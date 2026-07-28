Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

28 июля 2026, 07:56

BEACH MAD: электромотоцикл с широкими колесами и стальной рамой для любых дорог

BEACH MAD: электромотоцикл с широкими колесами и стальной рамой для любых дорог

BEACH MAD против бездорожья: футуристичный электроцикл с рамой-танком и шинами-амортизаторами

BEACH MAD: электромотоцикл с широкими колесами и стальной рамой для любых дорог

Электромотоцикл BEACH MAD привлекает внимание не только необычным дизайном, но и возможностями для езды по разным покрытиям. Модель сочетает мощный мотор, стальную раму и широкие колеса, что особенно актуально для российских условий и непростых дорог.

Электромотоцикл BEACH MAD привлекает внимание не только необычным дизайном, но и возможностями для езды по разным покрытиям. Модель сочетает мощный мотор, стальную раму и широкие колеса, что особенно актуально для российских условий и непростых дорог.

BEACH MAD сразу выделяется на фоне других электромотоциклов благодаря своему футуристичному облику и массивной стальной раме. Подобный подход к проектированию предполагает практичность — конструкция рассчитана с учетом серьезной нагрузки и требований в разных условиях.

Особое внимание привлекают широкие колеса, которые обеспечивают уверенное сцепление с дорогой и устойчивость даже на сложных покрытиях. BEACH MAD хорошо ведет себя и на асфальте, и на песке, снегу или рыхлой почве. Большой объем воздуха в шинах работает как амортизатор, сглаживая неровности.

Мощный электродвигатель на 3000 Вт позволяет развивать скорость до 60 км/ч, что делает модель подходящей не только для ежедневных поездок, но и для выездов за город. Дисковые тормоза спереди и сзади надежно обеспечивают торможение даже на высоких скоростях, что особенно важно для безопасности.

Концепция универсального электротранспорта становится все более востребованной. Например, среди других решений для активного отдыха и сложных маршрутов эксперты отмечают электровелосипед с мощным мотором и увеличенным запасом хода , который также рассчитан на разнообразные дорожные условия.

Судя по характеристикам, BEACH MAD может заинтересовать тех, кто ищет не просто городской транспорт, а универсальное средство для передвижения по разным дорогам. Важно отметить, что подобные модели становятся актуальными в России из-за частой смены погоды и состояния дорог. Электромотоциклы с широкими колесами повышают проходимость на рыхлых и скользких покрытиях, а стальная рама увеличивает срок службы техники. Это позволяет предположить, что спрос на подобные решения будет только расти, особенно среди любителей активного отдыха и тех, кто ценит надежность в сложных условиях.

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