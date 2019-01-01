«БелАЗ» вновь стал миллиардером
- 1472
- 0
Жодинцы подтвердили статус успешных автостроителей, умеющих не только собирать мощнейшие самосвалы и прочую карьерную технику, но и продавать, что, учитывая ограниченный спрос, немаловажно.
Оставшиеся проценты – страны так называемого дальнего зарубежья. Именно на них, по признанию Константина Рыльцова, зам. генерального директора по маркетинговой и экспортной политике «БелАЗа», впредь будет делаться акцент в сбытовой политике компании. Акцент – на развитие бизнеса в Индонезии, Вьетнаме, Монголии, Боснии, Сербии. Определенные наработки по Чили и Перу.
Общий тираж реализованных в 2018 году карьерных «БелАЗов» превысил 1000 ед. Особо отмечается спрос на уже указанные нами 90-тонники (и выше), тот сегмент, где жодинское предприятие считается непрекословным мировым лидером.
Свою дорогу к потребителям все чаще находят и 220-тонные машины. Среди свежих контрактов по «тяжеловесам» можно отметить заказ российской компании «Металлоинвест», которая в преддверии Нового года закупила 2 гиганта. Самосвалы будут трудиться на Михайловском ГОКе (Курская область), который является одним из крупнейших в России и СНГ предприятий по добыче и обогащению железной руды.
К работе грузовики должны приступить сразу после январских праздников 2019 года. В настоящее время специалисты предприятия ведут монтаж автомобилей и выполняют подготовку карьерных дорог и площадок под габариты новой техники.
Александр Козуб, главный инженер Михайловского ГОКа, говорит: «220-тонники важны для решения масштабных задач по развитию горно-транспортного комплекса комбината. Они же должны помочь делу увеличения объемов добычи и повышения эффективности производства».
По словам специалиста, переменный привод «БелАЗов» позволяет эксплуатировать их на более крутых спусках и подъемах, обеспечивает плавное переключение передач, а значит, повышает возможности маневрирования. Самосвалы оснащены конструкцией пассивной безопасности ROPS/FOPS, которая обеспечивает устойчивость и безопасность автомобиля в нештатных ситуациях. Продумана и система комфорта в кабине - рабочее место водителя оснащено цифровыми приборами, упрощающими процесс управления техникой, а также системой кондиционирован
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве