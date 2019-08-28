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28 августа 2019, 17:17

БелАЗ расписали для фестиваля World of Tanks

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Креативный самосвал в пестром камуфляже стал результатом сотрудничества ОАО «БелАЗ» и компании Wargaming. Автомобиль специально подготовили к предстоящему дню танкиста и фестивалю «Wargaming Fest».
БелАЗ расписали для фестиваля World of Tanks

 

БелАЗ расписали для фестиваля World of Tanks

 

БелАЗ расписали для фестиваля World of Tanks

 

БелАЗ расписали для фестиваля World of Tanks

 

БелАЗ расписали для фестиваля World of Tanks

 

БелАЗ расписали для фестиваля World of Tanks

 

БелАЗ расписали для фестиваля World of Tanks

 

БелАЗ расписали для фестиваля World of Tanks
БелАЗ расписали для фестиваля World of Tanks
БелАЗ расписали для фестиваля World of Tanks
БелАЗ расписали для фестиваля World of Tanks
БелАЗ расписали для фестиваля World of Tanks
БелАЗ расписали для фестиваля World of Tanks
БелАЗ расписали для фестиваля World of Tanks
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Как выяснилось, многие сотрудники БелАЗа – давние поклонники игры World of Tanks. Поэтому на предприятии решили поздравить любимую игру с прошедшим днем рождения и наступающим праздником «Wargaming Fest: День танкиста», который состоится в Минске 15 сентября. Специалисты Wargaming разработали уникальный дизайн для гигантского грузовика, а профессиональные художники из TakTak crew помогли претворить идею в жизнь. Разноцветные стрелки на кузове самосвала станут главным элементом оформления Wargaming Fest и символизируют условные обозначения на армейских штабных картах. 

Машина, на которую нанесли танковый камуфляж, это карьерный самосвал БЕЛАЗ-75585 грузоподъемностью 90 тонн. Его высота достигает 5,34 метра, ширина – 6,4 метра. Масса самосвала без груза составляет 74 тонны, что приблизительно равно двум с половиной танкам Т-34-85 – это одна из наиболее любимых боевых машин World of Tanks.

На покраску самосвала ушло 80 часов. В процессе принимали участие и сотрудники БелАЗа. Всего было потрачено 160 баллончиков краски, 11 рулонов малярной ленты, порядка 100 кв. метров защитной пленки и 30 погонных метров бумаги. До конца сентября на уникальный БелАЗ можно будет полюбоваться на территории предприятия. Затем машина отправится одному из партнеров БелАЗа в Россию. Яркий камуфляж сделает самосвал заметным в карьере, где ему предстоит работать. Кстати, это не первый случай сотрудничества БелАЗа с World of Tanks. В 2010 году к 1 апреля был выпущен шуточный ролик «World of BelAZ», в котором вместо танков в игре были представлены белорусские самосвалы.


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БелАЗ расписали для фестиваля World of Tanks
{{material_125057}}Как выяснилось, многие сотрудники БелАЗа – давние поклонники игры World of Tanks. Поэтому на предприятии решили поздравить любимую игру с прошедшим днем рождения и наступающим праздником «Wargaming Fest: День танкиста», который состоится в Минске 15 сентября. Специалисты Wargaming разработали уникальный дизайн для гигантского грузовика, а профессиональные художники из TakTak crew помогли претворить идею в жизнь. Разноцветные стрелки на кузове самосвала станут главным элементом оформления Wargaming Fest и символизируют условные обозначения на армейских штабных картах. Машина, на которую нанесли танковый камуфляж, это карьерный самосвал БЕЛАЗ-75585 грузоподъемностью 90 тонн. Его высота достигает 5,34 метра, ширина – 6,4 метра. Масса самосвала без груза составляет 74 тонны, что приблизительно равно двум с половиной танкам Т-34-85 – это одна из наиболее любимых боевых машин World of Tanks.На покраску самосвала ушло 80 часов. В процессе принимали участие и сотрудники БелАЗа. Всего было потрачено 160 баллончиков краски, 11 рулонов малярной ленты, порядка 100 кв. метров защитной пленки и 30 погонных метров бумаги. До конца сентября на уникальный БелАЗ можно будет полюбоваться на территории предприятия. Затем машина отправится одному из партнеров БелАЗа в Россию. Яркий камуфляж сделает самосвал заметным в карьере, где ему предстоит работать. Кстати, это не первый случай сотрудничества БелАЗа с World of Tanks. В 2010 году к 1 апреля был выпущен шуточный ролик «World of BelAZ», в котором вместо танков в игре были представлены белорусские самосвалы.
2019-08-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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