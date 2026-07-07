Почему эксперты считают, что сотрудничество БЕЛАЗ и Синара укрепит позиции Союзного государства

БЕЛАЗ и Синара договорились о поставке 86 новых дизельных двигателей для самосвалов

БЕЛАЗ и российская Группа Синара подписали соглашение о поставке 86 современных дизельных двигателей для карьерных самосвалов. Контракт рассчитан до конца 2026 года и может изменить баланс сил на рынке тяжелой техники. Какие преимущества получат предприятия и что это значит для отрасли - разбираемся подробно.

БЕЛАЗ и российская Группа Синара подписали соглашение о поставке 86 современных дизельных двигателей для карьерных самосвалов. Контракт рассчитан до конца 2026 года и может изменить баланс сил на рынке тяжелой техники. Какие преимущества получат предприятия и что это значит для отрасли - разбираемся подробно.

Для российских автолюбителей и специалистов по тяжелой технике новость о соглашении между БЕЛАЗ и Группой Синара имеет особое значение. В условиях, когда технологическая независимость становится ключевым фактором развития промышленности, подобные контракты напрямую влияют на устойчивость и конкурентоспособность отечественных производителей.

На выставке «Иннопром-2026» был подписан документ, который предусматривает поставку 86 дизельных двигателей 12ДМ-185А, произведенных на Уральском дизель-моторном заводе. Эти моторы предназначены для установки на карьерные самосвалы БЕЛАЗ, что позволит предприятию обновить парк техники и повысить эффективность эксплуатации в сложных условиях добычи полезных ископаемых.

Генеральные директора обеих компаний - Виктор Леш от Группы Синара и Сергей Лесин от ОАО «БЕЛАЗ» - подтвердили, что контракт будет заключен до конца 2026 года. В Группе Синара отмечают, что двигатель 12ДМ-185А успешно прошел испытания на 220-тонном самосвале БЕЛАЗ-75303 в 2025 году, что стало важным этапом перед запуском серийного производства. В БЕЛАЗе подчеркивают, что развитие кооперации с российскими производителями способствует укреплению технологического суверенитета Союзного государства, а также снижает зависимость от зарубежных поставщиков.

Двигатель 12ДМ-185А - это двенадцатицилиндровый дизель, разработанный специально для тяжелой карьерной техники. Он отличается высокой мощностью при компактных габаритах, экономичным расходом топлива и современной электронной системой управления. В конструкции применены двухступенчатый турбонаддув и топливная аппаратура высокого давления, что обеспечивает стабильную работу даже при экстремальных нагрузках. Важно, что при производстве используются и белорусские комплектующие: цилиндровые гильзы, поршневые кольца, охладители и фильтры поставляются с белорусских предприятий, что служит примером успешной промышленной кооперации между Россией и Беларусью.

Фото: Группа Синара

В конструкции двигателя реализована интеллектуальная микропроцессорная система управления, а давление впрыска топлива достигает 1600 бар. Самоочищающиеся масляные фильтры позволяют снизить затраты на обслуживание и увеличить ресурс техники. Такой подход к разработке и производству позволяет БЕЛАЗу оставаться одним из лидеров в сегменте карьерных самосвалов, несмотря на растущую конкуренцию на мировом рынке.

Эксперты отмечают, что подобные проекты не только укрепляют позиции отечественных производителей, но и создают новые рабочие места, способствуют развитию смежных отраслей и повышают уровень локализации производства. Для сравнения, на рынке полноразмерных кроссоверов также происходят значимые изменения - например, недавно появились официальные фото интерьера Geely Galaxy Cruiser 700, что вызвало интерес у российских автолюбителей и экспертов (подробнее о новых решениях в интерьере Geely Galaxy Cruiser 700).

В целом, заключение соглашения между БЕЛАЗ и Синара может стать примером для других предприятий, стремящихся к технологической независимости и развитию кооперации внутри Союзного государства. По имеющимся данным, подобные контракты позволяют не только обновлять парк техники, но и внедрять современные решения, которые отвечают требованиям времени и рынка. Это особенно актуально на фоне глобальных изменений в логистике и поставках комплектующих, когда каждая успешная кооперация становится залогом стабильности и роста отрасли.