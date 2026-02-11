Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

11 февраля 2026, 08:49

БЕЛАЗ запускает новые карьерные самосвалы: модернизация и инвестиции в 2025 году

Какие изменения ждут рынок тяжелой техники после масштабного обновления производства БЕЛАЗа в Жодино

Вышло исследование: БЕЛАЗ готовит к выпуску сразу несколько новых моделей самосвалов, а завод в Жодино переживает масштабную модернизацию. Какие технологии внедряют, что изменится для отрасли и почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.

Российских автолюбителей и специалистов по тяжелой технике не может оставить равнодушными новость о масштабной модернизации производства на БЕЛАЗе. Завод в Жодино, который давно считается одним из флагманов машиностроения на постсоветском пространстве, готовит к запуску сразу несколько новых моделей карьерных самосвалов. Это событие может заметно повлиять на рынок спецтехники в России и странах СНГ, а также изменить расстановку сил среди производителей тяжелых машин.

В 2025 году БЕЛАЗ делает ставку на расширение модельного ряда. В ближайшее время на конвейер выйдут самосвалы с грузоподъемностью 90, 180 и 290 тонн, а также совершенно новая для предприятия 41-тонная шарнирно-сочлененная машина. Такой шаг не только укрепляет позиции бренда на мировом рынке, но и открывает новые возможности для российских горнодобывающих и строительных компаний, которые традиционно полагаются на белорусскую технику.

Модернизация производства идет полным ходом, сообщает телеграм-канал БЕЛАЗ официальный. Инвестиции в основной капитал за последний год выросли почти вдвое и достигли 203,3 миллиона белорусских рублей. Это не просто цифры - за ними стоят реальные перемены: закуплено 64 единицы высокоточного оборудования, включая современные обрабатывающие центры с ЧПУ и автоматизированные сварочные комплексы. Благодаря этому завод теперь способен не только выпускать больше техники, но и локализовать производство ключевых компонентов, таких как гидромеханические передачи планетарного типа.

Фото: пресс-служба БЕЛАЗа

Внедрение новых технологий позволяет БЕЛАЗу ускорить процесс вывода на рынок свежих разработок. Теперь путь от прототипа до серийной машины стал значительно короче. Уже проходят испытания погрузочно-доставочная машина для подземных работ с грузоподъемностью 17,2 тонны, а также тяжелый грейдер и гидравлический экскаватор - техника, которую раньше на заводе не производили. Это говорит о серьезных амбициях предприятия и его стремлении занять новые ниши.

Для российских компаний, работающих в добывающей и строительной сферах, такие перемены означают доступ к более современным и надежным машинам, которые способны повысить эффективность и снизить издержки. Кроме того, расширение модельного ряда БЕЛАЗа может стать ответом на растущий спрос на тяжелую технику в условиях обновления инфраструктуры и реализации крупных проектов в России.

В целом, курс на технологическое обновление и расширение ассортимента продукции делает БЕЛАЗ одним из ключевых игроков на рынке тяжелой техники. В ближайшие годы можно ожидать появления еще более инновационных решений, которые будут востребованы не только в странах СНГ, но и далеко за их пределами.

Упомянутые марки: БелАЗ
