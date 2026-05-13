50 мм брутальности на запястье: как производитель карьерных гигантов создал самые тяжёлые часы для коллекционеров

БелАЗ выпустил лимитированную серию наручных часов: весь тираж раскупили за часы

БелАЗ удивил автолюбителей выпуском уникальных наручных часов, созданных совместно с заводом «Луч». Всего 100 экземпляров, оригинальный дизайн и японский механизм - и все это разошлось за считанные часы. Почему коллекционеры и поклонники бренда устроили ажиотаж - разбираемся, чем так зацепила новинка и что это значит для рынка сувениров от автогигантов.

БелАЗ удивил автолюбителей выпуском уникальных наручных часов, созданных совместно с заводом «Луч». Всего 100 экземпляров, оригинальный дизайн и японский механизм - и все это разошлось за считанные часы. Почему коллекционеры и поклонники бренда устроили ажиотаж - разбираемся, чем так зацепила новинка и что это значит для рынка сувениров от автогигантов.

Для российских автолюбителей новость о выпуске лимитированной серии наручных часов от БелАЗ стала настоящим событием. Не каждый день производитель карьерных самосвалов решается на столь необычный шаг, а интерес к фирменным аксессуарам оказался настолько высоким, что весь тираж исчез с прилавков буквально за несколько часов. Это не просто сувенир - это предмет гордости для коллекционеров и поклонников тяжелой техники.

Часы были разработаны и изготовлены на минском часовом заводе «Луч» по специальному заказу БелАЗ. Корпус из нержавеющей стали, сапфировое стекло, а циферблат выполнен в черно-синих фирменных цветах предприятия. Внутри - японский механизм OS20 Miyota, который давно зарекомендовал себя как надежный и точный. Ширина корпуса - внушительные 50 мм, что подчеркивает брутальный характер аксессуара.

Тираж ограничили всего сотней экземпляров, а цена составила 1100 белорусских рублей, что примерно равно 29 тысячам российских. Такой подход сделал часы не только стильным аксессуаром, но и выгодной инвестицией для коллекционеров. Как отмечают эксперты, подобные лимитированные выпуски быстро становятся объектом охоты среди поклонников бренда и ценителей редких вещей.

Премьера новинки состоялась 8 мая, и уже через несколько часов все экземпляры были распроданы. Такой ажиотаж объясняется не только уникальностью дизайна, но и тем, что БелАЗ редко выпускает подобные сувениры. Для многих покупателей это возможность прикоснуться к легенде белорусского автопрома и подчеркнуть свою причастность к истории завода.

Спрос на брендированные аксессуары от крупных производителей техники в последние годы заметно вырос. Покупатели все чаще ищут не только автомобили, но и уникальные вещи, связанные с любимыми марками. БелАЗ своим ходом показал, что даже в нише сувениров можно создать настоящий дефицит и вызвать волну интереса среди широкой аудитории.