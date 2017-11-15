«БелАЗ» обзавелся в Якутии фирменным сервис-центром
Центр располагает общей площадью 1,4 тыс.кв. м и оснащен оборудованием для проведения полного спектра ремонтных работ и складом оригинальных запчастей. В нем будут работать около 50 специалистов. На базе центра будут созданы 6 мобильных рабочих бригад, каждая из которых экипирована необходимым оборудованием и инструментом для выполнения ремонта любой сложности непосредственно в местах эксплуатации «БелАЗов».
Управляющий директор компании «Якутуголь» Сергей Белан подчеркнул: «Мы планируем увеличивать объемы добычи. Основная единица нашего транспорта – это «БелАЗ». В 2017 году запустим в работу 14 самосвалов. 5 уже работают, 3 – в обкатке и до конца декабря встанут в строй».
В угольном разрезе холдинга белорусские богатыри работают в круглогодичном режиме. За десятилетия «БелАЗы» зарекомендовали себя надежными и устойчивыми к суровому климату. Уже в ноябре температура здесь может опускаться до -40 градусов.
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