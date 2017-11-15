15 ноября 2017, 14:33

«БелАЗ» обзавелся в Якутии фирменным сервис-центром

В пос. Беркакит Нерюнгринского района Республики Саха, Якутия введен в эксплуатацию Центр технической поддержки карьерной техники «БелАЗ». Выбранное место одинаково удалено от ведущих горнодобывающих предприятий региона, следовательно, обеспечит доступность и оперативность сервисных услуг.
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«БелАЗ» обзавелся в Якутии фирменным сервис-центром БелАЗ

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По словам Петра Пархомчика, генерального директора ОАО «БелАЗ», спрос на жодинские самосвалы в Якутии высок, и открытие центра – серьезная работа. Ведь задача не просто продать, но и подготовить квалифицированные кадры для сопровождения продукции.

Центр располагает общей площадью 1,4 тыс.кв. м и оснащен оборудованием для проведения полного спектра ремонтных работ и складом оригинальных запчастей. В нем будут работать около 50 специалистов. На базе центра будут созданы 6 мобильных рабочих бригад, каждая из которых экипирована необходимым оборудованием и инструментом для выполнения ремонта любой сложности непосредственно в местах эксплуатации «БелАЗов».

Управляющий директор компании «Якутуголь» Сергей Белан  подчеркнул: «Мы планируем увеличивать объемы добычи. Основная единица нашего транспорта – это «БелАЗ». В 2017 году запустим в работу 14 самосвалов. 5 уже работают, 3 – в обкатке и до конца декабря встанут в строй».

В угольном разрезе холдинга белорусские богатыри работают в круглогодичном режиме. За десятилетия «БелАЗы» зарекомендовали себя надежными и устойчивыми к суровому климату. Уже в ноябре температура здесь может опускаться до -40 градусов.

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«БелАЗ» обзавелся в Якутии фирменным сервис-центром
{{material_117138}} По словам Петра Пархомчика, генерального директора ОАО «БелАЗ», спрос на жодинские самосвалы в Якутии высок, и открытие центра – серьезная работа. Ведь задача не просто продать, но и подготовить квалифицированные кадры для сопровождения продукции.Центр располагает общей площадью 1,4 тыс.кв. м и оснащен оборудованием для проведения полного спектра ремонтных работ и складом оригинальных запчастей. В нем будут работать около 50 специалистов. На базе центра будут созданы 6 мобильных рабочих бригад, каждая из которых экипирована необходимым оборудованием и инструментом для выполнения ремонта любой сложности непосредственно в местах эксплуатации «БелАЗов».Управляющий директор компании «Якутуголь» Сергей Белан  подчеркнул: «Мы планируем увеличивать объемы добычи. Основная единица нашего транспорта – это «БелАЗ». В 2017 году запустим в работу 14 самосвалов. 5 уже работают, 3 – в обкатке и до конца декабря встанут в строй».В угольном разрезе холдинга белорусские богатыри работают в круглогодичном режиме. За десятилетия «БелАЗы» зарекомендовали себя надежными и устойчивыми к суровому климату. Уже в ноябре температура здесь может опускаться до -40 градусов.
2017-11-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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