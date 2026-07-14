Почему эксперты считают кооперацию «Бецема» и АО «Романов» важной для рынка

«Бецема» и АО «Романов» запускают совместное производство спецтехники на базе БАЗ

На рынке грузовых автомобилей стартует новый этап: «Бецема» и АО «Романов» подписали соглашение о производственной кооперации. В ближайшее время появятся новые модификации спецтехники на шасси БАЗ, включая самосвалы и топливозаправщики. Почему это событие может изменить расстановку сил в отрасли и какие перспективы открываются для российских производителей - разбираемся в материале.

На рынке грузовых автомобилей стартует новый этап: «Бецема» и АО «Романов» подписали соглашение о производственной кооперации. В ближайшее время появятся новые модификации спецтехники на шасси БАЗ, включая самосвалы и топливозаправщики. Почему это событие может изменить расстановку сил в отрасли и какие перспективы открываются для российских производителей - разбираемся в материале.

На российском рынке грузовых автомобилей стартует заметный проект: МЗ «Бецема» и АО «Романов», выпускающее гражданские грузовики БАЗ, заключили соглашение о сотрудничестве по производственной кооперации. Как сообщает Комтранс, в рамках этого партнерства «Бецема» займется разработкой, поставкой и монтажом надстроек на новые модификации БАЗ. Уже в ближайшее время на шасси петербургского завода планируется выпускать самосвалы с кузовами объемом 14-15 кубометров, топливозаправщики, цементовозы и другую специализированную технику.

Ранее «Бецема» уже имела опыт поставки самосвальных установок для грузовиков БАЗ 6х6. Эти комплектации отличались усиленными кузовами из износостойкой стали, двойным днищем и эффективной системой обогрева кузова выхлопными газами. Такое решение позволяет использовать технику в сложных условиях бездорожья, особенно актуальных для северных регионов страны.

Эксперты отмечают, что подобные кооперации между производителями позволяют не только расширять модельный ряд, но и ускорять внедрение новых технологий в серийное производство. В условиях, когда рынок спецтехники испытывает повышенный спрос на отечественные решения, подобные альянсы становятся особенно значимыми. По данным Комтранс, спрос на самосвалы и топливозаправщики на базе российских шасси стабильно растет, а производители ищут пути для повышения надежности и адаптации техники к суровым климатическим условиям.

Интересно, что на фоне подобных инициатив в отрасли возникают и другие вызовы. Например, на заводе «Кама», где разрабатывается электромобиль «Атом», недавно фиксировались задержки зарплат и сокращения персонала, что может повлиять на запуск новых моделей и ситуацию на рынке труда. Подробнее о сложностях, с которыми сталкиваются российские автозаводы, можно узнать в материале о проблемах на предприятии «Кама».

Если Вы не знали, МЗ «Бецема» - один из крупнейших российских производителей надстроек для грузовых автомобилей, работающий на рынке с 1990-х годов. Компания специализируется на выпуске самосвальных, топливозаправочных, коммунальных и других видов спецтехники. АО «Романов» известно как производитель грузовиков БАЗ, которые используются в различных отраслях - от строительства до нефтегазовой сферы. Совместные проекты этих компаний позволяют создавать технику, максимально адаптированную к российским условиям эксплуатации, что особенно важно в условиях импортозамещения и растущих требований к надежности.