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Автор: Мария Степанова

26 августа 2026, 16:14

БАЗ-С32А50: тяжелый самосвал с независимой подвеской и 90% локализацией

БАЗ-С32А50: тяжелый самосвал с независимой подвеской и 90% локализацией

Замена Scania и MAN с 90% локализацией: Почему БАЗ-С32А50 называют главным конкурентом импорту

БАЗ-С32А50: тяжелый самосвал с независимой подвеской и 90% локализацией

БАЗ-С32А50 - российский тяжелый самосвал с независимой подвеской всех осей и полным приводом, созданный для работы в экстремальных условиях. Модель отличается высокой степенью локализации и уже доступна у дилеров, что особенно актуально на фоне санкций и роста спроса на отечественную технику.

БАЗ-С32А50 - российский тяжелый самосвал с независимой подвеской всех осей и полным приводом, созданный для работы в экстремальных условиях. Модель отличается высокой степенью локализации и уже доступна у дилеров, что особенно актуально на фоне санкций и роста спроса на отечественную технику.

Появление БАЗ-С32А50 на российском рынке вызвало интерес у специалистов и компаний, работающих в сложных климатических условиях. Эта модель сочетает полный привод и независимую подвеску всех трёх осей — решение, редко встречающееся среди карьерных самосвалов, которое обеспечивает повышенную устойчивость и проходимость на трудных маршрутах.

Производство БАЗ-С32А50 организовано на базе бывших заводов Scania и MAN в Санкт-Петербурге, что позволяет использовать современные технологические линии и достичь более 90 % локализации комплектующих. За выпуск отвечает АО «Романов», входящее в концерн ВКО «Алмаз-Антей». Такой подход снижает зависимость от импортных деталей и делает модель особенно востребованной в условиях рыночной конкуренции.

Технические характеристики БАЗ-С32А50 подчёркивают его ориентацию на эксплуатацию в экстремальных регионах. Самосвал имеет колёсную формулу 6×6, межосевые и межколёсные блокировки дифференциалов, что позволяет уверенно преодолевать слабые грунты, зимники и участки вечной мерзлоты. Независимая пружинная подвеска всех осей обеспечивает плавность хода и дополнительную стабильность на пересечённой местности.

Полная масса машины составляет 36 тонн, грузоподъёмность — около 17,3 тонны. Двигатель ЯМЗ-6531 мощностью 367 л. с. работает в паре с 9-ступенчатой механической коробкой передач. Кузов изготовлен из прочной стали, его объём — 16 кубометров. Для работы в холодное время года предусмотрен подогрев днища и стенок, что особенно важно при транспортировке замёрзших или влажных материалов.

В стандартную комплектацию БАЗ-С32А50 входят кондиционер, сиденья с пневмоподвеской, автономный отопитель кабины, тахограф и система «ЭРА-ГЛОНАСС». Подобный набор опций редко встречается в базовых версиях грузовиков, что делает модель привлекательной для компаний, работающих в суровых климатических условиях.

Серийное производство стартовало в конце 2025 года, а с начала 2026 года самосвалы уже доступны у дилеров по всей России, включая Сибирь и Дальний Восток. Модель проходит опытную эксплуатацию в крупных организациях, среди которых «Газпром трансгаз Краснодар» и золотодобывающие предприятия Магаданской области. Гарантия — 24 месяца или 150 000 км пробега.

БАЗ-С32А50 позиционируется как полностью отечественный ответ зарубежным аналогам, с более глубокой адаптацией к местным условиям эксплуатации. Независимая подвеска всех осей и высокий уровень локализации могут стать новым отраслевым стандартом для российских самосвалов. Спрос на такие машины растёт, особенно в регионах с тяжёлыми дорожными и климатическими условиями.

Высокая степень локализации БАЗ-С32А50 снижает зависимость от иностранных комплектующих, что особенно актуально в условиях ограниченного доступа к зарубежным технологиям. Модель уже проходит испытания в ряде проектов, и её технические решения могут задать новый вектор развития для всего сегмента российских карьерных самосвалов. Исходя из представленной информации, БАЗ-С32А50 выглядит как один из самых перспективных вариантов для компаний, работающих в экстремальных условиях страны.

Большинство импортных моделей в этом сегменте используют зависимую подвеску, что ограничивает их возможности на сложных трассах. БАЗ-С32А50 способен изменить расстановку сил на рынке грузовиков, опираясь на проверенные инженерные решения для работы в суровых условиях. Интерес к технике, адаптированной для сложных российских дорог, подтверждается и в других сегментах — например, в материале о внедорожных электромотоциклах, рассказывается о преимуществах моделей, созданных специально для бездорожья .

Упомянутые марки: Scania, MAN
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