27 января 2022, 15:29
БелАЗ и КамАЗ: почувствуйте разницу
Все знают, что карьерные самосвалы БелАЗ очень большие. Простые легковушки кажутся на их фоне настоящими муравьями. Но и обычные грузовые автомобили ощутимо уступают им в габаритах.
Дарья Климова Фото: wroom.ru
Изображение загружается
Фото: БелАЗ
Ранее мы писали
Жуткая авария произошла на одном из карьеров Карагандинской области в Казахстане. Трое мужчин приехали чинить ...Читать далее
Тяжёлый карьерный самосвал БелАЗ-7517 выпускается под Минском на Белорусском автомобильном заводе. Высота гигантской машины превышает 6 метров, а ширина по зеркалам достигает 7,7 метра. Самосвал специально создан, чтобы перевозить породу или полезные ископаемые по технологическим дорогам в любых климатических условиях. Его грузоподъемность составляет 160 тонн. В движение его приводит 2000-сильный турбодизель Cummins. Максимальная скорость тяжеловоза достигает 60 км/ч.
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.
Комментарии
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
- 16 390 000 РMercedes S-класс 2020 в Москве
- 3 530 000 РLand Rover Discovery Sport 2018 в Москве
- 16 500 000 РMercedes G-класс 2019 в Москве
- 9 090 000 РMercedes S-класс 2015 в Москве
- 1 190 000 РChevrolet Orlando 2013 в Москве
- 8 780 000 РMercedes V-класс 2020 в Москве
- 6 770 000 РHyundai Palisade 2021 в Москве
- 670 000 РFord Mondeo 2009 в Москве
- 220 000 РDaewoo Matiz 2010 в Москве
- 970 000 РNissan Serena 2009 в Москве
Новости по теме
Citroen снимает с производства свой самый маленький автомобиль: ему на смену придет модель поменьше
27.01.2022, 17:03
Женщины дагестанского села обвязались тросами и затащили в гору застрявшую в снегу машину
27.01.2022, 14:15
Особенности продаж машин с пробегом обсудят на онлайн-конференции «Автомаркетолог»
27.01.2022, 13:44
Новейший кроссовер Mazda MX-30 появился в России
27.01.2022, 13:13
Новости по теме
Citroen снимает с производства свой самый маленький автомобиль: ему на смену придет модель поменьше
27.01.2022, 17:03
Женщины дагестанского села обвязались тросами и затащили в гору застрявшую в снегу машину
27.01.2022, 14:15
Особенности продаж машин с пробегом обсудят на онлайн-конференции «Автомаркетолог»
27.01.2022, 13:44
Новейший кроссовер Mazda MX-30 появился в России
27.01.2022, 13:13
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Транспортный налог
Рейтинги машин