Beachman Bikes оживил историю: электрический кафе-рейсер на базе Honda CB500 1974 года

Beachman Bikes запустил электрификацию классических мотоциклов

Канадская компания Beachman Bikes представила новое направление - Special Vehicles Division, где старые мотоциклы получают современную электрическую начинку. Первый проект - Honda CB500 1974 года, полностью восстановлен и сертифицирован для дорог. Это может изменить подход к сохранению классики и открыть новые возможности для рынка.

Канадская компания Beachman Bikes представила новое направление - Special Vehicles Division, где старые мотоциклы получают современную электрическую начинку. Первый проект - Honda CB500 1974 года, полностью восстановлен и сертифицирован для дорог. Это может изменить подход к сохранению классики и открыть новые возможности для рынка.

Beachman Bikes объявила о запуске подразделения Special Vehicles Division, обеспечивающего восстановление и электрификацию классических мотоциклов. Первый проект - Honda CB500 1974 года, который из нерабочего экземпляра с поврежденным мотором превратился в кафе-рейсер современной обработки, сохранивший узнаваемый облик и характер оригинала.

В процессе реставрации специалисты полностью перебрали раму, а затем интегрировали индивидуально разработанную литий-ионную батарею, идеально вписанную в габариты классической формы. Для этого использовалась та же сертифицированная цепочка поставок, что и для серийных моделей велосипедов Beachman, обеспечивающая надежность и соответствие современным стандартам безопасности.

Тенденция электрификации ретро-мотоциклов набирает обороты: такие проекты сочетают ностальгию по классике с экологичностью и технологичностью. В отличие от традиционных реставраций, электрические версии не только выглядят как оригиналы, но и становятся полноценным транспортом для ежедневной эксплуатации. Важно, что такие мотоциклы проходят сертификацию для общего пользования, а не становятся музейными экспонатами.

Особое внимание уделяется сохранению внешнего вида: батарея и электрические компоненты интегрированы таким образом, чтобы не нарушать исторический облик. Это позволяет владельцам наслаждаться классической конструкцией без компромиссов в отношении частичной надежности и обслуживания. Подобный подход уже встречается и в других сегментах электротранспорта - например, в материале о современных электрических моделях с увеличенным запасом хода , производители также делают ставку на сочетание классики и новых технологий.

Для рынка это означает появление новых бизнес-моделей: производители мотоциклов могут создавать ограниченные серии электрифицированной классики, а мастера - предлагать премиальные услуги по индивидуальной доработке.