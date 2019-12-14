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14 декабря 2019, 16:37

«БелАЗ»: а запчасти-то не настоящие!..

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Фото: Belaz.by
До сего времени и поверить в это было трудно. Однако, факт. Как сообщает официальный портал «БелАЗа», позавчера полицейские г. Белова, что в Кемеровской области, произвели осмотр неких складских и производственных помещений и установили, что помещения предназначались для восстановления и последующей реализации запчастей под видом новых.

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Речь идет о некоем пункте приема металлолома, который скупал б/у узлы и агрегаты к супермощным самосвалам. Были обнаружены сварочные, токарные и токарно-карусельные станки, а также оборудование для пескоструйной обработки запчастей и их покраски. Изъяты клейма для нанесения маркировки на запчасти ударным способом, соответствующей новым деталям.

В осмотре запчастей приняли участие представители «БелАЗа». Они в очередной раз подтвердили, что «восстановленные запчасти к самосвалам не способны выдерживать необходимые нагрузки. Более того, их установка на «БелАЗы» чревата серьезными проблемами для эксплуатирующей организации, начиная от поломок и вынужденного простоя самосвалов до производственных происшествий».

И великаны падают

Около месяца назад на разрезе «Кийзасский» в Мысках с 15-метровой высоты сорвался «БелАЗ». Как сообщили местные СМИ, рано утром 38-летний водитель карьерного самосвала заехал на заградительный вал и начал разгрузку угля.

Но что-то не срослось и огромный «БелАЗ» полетел вниз, мгновенно превратившись в груду металлолома. Трагедия произошла на глазах горного мастера предприятия, он-то и вызвал спасателей. Водитель, увы, не выжил.

Фотj: Телеграм-канал «Инцидент Кузбасс»
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maximux
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PDM
Говорить о российском заводе Changan преждевременно
а на вседляводителей.рф пишут что он уже продается
Глеб Куклин
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«БелАЗ»: а запчасти-то не настоящие!..
{{material_117138}} Речь идет о некоем пункте приема металлолома, который скупал б/у узлы и агрегаты к супермощным самосвалам. Были обнаружены сварочные, токарные и токарно-карусельные станки, а также оборудование для пескоструйной обработки запчастей и их покраски. Изъяты клейма для нанесения маркировки на запчасти ударным способом, соответствующей новым деталям.В осмотре запчастей приняли участие представители «БелАЗа». Они в очередной раз подтвердили, что «восстановленные запчасти к самосвалам не способны выдерживать необходимые нагрузки. Более того, их установка на «БелАЗы» чревата серьезными проблемами для эксплуатирующей организации, начиная от поломок и вынужденного простоя самосвалов до производственных происшествий».И великаны падают Около месяца назад на разрезе «Кийзасский» в Мысках с 15-метровой высоты сорвался «БелАЗ». Как сообщили местные СМИ, рано утром 38-летний водитель карьерного самосвала заехал на заградительный вал и начал разгрузку угля. Но что-то не срослось и огромный «БелАЗ» полетел вниз, мгновенно превратившись в груду металлолома. Трагедия произошла на глазах горного мастера предприятия, он-то и вызвал спасателей. Водитель, увы, не выжил.
2019-12-14
Автор: Фотj: Телеграм-канал «Инцидент Кузбасс»
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