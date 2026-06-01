Новый подземный самосвал БЕЛАЗ поможет добывать руду в сложных условиях севера

БЕЛАЗ отправляет новый самосвал 75855 для северных шахт России

БЕЛАЗ завершает испытания уникального подземного самосвала 75855, созданного специально для суровых условий Крайнего Севера. Модель уже готова к отправке в Россию и может изменить подход к перевозке руды в шахтах. Почему эта техника важна для «Норникеля» и что отличает ее от других - рассказываем подробно.

БЕЛАЗ завершает испытания уникального подземного самосвала 75855, созданного специально для суровых условий Крайнего Севера. Модель уже готова к отправке в Россию и может изменить подход к перевозке руды в шахтах. Почему эта техника важна для «Норникеля» и что отличает ее от других - рассказываем подробно.

Российских автомобилистов и специалистов горнодобывающей отрасли ждет важное событие: БЕЛАЗ готовит к отправке в Россию совершенно новый подземный самосвал 75855, который разрабатывался специально для работы в экстремальных условиях северных шахт. Эта техника может стать ключевым элементом для стабильной добычи руды в сложнейших климатических и производственных условиях, где обычные машины часто не выдерживают нагрузки.

Главная особенность новинки - ее адаптация под задачи «Норникеля». Машина весит 45 тонн и уже проходит финальные испытания на заводском полигоне, где условия максимально приближены к реальным шахтам Заполярья. Инженеры БЕЛАЗа усилили раму литыми деталями, доработали мосты и рулевые цилиндры, а кабину оснастили не только термо- и шумоизоляцией, но и современными системами климат-контроля. Это позволяет оператору работать в комфорте даже при экстремальных температурах, а безопасность кабины соответствует строгим стандартам ROPS и FOPS - водитель защищен даже при обрушении породы.

Техническое сердце самосвала - российский дизельный двигатель мощностью 550 л.с. и объемом 17,2 литра. В сочетании с 24-кубовым кузовом и собственной гидромеханической коробкой передач, машина способна перевозить руду по крутым подземным тоннелям без риска перегрева или поломки. Электроника тоже на высоте: интеллектуальные системы мониторинга давления, температуры, уровня топлива, автоматическая смазка, контроль устойчивости и давления в шинах, а также встроенное пожаротушение. Все это снижает риск внештатных ситуаций и повышает надежность работы.

Как отмечает sb.by, испытания на полигоне полностью повторяют рабочий цикл в норильских шахтах. После завершения тестов самосвал отправится к заказчику - в компанию «Норникель», где его ждут для бесперебойной доставки руды и вывоза породы. Важно, что подобные машины позволяют не только повысить производительность, но и снизить аварийность в сложных условиях Крайнего Севера.

Интересно, что развитие специализированной техники для российских условий становится все более актуальным на фоне изменений в мировой автопромышленности. Например, недавно на рынке произошли заметные перемены: Honda прекратила выпуск ряда моделей в Китае, что может повлиять на поставки техники в Россию. В таких условиях собственные разработки, адаптированные под местные задачи, приобретают особую ценность.

Для справки: БЕЛАЗ - один из крупнейших производителей карьерной и шахтной техники в мире, а «Норникель» - ведущая российская горно-металлургическая компания, работающая в самых суровых регионах страны. Появление нового самосвала 75855 может стать важным шагом в развитии отечественной промышленности и повысить устойчивость добывающих предприятий к внешним вызовам. Судя по имеющимся данным, подобные проекты способны задать новые стандарты надежности и безопасности для всей отрасли.