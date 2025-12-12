Лесовоз БАЗ 6×6 удивил возможностями: выдержит мороз, грязь и даже скептиков

12 декабря 2025, 16:24
БАЗ выпустил новый лесовоз 6×6: техника для суровых условий России
БАЗ представил свежий лесовоз 6×6 для сложных задач. Машина рассчитана на экстремальные условия. В конструкции использованы современные решения. Подробности о новинке держатся в секрете.
На российском рынке грузовой техники появился новый игрок: БАЗ презентовал полноприводный лесовоз с формулой 6×6, который способен работать в самых суровых климатических условиях. Машина рассчитана на эксплуатацию при температурах от минус сорока до плюс сорока градусов, что делает ее универсальным решением для лесозаготовительных предприятий по всей стране.
Главная особенность новинки — полный привод с возможностью блокировки как межосевых, так и межколесных дифференциалов. Это позволяет уверенно преодолевать бездорожье, глубокую грязь и снежные заносы, не опасаясь застрять в пути. Платформа рассчитана на перевозку до 16 тонн груза, что дает возможность транспортировать как длинномерные хлысты, так и сортимент.
В основе грузовика — мощный 367-сильный двигатель ЯМЗ-6531, соответствующий экологическим стандартам Euro V. В паре с ним работает 9-ступенчатая механическая коробка передач, оснащенная демультипликатором и раздаточной коробкой СТ 220. Такой тандем обеспечивает не только высокую проходимость, но и надежность в тяжелых условиях эксплуатации.
Особое внимание инженеры уделили надстройке V-Forest (V-Trailer). Для ее изготовления использованы сталь S700 и алюминий, что позволило добиться высокой прочности при относительно небольшой массе. Усиленные силовые элементы, защитный щит кабины, четыре лебедки с ремнями и продуманная эргономика рабочих зон — все это призвано облегчить работу оператора и повысить безопасность.
По информации Комтранс, новый лесовоз — лишь начало масштабного обновления модельного ряда БАЗ. В ближайшее время компания планирует представить новые тягачи, самосвалы и специализированные шасси, что должно укрепить позиции бренда на рынке коммерческой техники.
Напомним, БАЗ — российский производитель грузовых автомобилей, специализирующийся на выпуске техники для тяжелых условий эксплуатации. Компания известна своими решениями для строительной, лесозаготовительной и нефтегазовой отраслей. За последние годы бренд активно расширяет линейку продукции, внедряя современные технологии и ориентируясь на потребности отечественного рынка.
