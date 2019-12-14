«БелАЗ»: а запчасти-то не настоящие!..
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В осмотре запчастей приняли участие представители «БелАЗа». Они в очередной раз подтвердили, что «восстановленные запчасти к самосвалам не способны выдерживать необходимые нагрузки. Более того, их установка на «БелАЗы» чревата серьезными проблемами для эксплуатирующей организации, начиная от поломок и вынужденного простоя самосвалов до производственных происшествий».
И великаны падают
Около месяца назад на разрезе «Кийзасский» в Мысках с 15-метровой высоты сорвался «БелАЗ». Как сообщили местные СМИ, рано утром 38-летний водитель карьерного самосвала заехал на заградительный вал и начал разгрузку угля.
Но что-то не срослось и огромный «БелАЗ» полетел вниз, мгновенно превратившись в груду металлолома. Трагедия произошла на глазах горного мастера предприятия, он-то и вызвал спасателей. Водитель, увы, не выжил.
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