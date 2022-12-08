Беларусы приглашают россиян за автомобилями Lada: с ABS и новогодними скидками

08.12.2022, 14:39

Водитель оказался в заложниках у круиз-контроля Haval: несколько часов катался по шоссе пока не кончился бензин

Очередная зловещая новость о сбоях в автоэлектронике пришла из Китая. На этот раз героем ЧП оказалась не Tesla, а кроссовер Haval H6, который взял водителя в заложники и пять часов катал его по оживленному шоссе на скорости в 100 км/ч.Читать далее