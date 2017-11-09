9 ноября 2017, 09:14

«БелАЗ» прощупывает рынок Кубы

Жодинский автогигант «БелАЗ» предстал во всей своей богатырской красе на национальной экспозиции Республики Беларусь в рамках Международной выставки «FIHAV», которая завершила свою работу в Гаване.
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«БелАЗ» прощупывает рынок Кубы БелАЗ

В руководстве белорусской делегации заявили, что «цель участия в выставке – новые контакты и новые партнеры. А главная цель для промышленности Беларуси – более активно входить на рынок Кубы. Для этого есть все предпосылки. Вообще вся продукция, которая сегодня производится в Беларуси, может быть востребована на кубинском рынке, в частности, самосвалы «БелАЗ». Договоренности есть, однако все очень непросто, и есть много переговорных процессов, которые в ближайшем будущем реализуются».

Куба традиционно обладает большим авторитетом в регионе Латинской Америки, поэтому в качестве площадки для выхода на рынки этого региона многие страны используют именно выставку «FIHAV». Этим обусловлена высокая популярность и внушительный размер мероприятия.

По своей значимости «FIHAV» входит в тройку крупнейших выставочных мероприятий в Латинской Америке. Ежегодно в выставке принимают участие более 4 тысяч компаний из 60 стран. В их числе Бразилия, Чили, Эквадор, ЮАР, Мексика, Вьетнам, Испания, Канада, Великобритания, Китай, Россия, Украина, Франция, Чехия.

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«БелАЗ» прощупывает рынок Кубы
В руководстве белорусской делегации заявили, что «цель участия в выставке – новые контакты и новые партнеры. А главная цель для промышленности Беларуси – более активно входить на рынок Кубы. Для этого есть все предпосылки. Вообще вся продукция, которая сегодня производится в Беларуси, может быть востребована на кубинском рынке, в частности, самосвалы «БелАЗ». Договоренности есть, однако все очень непросто, и есть много переговорных процессов, которые в ближайшем будущем реализуются».Куба традиционно обладает большим авторитетом в регионе Латинской Америки, поэтому в качестве площадки для выхода на рынки этого региона многие страны используют именно выставку «FIHAV». Этим обусловлена высокая популярность и внушительный размер мероприятия. По своей значимости «FIHAV» входит в тройку крупнейших выставочных мероприятий в Латинской Америке. Ежегодно в выставке принимают участие более 4 тысяч компаний из 60 стран. В их числе Бразилия, Чили, Эквадор, ЮАР, Мексика, Вьетнам, Испания, Канада, Великобритания, Китай, Россия, Украина, Франция, Чехия.
2017-11-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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