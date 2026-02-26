Наследие «Вощины-1»: Уникальные возможности и скрытые детали платформы БАЗ-69092 для военных и гражданских задач

26 февраля 2026, 07:09
БАЗ-69092: как армейское шасси изменило подход к созданию спецтехники в России
БАЗ-69092: как армейское шасси изменило подход к созданию спецтехники в России
Специальное колесное шасси БАЗ-69092 стало ключевым элементом для современных боевых и специальных машин. Его универсальность и технические решения позволяют создавать технику с высокой мобильностью и надежностью, что особенно актуально в условиях импортозамещения.
В последние годы перед российской армией остро встала задача обновления парка специальной техники, способной эффективно действовать в разнообразных условиях. Ключевым ответом на эти вызовы стало создание шасси БАЗ-69092, чья разработка велась в рамках стратегической программы по обеспечению технологической независимости оборонной промышленности после распада Советского Союза. Эта инициатива была призвана компенсировать риски, связанные с разрывом кооперационных связей, и гарантировать стабильные поставки надежной техники для армии.
Работы над перспективным семейством унифицированных платформ, получивших неофициальное название «Вощина-1», развернулись на Брянском автомобильном заводе в непростых условиях девяностых годов. Инженерам предприятия удалось создать целую линейку машин, среди которой особое место занял трехосный полноприводный тягач БАЗ-69092. После успешного завершения испытаний шасси было принято на снабжение и запущено в серию, став основой для множества военных комплексов.
Конструкция БАЗ-69092 отличается высокой прочностью и продуманностью. Основой служит мощная сварная рама с Z-образными лонжеронами, на которой установлена трехместная кабина, допускающая установку броневой защиты. Силовой агрегат — ярославский дизель мощностью 450 лошадиных сил — в сочетании с механической трансмиссией и независимой торсионной подвеской всех колес обеспечивает машине выдающуюся проходимость и плавность хода даже по пересеченной местности.
Универсальность платформы позволила создать на ее базе широкий спектр вооружений и специальной техники. На шасси БАЗ-69092 монтировались радиолокационные станции «Гамма-С1», элементы зенитных ракетных систем С-300 и С-400, а также транспортно-заряжающие машины и просто грузовики-тягачи. В зависимости от задачи машина оснащалась открытым кузовом, фургонами или специальными надстройками.
Испытания подтвердили высокие эксплуатационные характеристики шасси: оно способно преодолевать крутые подъемы, рвы и броды глубиной до полутора метров, развивая скорость до 80 км/ч на шоссе и обладая запасом хода в 1000 километров. В ходе реальных пробегов по бездорожью эти машины продемонстрировали не только отличную проходимость, но и надежность, выступая в роли эвакуаторов для более тяжелой техники.
Таким образом, создание шасси БАЗ-69092 стало важным шагом в укреплении обороноспособности страны, позволив снизить зависимость от импортных комплектующих. Заложенные в конструкцию технические решения и высокий модернизационный потенциал обеспечивают этому семейству машин востребованность и надежное место в структуре Вооруженных сил на долгие годы.
Похожие материалы
-
27.02.2026, 18:13
Два искусственных интеллекта впервые управляли одним боевым дроном одновременно — что скрывают новые технологии
Впервые в истории два независимых искусственных интеллекта одновременно управляли одним боевым дроном. Американские компании Anduril и Shield AI провели эксперимент, который может изменить подход к военным технологиям. Почему это событие вызвало такой резонанс - разбираемся в материале.Читать далее
-
27.02.2026, 17:44
Ошибка искусственного интеллекта в Lynk & Co Z20: почему произошла ночная авария из-за сбоя фар
В Китае произошел инцидент с электрокроссовером Lynk & Co Z20: ночью система ИИ по ошибке выключила фары после голосовой команды. Водитель не смог вернуть свет, и машина врезалась в ограждение. Почему это важно для всех, кто доверяет электронике - в нашем материале.Читать далее
-
27.02.2026, 17:26
AMR 2026 в Пекине: новые стандарты диагностики и сервис для электромобилей и ДВС
В 2026 году AMR в Пекине обещает стать ключевым событием для рынка автосервиса. В центре внимания - умная диагностика, сервис для электромобилей и новые подходы к ремонту. Эксперты обсуждают, как изменится работа СТО и что ждет владельцев авто. Какие технологии станут стандартом уже завтра.Читать далее
-
27.02.2026, 15:26
Bugatti создал уникальный гиперкар La Perle Rare мощностью 1600 л.с. за более чем $5 млн
Bugatti представил редчайший гиперкар La Perle Rare, который сочетает в себе инженерное совершенство и уникальный дизайн. Автомобиль получил две эксклюзивные окраски и стал настоящим символом роскоши и технического прогресса. Почему эта новинка вызвала такой резонанс - разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.02.2026, 15:01
Как Belgee меняет правила игры: локализация кроссоверов для России и адаптация автомобилей Geely
Завод Belgee в Белоруссии активно наращивает локализацию популярных кроссоверов для России. Новые детали, технологии и подходы к производству обещают изменить расстановку сил на рынке. Разбираемся, что это значит для покупателей и дилеров.Читать далее
-
27.02.2026, 13:34
Новая Lada Vesta Sport: первые подробности о двигателе и трансмиссии
АвтоВАЗ неожиданно возобновил выпуск Lada Vesta Sport с новым мотором и обновленной техникой. Более 200 изменений, свежий дизайн и долгожданное возвращение спортивной версии - что ждет покупателей и почему это событие обсуждают все.Читать далее
-
27.02.2026, 12:01
ВАЗ-2101: как советская «Копейка» изменила представление о массовом автомобиле
ВАЗ-2101, известная как «Копейка», стала символом целой эпохи и до сих пор вызывает споры среди автолюбителей. Почему у этой модели сразу три даты рождения и чем она удивила даже итальянских инженеров - в нашем материале.Читать далее
-
27.02.2026, 11:57
Доля дилеров китайских автобусов в России снизилась в начале 2026 года
Вышло исследование: в первом квартале 2026 года число дилеров, продающих китайские автобусы, заметно уменьшилось. При этом общее количество авторизованных точек продаж и сервисных центров продолжает расти. Почему это происходит именно сейчас и какие последствия ждут рынок - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что за этими цифрами скрываются новые тенденции и вызовы для всей отрасли.Читать далее
-
27.02.2026, 11:18
С 1 апреля новые автомобили в России могут подорожать до 20% из-за новых правил
Вышло исследование: уже в марте цены на новые легковые автомобили в России вырастут на 2-3%, а с апреля возможен скачок до 20%. Почему это происходит, какие модели под ударом и что делать покупателям - объясняем на примерах и с комментариями экспертов.Читать далее
-
27.02.2026, 10:29
Porsche готовит флагманский внедорожник K1: неожиданный поворот в стратегии
Porsche меняет курс: вместо ожидаемого электрического K1 компания готовит бензиновый флагман с тремя рядами сидений. Решение может повлиять на весь рынок премиальных внедорожников. Эксперты уже обсуждают возможные последствия.Читать далее
Похожие материалы
-
27.02.2026, 18:13
Два искусственных интеллекта впервые управляли одним боевым дроном одновременно — что скрывают новые технологии
Впервые в истории два независимых искусственных интеллекта одновременно управляли одним боевым дроном. Американские компании Anduril и Shield AI провели эксперимент, который может изменить подход к военным технологиям. Почему это событие вызвало такой резонанс - разбираемся в материале.Читать далее
-
27.02.2026, 17:44
Ошибка искусственного интеллекта в Lynk & Co Z20: почему произошла ночная авария из-за сбоя фар
В Китае произошел инцидент с электрокроссовером Lynk & Co Z20: ночью система ИИ по ошибке выключила фары после голосовой команды. Водитель не смог вернуть свет, и машина врезалась в ограждение. Почему это важно для всех, кто доверяет электронике - в нашем материале.Читать далее
-
27.02.2026, 17:26
AMR 2026 в Пекине: новые стандарты диагностики и сервис для электромобилей и ДВС
В 2026 году AMR в Пекине обещает стать ключевым событием для рынка автосервиса. В центре внимания - умная диагностика, сервис для электромобилей и новые подходы к ремонту. Эксперты обсуждают, как изменится работа СТО и что ждет владельцев авто. Какие технологии станут стандартом уже завтра.Читать далее
-
27.02.2026, 15:26
Bugatti создал уникальный гиперкар La Perle Rare мощностью 1600 л.с. за более чем $5 млн
Bugatti представил редчайший гиперкар La Perle Rare, который сочетает в себе инженерное совершенство и уникальный дизайн. Автомобиль получил две эксклюзивные окраски и стал настоящим символом роскоши и технического прогресса. Почему эта новинка вызвала такой резонанс - разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.02.2026, 15:01
Как Belgee меняет правила игры: локализация кроссоверов для России и адаптация автомобилей Geely
Завод Belgee в Белоруссии активно наращивает локализацию популярных кроссоверов для России. Новые детали, технологии и подходы к производству обещают изменить расстановку сил на рынке. Разбираемся, что это значит для покупателей и дилеров.Читать далее
-
27.02.2026, 13:34
Новая Lada Vesta Sport: первые подробности о двигателе и трансмиссии
АвтоВАЗ неожиданно возобновил выпуск Lada Vesta Sport с новым мотором и обновленной техникой. Более 200 изменений, свежий дизайн и долгожданное возвращение спортивной версии - что ждет покупателей и почему это событие обсуждают все.Читать далее
-
27.02.2026, 12:01
ВАЗ-2101: как советская «Копейка» изменила представление о массовом автомобиле
ВАЗ-2101, известная как «Копейка», стала символом целой эпохи и до сих пор вызывает споры среди автолюбителей. Почему у этой модели сразу три даты рождения и чем она удивила даже итальянских инженеров - в нашем материале.Читать далее
-
27.02.2026, 11:57
Доля дилеров китайских автобусов в России снизилась в начале 2026 года
Вышло исследование: в первом квартале 2026 года число дилеров, продающих китайские автобусы, заметно уменьшилось. При этом общее количество авторизованных точек продаж и сервисных центров продолжает расти. Почему это происходит именно сейчас и какие последствия ждут рынок - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что за этими цифрами скрываются новые тенденции и вызовы для всей отрасли.Читать далее
-
27.02.2026, 11:18
С 1 апреля новые автомобили в России могут подорожать до 20% из-за новых правил
Вышло исследование: уже в марте цены на новые легковые автомобили в России вырастут на 2-3%, а с апреля возможен скачок до 20%. Почему это происходит, какие модели под ударом и что делать покупателям - объясняем на примерах и с комментариями экспертов.Читать далее
-
27.02.2026, 10:29
Porsche готовит флагманский внедорожник K1: неожиданный поворот в стратегии
Porsche меняет курс: вместо ожидаемого электрического K1 компания готовит бензиновый флагман с тремя рядами сидений. Решение может повлиять на весь рынок премиальных внедорожников. Эксперты уже обсуждают возможные последствия.Читать далее