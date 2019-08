БелАЗ расписали для фестиваля World of Tanks

Как выяснилось, многие сотрудники БелАЗа – давние поклонники игры World of Tanks. Поэтому на предприятии решили поздравить любимую игру с прошедшим днем рождения и наступающим праздником «Wargaming Fest: День танкиста», который состоится в Минске 15 сентября. Специалисты Wargaming разработали уникальный дизайн для гигантского грузовика, а профессиональные художники из TakTak crew помогли претворить идею в жизнь. Разноцветные стрелки на кузове самосвала станут главным элементом оформления Wargaming Fest и символизируют условные обозначения на армейских штабных картах. Машина, на которую нанесли танковый камуфляж, это карьерный самосвал БЕЛАЗ-75585 грузоподъемностью 90 тонн. Его высота достигает 5,34 метра, ширина – 6,4 метра. Масса самосвала без груза составляет 74 тонны, что приблизительно равно двум с половиной танкам Т-34-85 – это одна из наиболее любимых боевых машин World of Tanks.На покраску самосвала ушло 80 часов. В процессе принимали участие и сотрудники БелАЗа. Всего было потрачено 160 баллончиков краски, 11 рулонов малярной ленты, порядка 100 кв. метров защитной пленки и 30 погонных метров бумаги. До конца сентября на уникальный БелАЗ можно будет полюбоваться на территории предприятия. Затем машина отправится одному из партнеров БелАЗа в Россию. Яркий камуфляж сделает самосвал заметным в карьере, где ему предстоит работать. Кстати, это не первый случай сотрудничества БелАЗа с World of Tanks. В 2010 году к 1 апреля был выпущен шуточный ролик «World of BelAZ», в котором вместо танков в игре были представлены белорусские самосвалы.

