Беларусы приглашают россиян за автомобилями Lada: с ABS и новогодними скидками
В официальном сообщении пресс-службы Lada Беларусь (есть в распоряжении 110KM.RU) говорится, что все предлагаемые автомобили имеют экологический класс Евро-5, оснащены ABS, EBD, подушками безопасности и другими современными опциями. Для примера, лифтбек Lada Granta стоит 950 000 рублей, Lada Vesta – 1 099 000 рублей, Lada Xray Cross – 1 570 000 рублей, а кросс-универсал Lada Largus Cross – 1 600 000 рублей. На все автомобили предоставляется полный пакет документов, необходимых для постановки на учет в местных органах регистрации.
-
08.12.2022, 16:38
Самые долговечные автомобили в мире: в ТОП-10 вошли шесть моделей Toyota
Эксперты агентства ISeeCars изучили миллионы автомобилей, выпущенных за последние два десятилетия, чтобы определить, какие модели можно назвать наиболее долговечными. Они остаются в строю, пока на одометре одна сотня тысяч километров сменяет другую.Читать далее
-
08.12.2022, 14:39
Водитель оказался в заложниках у круиз-контроля Haval: несколько часов катался по шоссе пока не кончился бензин
Очередная зловещая новость о сбоях в автоэлектронике пришла из Китая. На этот раз героем ЧП оказалась не Tesla, а кроссовер Haval H6, который взял водителя в заложники и пять часов катал его по оживленному шоссе на скорости в 100 км/ч.Читать далее
-
08.12.2022, 14:08
Владельцам Hyundai и Kia предложили противоугонное решение из 1980-х
Волна автоугонов обрушилась в США на Kia и Hyundai после запуска челленджа под названием «Kia Challenge». Машины этих двух марок, выпущенные для североамериканского рынка в 2011 – 2021 годах, не были оснащены иммобилайзерами.Читать далее
-
08.12.2022, 13:27
Штраф за отсутствие ОСАГО надо увеличить в несколько раз: обсуждение продолжается
В России не утихают споры вокруг увеличения штрафа за управление автомобилем без полиса ОСАГО. Сначала петербургские депутаты предложили повысить сумму штрафа в 6 раз, затем их поддержали в Российском союзе автостраховщиков (РСА).Читать далее
-
08.12.2022, 12:56
Старт серийного производства необычного УАЗа вновь перенесли: названы новые сроки
Московская компания ООО «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» рассчитывала запустить мелкосерийное производство осенью нынешнего года. Затем старт перенесли на декабрь. Сейчас сроки вновь сдвинули.Читать далее
-
08.12.2022, 12:19
Сколько сотрудников осталось на петербургском заводе Toyota и когда их уволят
В октябре 2022 года на российском заводе Toyota в Санкт-Петербурге объявили о предстоящем увольнении сотрудников по соглашению сторон. Всего предстояло сократить 1 937 человек.Читать далее
-
08.12.2022, 16:38
Самые долговечные автомобили в мире: в ТОП-10 вошли шесть моделей Toyota
Эксперты агентства ISeeCars изучили миллионы автомобилей, выпущенных за последние два десятилетия, чтобы определить, какие модели можно назвать наиболее долговечными. Они остаются в строю, пока на одометре одна сотня тысяч километров сменяет другую.Читать далее
-
08.12.2022, 14:39
Водитель оказался в заложниках у круиз-контроля Haval: несколько часов катался по шоссе пока не кончился бензин
Очередная зловещая новость о сбоях в автоэлектронике пришла из Китая. На этот раз героем ЧП оказалась не Tesla, а кроссовер Haval H6, который взял водителя в заложники и пять часов катал его по оживленному шоссе на скорости в 100 км/ч.Читать далее
-
08.12.2022, 14:08
Владельцам Hyundai и Kia предложили противоугонное решение из 1980-х
Волна автоугонов обрушилась в США на Kia и Hyundai после запуска челленджа под названием «Kia Challenge». Машины этих двух марок, выпущенные для североамериканского рынка в 2011 – 2021 годах, не были оснащены иммобилайзерами.Читать далее
-
08.12.2022, 13:27
Штраф за отсутствие ОСАГО надо увеличить в несколько раз: обсуждение продолжается
В России не утихают споры вокруг увеличения штрафа за управление автомобилем без полиса ОСАГО. Сначала петербургские депутаты предложили повысить сумму штрафа в 6 раз, затем их поддержали в Российском союзе автостраховщиков (РСА).Читать далее
-
08.12.2022, 12:56
Старт серийного производства необычного УАЗа вновь перенесли: названы новые сроки
Московская компания ООО «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» рассчитывала запустить мелкосерийное производство осенью нынешнего года. Затем старт перенесли на декабрь. Сейчас сроки вновь сдвинули.Читать далее
-
08.12.2022, 12:19
Сколько сотрудников осталось на петербургском заводе Toyota и когда их уволят
В октябре 2022 года на российском заводе Toyota в Санкт-Петербурге объявили о предстоящем увольнении сотрудников по соглашению сторон. Всего предстояло сократить 1 937 человек.Читать далее
- 4 659 000 РVolkswagen Multivan 2019 в Москве
- 6 262 920 РHyundai Palisade 2022 в Москве
- 1 327 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2020 в Москве
- 1 349 000 РNissan Qashqai 2014 в Москве
- 2 655 000 РKIA K5 2020 в Москве
- 1 545 500 РУАЗ Patriot 2022 в Москве
- 7 850 000 РDodge 1500 2020 в Москве
- 2 500 000 РKIA Stinger 2018 в Москве
- 1 200 000 РSuzuki SX4 2012 в Москве
- 16 500 000 РDodge 1500 2021 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий