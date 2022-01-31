Бедная африканская страна заплатила 2 млн долларов за партию «дешевых» автобусов МАЗ
Фото: auto.onliner.by
Фото: auto.onliner.by
Фото: auto.onliner.by
Фото: auto.onliner.by
Фото: auto.onliner.by
Как выяснили журналисты белорусского издания auto.onliner.by из тоголезской прессы, правительство страны закупило 22 автобуса для местной пассажирской компании Sotral. Сумма контракта составила 2 276 000 долларов. Автобусы обошлись заказчику недешево. Однако, выяснилось, что в эту сумму уже включена доставка, запас запчастей и сервисного оборудования, а также полугодовая обучающая программа для персонала Sotral.
Автобусы МАЗ прибыли в Того под оригинальным брендом SUB-131. По одной из версий аббревиатура SUB расшифровывается как Super Utility Bus или «Супер Практичный Автобус». Он построен на длиннобазном шасси грузовика МАЗ-5336, боковое остекление унифицировано с МАЗ-152, а бампер достался от военного грузовика МАЗ-6317. Автобус SUB-131 имеет переднемоторную компоновку и оснащается дизельным турбомотором ЯМЗ-236БЕ мощностью 250 л.с., который работает в паре с 9-ступенчатой механической коробкой передач Fast Gear.
Салон рассчитан на 43 посадочных места, но с учетом специфики африканских стран, дополнительные пассажиры и груз вполне могут разместиться на крыше (всего до 3 тонн). На корме имеется буксировочное устройство, чтобы прийти на помощь попавшим в беду собратьям. Власти Того рассчитывают приобрести в течение ближайших пяти лет 150 новых автобусов.
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