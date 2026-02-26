Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

26 февраля 2026, 07:09

Наследие «Вощины-1»: Уникальные возможности и скрытые детали платформы БАЗ-69092 для военных и гражданских задач

Специальное колесное шасси БАЗ-69092 стало ключевым элементом для современных боевых и специальных машин. Его универсальность и технические решения позволяют создавать технику с высокой мобильностью и надежностью, что особенно актуально в условиях импортозамещения.

В последние годы перед российской армией остро встала задача обновления парка специальной техники, способной эффективно действовать в разнообразных условиях. Ключевым ответом на эти вызовы стало создание шасси БАЗ-69092, чья разработка велась в рамках стратегической программы по обеспечению технологической независимости оборонной промышленности после распада Советского Союза. Эта инициатива была призвана компенсировать риски, связанные с разрывом кооперационных связей, и гарантировать стабильные поставки надежной техники для армии.

Работы над перспективным семейством унифицированных платформ, получивших неофициальное название «Вощина-1», развернулись на Брянском автомобильном заводе в непростых условиях девяностых годов. Инженерам предприятия удалось создать целую линейку машин, среди которой особое место занял трехосный полноприводный тягач БАЗ-69092. После успешного завершения испытаний шасси было принято на снабжение и запущено в серию, став основой для множества военных комплексов.

Конструкция БАЗ-69092 отличается высокой прочностью и продуманностью. Основой служит мощная сварная рама с Z-образными лонжеронами, на которой установлена трехместная кабина, допускающая установку броневой защиты. Силовой агрегат — ярославский дизель мощностью 450 лошадиных сил — в сочетании с механической трансмиссией и независимой торсионной подвеской всех колес обеспечивает машине выдающуюся проходимость и плавность хода даже по пересеченной местности.

Универсальность платформы позволила создать на ее базе широкий спектр вооружений и специальной техники. На шасси БАЗ-69092 монтировались радиолокационные станции «Гамма-С1», элементы зенитных ракетных систем С-300 и С-400, а также транспортно-заряжающие машины и просто грузовики-тягачи. В зависимости от задачи машина оснащалась открытым кузовом, фургонами или специальными надстройками.

Испытания подтвердили высокие эксплуатационные характеристики шасси: оно способно преодолевать крутые подъемы, рвы и броды глубиной до полутора метров, развивая скорость до 80 км/ч на шоссе и обладая запасом хода в 1000 километров. В ходе реальных пробегов по бездорожью эти машины продемонстрировали не только отличную проходимость, но и надежность, выступая в роли эвакуаторов для более тяжелой техники.

Таким образом, создание шасси БАЗ-69092 стало важным шагом в укреплении обороноспособности страны, позволив снизить зависимость от импортных комплектующих. Заложенные в конструкцию технические решения и высокий модернизационный потенциал обеспечивают этому семейству машин востребованность и надежное место в структуре Вооруженных сил на долгие годы.

