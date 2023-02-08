БелАЗ показал огромный антисанкционный самосвал

Инженеры филиала БелАЗа в Могилеве разработали опытный образец модели в линейке тяжелых самосвалов МоАЗ-7505, абсолютное большинство узлов и комплектующих которого белорусского либо российского производства. Производство грузовика не зависит от поставок из «недружественных» стран. «Антисанкционная» новинка получила индекс МоАЗ-75053.

Самосвал отличается усовершенствованной конструкцией кузова, обеспечивающей защиту от намерзания и полную выгрузку влажного грунта. Кабина может похвастаться улучшенной эргономикой и оснащена системой диагностики, результаты которой отражаются на электронной панели приборов в режиме реального времени. В движение тяжелую машину приводит дизельный двигатель мощностью 380 сил, который работает в паре с гидромеханической автоматической коробкой передач.

Как рассказал в интервью агентству БелТА Егор Мацуков, начальник КБ общих компоновок НТЦ имени А. Н. Егорова, полноприводный грузовой автомобиль является модификацией самосвала-землевоза МоАЗ-75050 и предназначен для перевозки насыпных грузов в строительстве и на вскрышных работах горнорудной промышленности при распутице, бездорожье и в сложных климатических условиях. В настоящее время самосвал проходит процедуру адаптации силовой установки, необходимых доработок конструкторской документации, деталей и узлов. Затем он отправится на типовые заводские испытания, а позднее - на эксплуатационные испытания на одном из предприятий, заинтересованных в покупке самосвала.

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