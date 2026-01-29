Как советский гигант с грузоподъемностью 110 тонн стал символом промышленной мощи и удивил конкурентов

29 января 2026, 19:48
БелАЗ 7520: советский карьерный самосвал, который изменил мировой автопром
В 1975 году в СССР появился карьерный самосвал, который не только поразил своими размерами, но и задал новые стандарты для всей отрасли. Почему БелАЗ 7520 до сих пор вызывает уважение у специалистов и чем он удивил мировых конкурентов - в нашем материале.
Когда в конце мая 1975 года на Белорусском автозаводе началось производство БелАЗ 7520, промышленный мир буквально замер. Перед инженерами стояла задача создать машину, способную не просто перевозить грузы, а радикально изменить подход к добыче полезных ископаемых. И им это удалось: БелАЗ 7520 стал не только самым крупным самосвалом в СССР, но и одним из самых мощных карьерных грузовиков на планете.
Грузоподъемность в 110 тонн - цифра, которая даже сегодня впечатляет. Для сравнения, большинство аналогичных машин того времени, которые можно было использовать, были в четыре раза меньше. Такие размеры позволили советским предприятиям резко увеличить объемы добычи, снизить затраты и ускорить освоение новых местрождений. БелАЗ быстро стал символом технического прогресса и промышленной мощи страны, а его силу и выносливость оценили не только в СССР, но и за рубежом.
Удивительно, но, несмотря на такие размеры, управлять этим гигантом оказалось проще, чем всеми легковыми автомобилями. Коробка передач отсутствует, зато есть три педали - газ и две тормозные. Одна из них - электродинамическая, вторая - гидравлическая. Последней разрешается пользоваться только на минимальных скоростях или в экстренных случаях. В мировых аналогах эта педаль даже приобрела яркий цвет, чтобы водители не перепутали. Запуск двигателя осуществляется обычным ключом, а для движения достаточно нажать кнопку на рычаге управления трансмиссией.
Сборка БелАЗа – отдельная история. На место сборки его поставляют по частям, с помощью трех железнодорожных платформ. На сборку уходит около недели, и только после этого машина будет готова к эксплуатации. Особого внимания заслуживают колеса: их восемь, каждое ростом с человека и весом, сопоставимым с легковушками. Одно такое колесо выдерживает до 100 тонн нагрузки, а его стоимость достигает 100 тысяч долларов. Неудивительно, что самосвалы часто продают без колес - их приобретают отдельно.
Впервые в СССР на БелАЗе применили пневмогидравлическую подвеску, что обеспечило плавность хода даже при полной загруженности. Для движения предусмотрены электродвигатели, встроенные в каждое колесо, которые получают энергию от дизельного генератора. Такая схема сегодня называется последовательным гибридом и считается передовой даже по современным меркам.
Несмотря на значительные габариты, БелАЗ способен разогнаться до 64 км/ч - показатель, который кажется фантастическим для массы сопоставимой с 48 африканскими слонами. Рулевое управление настолько простое, что повернуть руль можно буквально одним пальцем. Однако за комфорт приходится платить: расход топлива составляет 550 литров в час. Два бака по 2800 литров опустошаются за одну рабочую смену, стоимость одной заправки получается до полумиллиона рублей. Для обычного автомобиля такого количества дизеля хватит на несколько лет.
Цена самого самосвала составила 10 миллионов долларов, что делает его одним из самых дорогих представителей своего класса. Но для крупных горнодобывающих компаний такие инвестиции оправданы: БелАЗ 7520 Позволяет экономить на логистике и ускоряет производственные процессы. Неудивительно, что даже спустя время после выпуска, эта машина продолжает вызывать гордость и восхищение среди специалистов во всем мире.
