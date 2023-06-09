Беглов убедил «Автодор» в необходимости КАД-2

На встрече Александра Беглова с Вячеславом Петушенко особое внимание было уделено строительству КАД-2. Губернатор Петербурга подчеркнул, что существующая кольцевая автодорога уже практически исчерпала свои возможности и превратилась фактически в городскую трассу, пишет Петербург2 со ссылкой на пресс-службу Смольного. Второе «кольцо» необходимо городу как воздух.

Вячеслав Петушенко заверил Беглова, что КАД-2 входит в число приоритетных проектов компании. До конца текущего года должны завершить технико-экономическое обоснование будущей магистрали. В первую очередь, речь идет об участке от примыкания к трассе М-11 «Нева» до 52 км А-181 «Скандинавия». Также на встрече обсуждали строительство Пулковской развязки трассы М-11. Все объекты вошли в федеральный план по строительству, реконструкции и ремонту дорог, который рассчитан на 2023–2027 годы.

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