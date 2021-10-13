Бедным украинцам предложат упрощенную Lada Granta (без кондиционера и магнитолы)
Как сообщает издание «Вся Власть», корректировки внесут в комплектацию Classic Light (в России такой нет). Из нее исключат аудиосистему и кондиционер. На российском рынке самая доступная Lada Granta в комплектации Standart стоит от 550 900 рублей (и станет еще дороже с 18 октября). Но в ней нет ни кондиционера, ни магнитолы. И то, и другое появляется только в версии «Комфорт», которая стоит сейчас не менее 632 500 рублей.
Об удешевлении автомобилей Lada на ЗАЗе задумались после очередного подорожания поставляемых из России машинокомплектов. С начала 2021 года АвтоВАЗ пять раз повышал цены на машинокомплекты на 1 – 2%. Аналогичные упрощенные версии уже появились у Lada Vesta и XRay. В России автомобили Lada дорожали уже шесть раз.
- 1 099 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2020 в Москве
- 639 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2018 в Москве
- 435 000 РВАЗ (Lada) Granta 2017 в Москве
- 845 000 РВАЗ (Lada) XRAY 2020 в Москве
- 699 000 РВАЗ (Lada) XRAY 2018 в Москве
- 453 620 РВАЗ (Lada) Granta 2021 в Москве
- 529 000 РВАЗ (Lada) Granta 2021 в Москве
- 855 000 РВАЗ (Lada) XRAY 2018 в Москве
- 445 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2018 в Москве
- 833 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2018 в Москве
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