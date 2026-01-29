Как советский гигант с грузоподъемностью 110 тонн стал символом промышленной мощи и удивил конкурентов

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

29 января 2026, 19:48

БелАЗ 7520: советский карьерный самосвал, который изменил мировой автопром

БелАЗ 7520: советский карьерный самосвал, который изменил мировой автопром

Как советский гигант с грузоподъемностью 110 тонн стал символом промышленной мощи и удивил конкурентов

БелАЗ 7520: советский карьерный самосвал, который изменил мировой автопром

В 1975 году в СССР появился карьерный самосвал, который не только поразил своими размерами, но и задал новые стандарты для всей отрасли. Почему БелАЗ 7520 до сих пор вызывает уважение у специалистов и чем он удивил мировых конкурентов - в нашем материале.

В 1975 году в СССР появился карьерный самосвал, который не только поразил своими размерами, но и задал новые стандарты для всей отрасли. Почему БелАЗ 7520 до сих пор вызывает уважение у специалистов и чем он удивил мировых конкурентов - в нашем материале.

Когда в конце мая 1975 года на Белорусском автозаводе началось производство БелАЗ 7520, промышленный мир буквально замер. Перед инженерами стояла задача создать машину, способную не просто перевозить грузы, а радикально изменить подход к добыче полезных ископаемых. И им это удалось: БелАЗ 7520 стал не только самым крупным самосвалом в СССР, но и одним из самых мощных карьерных грузовиков на планете.

Грузоподъемность в 110 тонн - цифра, которая даже сегодня впечатляет. Для сравнения, большинство аналогичных машин того времени, которые можно было использовать, были в четыре раза меньше. Такие размеры позволили советским предприятиям резко увеличить объемы добычи, снизить затраты и ускорить освоение новых местрождений. БелАЗ быстро стал символом технического прогресса и промышленной мощи страны, а его силу и выносливость оценили не только в СССР, но и за рубежом.

Удивительно, но, несмотря на такие размеры, управлять этим гигантом оказалось проще, чем всеми легковыми автомобилями. Коробка передач отсутствует, зато есть три педали - газ и две тормозные. Одна из них - электродинамическая, вторая - гидравлическая. Последней разрешается пользоваться только на минимальных скоростях или в экстренных случаях. В мировых аналогах эта педаль даже приобрела яркий цвет, чтобы водители не перепутали. Запуск двигателя осуществляется обычным ключом, а для движения достаточно нажать кнопку на рычаге управления трансмиссией.

Сборка БелАЗа – отдельная история. На место сборки его поставляют по частям, с помощью трех железнодорожных платформ. На сборку уходит около недели, и только после этого машина будет готова к эксплуатации. Особого внимания заслуживают колеса: их восемь, каждое ростом с человека и весом, сопоставимым с легковушками. Одно такое колесо выдерживает до 100 тонн нагрузки, а его стоимость достигает 100 тысяч долларов. Неудивительно, что самосвалы часто продают без колес - их приобретают отдельно.

Впервые в СССР на БелАЗе применили пневмогидравлическую подвеску, что обеспечило плавность хода даже при полной загруженности. Для движения предусмотрены электродвигатели, встроенные в каждое колесо, которые получают энергию от дизельного генератора. Такая схема сегодня называется последовательным гибридом и считается передовой даже по современным меркам.

Несмотря на значительные габариты, БелАЗ способен разогнаться до 64 км/ч - показатель, который кажется фантастическим для массы сопоставимой с 48 африканскими слонами. Рулевое управление настолько простое, что повернуть руль можно буквально одним пальцем. Однако за комфорт приходится платить: расход топлива составляет 550 литров в час. Два бака по 2800 литров опустошаются за одну рабочую смену, стоимость одной заправки получается до полумиллиона рублей. Для обычного автомобиля такого количества дизеля хватит на несколько лет.

Цена самого самосвала составила 10 миллионов долларов, что делает его одним из самых дорогих представителей своего класса. Но для крупных горнодобывающих компаний такие инвестиции оправданы: БелАЗ 7520 Позволяет экономить на логистике и ускоряет производственные процессы. Неудивительно, что даже спустя время после выпуска, эта машина продолжает вызывать гордость и восхищение среди специалистов во всем мире.

Упомянутые марки: Belgee
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Белджи

Похожие материалы Белджи

С 1 февраля: новые правила возврата авто, штрафы для бизнеса и рост цен
Changan CS75PLUS AWD: новая версия кроссовера представлена в Москве
Кроссовер Tenet T9: старт производства на калужском заводе в 2026 году
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Симферополь Сургут Тюмень
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться