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Автор: Мария Степанова

11 августа 2026, 11:42

БАЗ запускает уникальный полноприводный грузовик: особенности конструкции и применения

БАЗ запускает уникальный полноприводный грузовик: особенности конструкции и применения

В России создали грузовик без оглядки на импорт: почему новый БАЗ — не просто грузовик, а конструктор

БАЗ запускает уникальный полноприводный грузовик: особенности конструкции и применения

В России стартовало производство полностью отечественного полноприводного грузовика БАЗ, рассчитанного на работу в самых сложных условиях. Модель отличается оригинальной конструкцией и широкими возможностями для адаптации под разные задачи, что особенно актуально на фоне дефицита новых разработок в сегменте тяжелой техники.

В России стартовало производство полностью отечественного полноприводного грузовика БАЗ, рассчитанного на работу в самых сложных условиях. Модель отличается оригинальной конструкцией и широкими возможностями для адаптации под разные задачи, что особенно актуально на фоне дефицита новых разработок в сегменте тяжелой техники.

Появление в российском автопроме совершенно новой модели — событие само по себе редкое. Новый полноприводный грузовик БАЗ — это не очередная адаптация зарубежной техники и не глубокая модернизация старой платформы, а самостоятельная инженерная работа, заточенная под экстремальные условия эксплуатации. В то время как большинство рыночных новинок сводятся либо к локализации импортных машин, либо к косметическому рестайлингу, запуск БАЗа выглядит действительно шагом вперед.

Главное здесь — конструкция. Она полностью отечественная. Если в машине и найдутся импортные компоненты, то родом они будут из Беларуси, что позволяет сохранить независимость от западных поставщиков. Грузовик проектировали для тяжелой работы вне асфальта: его стихия — бездорожье, зимники, лежневки и направления, где дорога существует только на карте. При этом машина сертифицирована для движения по дорогам общего пользования, что заметно расширяет сферу её применения.

В основе — лестничная рама с необычной перфорацией и большим количеством отверстий. Такое решение упрощает изменение колесной базы и компоновку агрегатов. На раму крепятся мощные коробчатые подрамники, в которых размещены редукторы главных передач — узлы, унифицированные с военной техникой. Снаружи установлены элементы независимой двухрычажной подвески с коваными рычагами и витыми пружинами. В паре с колесными редукторами они дают впечатляющий дорожный просвет: 560 мм под подрамником в снаряженном состоянии и 400 мм при полной массе. Традиционных мостов в привычном понимании тут нет, зато высокая унификация узлов позволяет без серьезных переделок менять количество осей и длину базы.

Кабина — каркасно-панельная: на стальной каркас навешиваются внешние панели из стеклопластика и внутренние из АБС-пластика, между которыми напыляется утепляющая пена. Технология дает хорошую теплоизоляцию, хотя для массового производства тиражом в сотни тысяч она не годится. Но для БАЗа, который выпускается малыми сериями, это оптимальный вариант: дорогостоящие штампы попросту не нужны. Кабина предлагается в пяти вариантах — от низкой до высокой, с одной спальней, двумя или вовсе без них.

В серийных машинах отделка кабины стала проще по сравнению с опытными образцами, но к этому быстро привыкаешь. Приборы — без излишеств: в центре панели установлен дисплей бортового компьютера, все необходимое под рукой. Силовой агрегат — ярославский: шестицилиндровый дизель ЯМЗ-650 и 9-ступенчатая коробка передач ЯМЗ-1909. Раздаточная коробка СТ-220 поставляет завод механических трансмиссий из Татарстана.

Первая серийная версия — трехосная, с колесной формулой 6х6. Шасси допускает установку самых разных надстроек и оборудования. На заводе «Романов» уже собирают самосвалы, седельные тягачи и бортовые платформы, но этим перечень не ограничивается: на базовом шасси возможны авторемонтные мастерские, вахтовые автобусы, лесовозы и прочая специализированная техника. Однако основной спрос сегодня приходится именно на самосвалы и тягачи.

Производство начали с самосвалов: сначала ставили кузова «Бецем», а к лету ассортимент пополнился кузовами от компании «В-Трейлер». Это позволяет подобрать оптимальный вариант под конкретную задачу — будь то песок, щебень или руда. В феврале 2026 года запустили и сборку седельных тягачей, которые на рынке полноприводной техники традиционно пользуются стабильным спросом. Заказы есть и на опытные образцы для испытаний, и на серийные партии.

Запуск БАЗа — это не просто технологический прорыв, но и важный рыночный сигнал: российские производители способны создавать конкурентоспособную тяжелую технику для суровых условий. Модульная архитектура и широкая унификация узлов позволяют в будущем расширять линейку и оперативно реагировать на запросы потребителей. Для перевозчиков это реальная альтернатива импортным грузовикам, а для самой отрасли — новый этап развития инженерной школы.

Интересно, что в истории отечественного автотранспорта уже бывали примеры оригинальных технических решений, которые не становились массовыми, но надолго задавали тон в своей нише. Например, мотоцикл «Тула» тоже отличался нестандартной конструкцией и вызывал живые споры среди специалистов — о нем стоит почитать отдельно о технических парадоксах советского эндуро .

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