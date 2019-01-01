1 января 2019, 12:17

«БелАЗ» вновь стал миллиардером

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Правильнее будет сказать, вновь закончил год с заработком, превышающим один миллиард долларов. Конкретно кошелек автогиганта пополнился 1 030 000 у.е. Таким образом, как сообщает пресс-служба предприятия, улучшен показатель 6-летней давности, считавшийся до сегодняшнего дня рекордным.
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«БелАЗ» вновь стал миллиардером БелАЗ

Жодинцы подтвердили статус успешных автостроителей, умеющих не только собирать мощнейшие самосвалы и прочую карьерную технику, но и продавать, что, учитывая ограниченный спрос, немаловажно.  

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Рост объемов производства жодинского автогиганта «БелАЗ» в период с января по октябрь текущего года составил ...
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На сегодняшний день «БелАЗы» экспортируются в 33 стран мира. Как и раньше, львиная доля поставок (57%) приходится на Россию, где в изобилии горнообогатительных комбинатов и угольных разрезов. Четверть экспорта (26%) – это рынок СНГ. Успехи зафиксированы,  в частности, на Украине, в Казахстане и в Узбекистане (сюда было отгружено 162 жодинских «богатыря» грузоподъемностью 90 тонн и выше).

Оставшиеся проценты – страны так называемого дальнего зарубежья. Именно на них, по признанию Константина Рыльцова, зам. генерального директора по маркетинговой и экспортной политике «БелАЗа», впредь будет делаться акцент в сбытовой политике компании. Акцент – на развитие бизнеса в Индонезии, Вьетнаме, Монголии, Боснии, Сербии. Определенные наработки по Чили и Перу.

Общий тираж реализованных в 2018 году карьерных «БелАЗов» превысил 1000 ед. Особо отмечается спрос на уже указанные нами 90-тонники (и выше), тот сегмент, где жодинское предприятие считается непрекословным мировым лидером. 

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Заводчане говорят о заинтересованности со стороны заказчиков роботизированной техникой «БелАЗ». На сегодняшний день белорусы продали 2 робота-самосвала, при этом заявок на предзаказ, утверждают автостроители, немало. Есть в арсенале компании и другой прорывной проект – разработка техники с двигателем на альтернативных источниках энергии. Но что-то конкретное об этом на «БелАЗе» пока не озвучивается и не комментируется.

Свою дорогу к потребителям все чаще находят и 220-тонные машины. Среди свежих контрактов по «тяжеловесам» можно отметить заказ российской компании «Металлоинвест», которая в преддверии Нового года закупила 2 гиганта. Самосвалы будут трудиться на Михайловском ГОКе (Курская область), который является одним из крупнейших в России и СНГ предприятий по добыче и обогащению железной руды.

К работе грузовики должны приступить сразу после январских праздников 2019 года. В настоящее время специалисты предприятия ведут монтаж автомобилей и выполняют подготовку карьерных дорог и площадок под габариты новой техники.

Александр Козуб, главный инженер Михайловского ГОКа, говорит: «220-тонники важны для решения масштабных задач по развитию горно-транспортного комплекса комбината. Они же должны помочь делу увеличения объемов добычи и повышения эффективности производства».

По словам специалиста, переменный привод «БелАЗов» позволяет эксплуатировать их на более крутых спусках и подъемах, обеспечивает плавное переключение передач, а значит, повышает возможности маневрирования. Самосвалы оснащены конструкцией пассивной безопасности ROPS/FOPS, которая обеспечивает устойчивость и безопасность автомобиля в нештатных ситуациях. Продумана и система комфорта в кабине - рабочее место водителя оснащено цифровыми приборами, упрощающими процесс управления техникой, а также системой кондиционирован

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«БелАЗ» вновь стал миллиардером
Жодинцы подтвердили статус успешных автостроителей, умеющих не только собирать мощнейшие самосвалы и прочую карьерную технику, но и продавать, что, учитывая ограниченный спрос, немаловажно.   {{material_121780}} На сегодняшний день «БелАЗы» экспортируются в 33 стран мира. Как и раньше, львиная доля поставок (57%) приходится на Россию, где в изобилии горнообогатительных комбинатов и угольных разрезов. Четверть экспорта (26%) – это рынок СНГ. Успехи зафиксированы,  в частности, на Украине, в Казахстане и в Узбекистане (сюда было отгружено 162 жодинских «богатыря» грузоподъемностью 90 тонн и выше). Оставшиеся проценты – страны так называемого дальнего зарубежья. Именно на них, по признанию Константина Рыльцова, зам. генерального директора по маркетинговой и экспортной политике «БелАЗа», впредь будет делаться акцент в сбытовой политике компании. Акцент – на развитие бизнеса в Индонезии, Вьетнаме, Монголии, Боснии, Сербии. Определенные наработки по Чили и Перу.Общий тираж реализованных в 2018 году карьерных «БелАЗов» превысил 1000 ед. Особо отмечается спрос на уже указанные нами 90-тонники (и выше), тот сегмент, где жодинское предприятие считается непрекословным мировым лидером.  {{material_123805}} Заводчане говорят о заинтересованности со стороны заказчиков роботизированной техникой «БелАЗ». На сегодняшний день белорусы продали 2 робота-самосвала, при этом заявок на предзаказ, утверждают автостроители, немало. Есть в арсенале компании и другой прорывной проект – разработка техники с двигателем на альтернативных источниках энергии. Но что-то конкретное об этом на «БелАЗе» пока не озвучивается и не комментируется. Свою дорогу к потребителям все чаще находят и 220-тонные машины. Среди свежих контрактов по «тяжеловесам» можно отметить заказ российской компании «Металлоинвест», которая в преддверии Нового года закупила 2 гиганта. Самосвалы будут трудиться на Михайловском ГОКе (Курская область), который является одним из крупнейших в России и СНГ предприятий по добыче и обогащению железной руды. К работе грузовики должны приступить сразу после январских праздников 2019 года. В настоящее время специалисты предприятия ведут монтаж автомобилей и выполняют подготовку карьерных дорог и площадок под габариты новой техники.Александр Козуб, главный инженер Михайловского ГОКа, говорит: «220-тонники важны для решения масштабных задач по развитию горно-транспортного комплекса комбината. Они же должны помочь делу увеличения объемов добычи и повышения эффективности производства».По словам специалиста, переменный привод «БелАЗов» позволяет эксплуатировать их на более крутых спусках и подъемах, обеспечивает плавное переключение передач, а значит, повышает возможности маневрирования. Самосвалы оснащены конструкцией пассивной безопасности ROPS/FOPS, которая обеспечивает устойчивость и безопасность автомобиля в нештатных ситуациях. Продумана и система комфорта в кабине - рабочее место водителя оснащено цифровыми приборами, упрощающими процесс управления техникой, а также системой кондиционирован
2019-01-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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