы в СССР выпускались для тяжелой работы, однако советские предприятия закупали и японские лесовозы. Инженеров интересовали компоновка и трансмиссия; отдельно изучали устройство ходовой части - позже, эти решения сравнивали с отечественными.Читать далее
-
30.10.2026, 00:13
Чем удивил Tenet T9: просторный салон, тишина и один досадный промах в эргономике
Большой Tenet T9 прошел проверку дальней дорогой: 245-сильный мотор работает тихо, а подвеска бережет пассажиров от усталости. Но автомат медлит при старте, а на извилистой дороге кроссовер не располагает к активной езде. Цена начинается от 3 749 000 руб.Читать далее
-
29.10.2026, 19:28
Иран готов приобрести 500 мотоциклов «Минск», но только российской сборки
Иран выразил готовность купить 500 мотоциклов «Минск», причем предложение о продаже техники республике исходило от самого завода. Вяземское предприятие уже продает модели и оформляет электронные паспорта.Читать далее
-
29.10.2026, 15:43
Рессоры, тесный салон и руль без регулировок: стоит ли российский минивэн за 2,9 миллиона рублей своих денег
Дром испытал SKM M7, который продают через дилеров Lada почти за 3 млн рублей. В салоне семь мест, но водитель не может отрегулировать рулевую колонку даже по высоте. Разбираемся, за что просят такую цену и сколько стоят обслуживание и локализация.Читать далее
-
29.10.2026, 15:05
В России начнут собирать новую 8-ступенчатую АКП за 500 миллионов рублей
Заем в 395 млн рублей направят на локализацию 8-ступенчатой АКП с гидротрансформатором. Выпуск в Елабуге намечен на вторую половину 2027 года. Какие модели рассматривают и где будут обрабатывать картеры - в материале.Читать далее
Похожие материалы
-
31.10.2026, 06:38
Почему Haval M6 может уйти с конвейера в Калуге — названа причина
Haval и MGC Group обсуждают будущее калужского Haval M6: сборку могут остановить, а для продолжения выпуска рассматривают рестайлинг или замену модели более маржинальной. Одна из возможных причин - отсутствие компенсации утильсбора, из-за которого выпуск бюджетного кроссовера может стать невыгодным.Читать далее
-
30.10.2026, 19:17
Почему КАМАЗ выигрывает у MAN там, где нет сервиса
MAN TGS комфортнее и технологичнее, но на карьере простой из-за сложной диагностики и ожидания детали обходится дорого. На хороших дорогах КАМАЗ-65201 уступает, зато вдали от крупных сервисных центров его проще ремонтировать.Читать далее
-
30.10.2026, 15:04
Вместо палатки и «Буханки»: УАЗ показал проект автодома на базе «Профи»
УАЗ представил проект автодома на базе «Профи»: в жилом модуле предусмотрены душ и санузел, а силовая установка включает бензиновый мотор 2,7 литра мощностью 150 л.с. УАЗ пока не назвал официальных сроков запуска проекта.Читать далее
-
30.10.2026, 13:22
Стартовали продажи Lada Vesta CNG с обновленной телематикой: колько теперь стоит битопливный хит АвтоВАЗа?
АвтоВАЗ расширил оснащение битопливной Lada Vesta CNG, сохранив прежние цены. Телематика теперь есть во всех версиях, климат-система доступна начиная с «Драйва». Для оценки затрат важны заявленные параметры пробега на метане.Читать далее
-
30.10.2026, 12:25
Зачем новому заправщику КАМАЗ «Компас 12» волнорезы внутри цистерны
ЧМЗ представил машину для доставки и выдачи топлива прямо на рабочих площадках. Цистерна вмещает 7,5 м³, а узел раздачи оборудован счетчиком и пятиметровым рукавом. В оснащение также включены средства для перевозки опасных грузов класса 3.Читать далее
-
30.10.2026, 05:12
Японские лесовозы в СССР: почему инженеры изучали их вместо копирования
КамАЗы в СССР выпускались для тяжелой работы, однако советские предприятия закупали и японские лесовозы. Инженеров интересовали компоновка и трансмиссия; отдельно изучали устройство ходовой части - позже, эти решения сравнивали с отечественными.Читать далее
-
30.10.2026, 00:13
Чем удивил Tenet T9: просторный салон, тишина и один досадный промах в эргономике
Большой Tenet T9 прошел проверку дальней дорогой: 245-сильный мотор работает тихо, а подвеска бережет пассажиров от усталости. Но автомат медлит при старте, а на извилистой дороге кроссовер не располагает к активной езде. Цена начинается от 3 749 000 руб.Читать далее
-
29.10.2026, 19:28
Иран готов приобрести 500 мотоциклов «Минск», но только российской сборки
Иран выразил готовность купить 500 мотоциклов «Минск», причем предложение о продаже техники республике исходило от самого завода. Вяземское предприятие уже продает модели и оформляет электронные паспорта.Читать далее
-
29.10.2026, 15:43
Рессоры, тесный салон и руль без регулировок: стоит ли российский минивэн за 2,9 миллиона рублей своих денег
Дром испытал SKM M7, который продают через дилеров Lada почти за 3 млн рублей. В салоне семь мест, но водитель не может отрегулировать рулевую колонку даже по высоте. Разбираемся, за что просят такую цену и сколько стоят обслуживание и локализация.Читать далее
-
29.10.2026, 15:05
В России начнут собирать новую 8-ступенчатую АКП за 500 миллионов рублей
Заем в 395 млн рублей направят на локализацию 8-ступенчатой АКП с гидротрансформатором. Выпуск в Елабуге намечен на вторую половину 2027 года. Какие модели рассматривают и где будут обрабатывать картеры - в материале.Читать далее