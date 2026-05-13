50 мм брутальности на запястье: как производитель карьерных гигантов создал самые тяжёлые часы для коллекционеров

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

13 мая 2026, 09:04

БелАЗ выпустил лимитированную серию наручных часов: весь тираж раскупили за часы

БелАЗ выпустил лимитированную серию наручных часов: весь тираж раскупили за часы

50 мм брутальности на запястье: как производитель карьерных гигантов создал самые тяжёлые часы для коллекционеров

БелАЗ выпустил лимитированную серию наручных часов: весь тираж раскупили за часы

БелАЗ удивил автолюбителей выпуском уникальных наручных часов, созданных совместно с заводом «Луч». Всего 100 экземпляров, оригинальный дизайн и японский механизм - и все это разошлось за считанные часы. Почему коллекционеры и поклонники бренда устроили ажиотаж - разбираемся, чем так зацепила новинка и что это значит для рынка сувениров от автогигантов.

БелАЗ удивил автолюбителей выпуском уникальных наручных часов, созданных совместно с заводом «Луч». Всего 100 экземпляров, оригинальный дизайн и японский механизм - и все это разошлось за считанные часы. Почему коллекционеры и поклонники бренда устроили ажиотаж - разбираемся, чем так зацепила новинка и что это значит для рынка сувениров от автогигантов.

Для российских автолюбителей новость о выпуске лимитированной серии наручных часов от БелАЗ стала настоящим событием. Не каждый день производитель карьерных самосвалов решается на столь необычный шаг, а интерес к фирменным аксессуарам оказался настолько высоким, что весь тираж исчез с прилавков буквально за несколько часов. Это не просто сувенир - это предмет гордости для коллекционеров и поклонников тяжелой техники.

Часы были разработаны и изготовлены на минском часовом заводе «Луч» по специальному заказу БелАЗ. Корпус из нержавеющей стали, сапфировое стекло, а циферблат выполнен в черно-синих фирменных цветах предприятия. Внутри - японский механизм OS20 Miyota, который давно зарекомендовал себя как надежный и точный. Ширина корпуса - внушительные 50 мм, что подчеркивает брутальный характер аксессуара.

Тираж ограничили всего сотней экземпляров, а цена составила 1100 белорусских рублей, что примерно равно 29 тысячам российских. Такой подход сделал часы не только стильным аксессуаром, но и выгодной инвестицией для коллекционеров. Как отмечают эксперты, подобные лимитированные выпуски быстро становятся объектом охоты среди поклонников бренда и ценителей редких вещей.

Премьера новинки состоялась 8 мая, и уже через несколько часов все экземпляры были распроданы. Такой ажиотаж объясняется не только уникальностью дизайна, но и тем, что БелАЗ редко выпускает подобные сувениры. Для многих покупателей это возможность прикоснуться к легенде белорусского автопрома и подчеркнуть свою причастность к истории завода.

Спрос на брендированные аксессуары от крупных производителей техники в последние годы заметно вырос. Покупатели все чаще ищут не только автомобили, но и уникальные вещи, связанные с любимыми марками. БелАЗ своим ходом показал, что даже в нише сувениров можно создать настоящий дефицит и вызвать волну интереса среди широкой аудитории.

Упомянутые марки: БелАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы BelAZ

Похожие материалы BelAZ

ADAC выявил скрытую опасность: как химия в новых авто влияет на здоровье
Как перевозить рассаду на дачу: главные ошибки и советы для водителей
Почему покупатели авто ошибаются: как эмоции и тренды влияют на выбор машины
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Белгород Липецк Московская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться