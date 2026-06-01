Новый подземный самосвал БЕЛАЗ поможет добывать руду в сложных условиях севера

1 июня 2026, 12:14
БЕЛАЗ отправляет новый самосвал 75855 для северных шахт России
БЕЛАЗ отправляет новый самосвал 75855 для северных шахт России
БЕЛАЗ завершает испытания уникального подземного самосвала 75855, созданного специально для суровых условий Крайнего Севера. Модель уже готова к отправке в Россию и может изменить подход к перевозке руды в шахтах. Почему эта техника важна для «Норникеля» и что отличает ее от других - рассказываем подробно.
Российских автомобилистов и специалистов горнодобывающей отрасли ждет важное событие: БЕЛАЗ готовит к отправке в Россию совершенно новый подземный самосвал 75855, который разрабатывался специально для работы в экстремальных условиях северных шахт. Эта техника может стать ключевым элементом для стабильной добычи руды в сложнейших климатических и производственных условиях, где обычные машины часто не выдерживают нагрузки.
Главная особенность новинки - ее адаптация под задачи «Норникеля». Машина весит 45 тонн и уже проходит финальные испытания на заводском полигоне, где условия максимально приближены к реальным шахтам Заполярья. Инженеры БЕЛАЗа усилили раму литыми деталями, доработали мосты и рулевые цилиндры, а кабину оснастили не только термо- и шумоизоляцией, но и современными системами климат-контроля. Это позволяет оператору работать в комфорте даже при экстремальных температурах, а безопасность кабины соответствует строгим стандартам ROPS и FOPS - водитель защищен даже при обрушении породы.
Техническое сердце самосвала - российский дизельный двигатель мощностью 550 л.с. и объемом 17,2 литра. В сочетании с 24-кубовым кузовом и собственной гидромеханической коробкой передач, машина способна перевозить руду по крутым подземным тоннелям без риска перегрева или поломки. Электроника тоже на высоте: интеллектуальные системы мониторинга давления, температуры, уровня топлива, автоматическая смазка, контроль устойчивости и давления в шинах, а также встроенное пожаротушение. Все это снижает риск внештатных ситуаций и повышает надежность работы.
Как отмечает sb.by, испытания на полигоне полностью повторяют рабочий цикл в норильских шахтах. После завершения тестов самосвал отправится к заказчику - в компанию «Норникель», где его ждут для бесперебойной доставки руды и вывоза породы. Важно, что подобные машины позволяют не только повысить производительность, но и снизить аварийность в сложных условиях Крайнего Севера.
Интересно, что развитие специализированной техники для российских условий становится все более актуальным на фоне изменений в мировой автопромышленности. Например, недавно на рынке произошли заметные перемены: Honda прекратила выпуск ряда моделей в Китае, что может повлиять на поставки техники в Россию. В таких условиях собственные разработки, адаптированные под местные задачи, приобретают особую ценность.
Для справки: БЕЛАЗ - один из крупнейших производителей карьерной и шахтной техники в мире, а «Норникель» - ведущая российская горно-металлургическая компания, работающая в самых суровых регионах страны. Появление нового самосвала 75855 может стать важным шагом в развитии отечественной промышленности и повысить устойчивость добывающих предприятий к внешним вызовам. Судя по имеющимся данным, подобные проекты способны задать новые стандарты надежности и безопасности для всей отрасли.
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