Какие изменения ждут рынок тяжелой техники после масштабного обновления производства БЕЛАЗа в Жодино

11 февраля 2026, 08:49
БЕЛАЗ запускает новые карьерные самосвалы: модернизация и инвестиции в 2025 году
Вышло исследование: БЕЛАЗ готовит к выпуску сразу несколько новых моделей самосвалов, а завод в Жодино переживает масштабную модернизацию. Какие технологии внедряют, что изменится для отрасли и почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.
Российских автолюбителей и специалистов по тяжелой технике не может оставить равнодушными новость о масштабной модернизации производства на БЕЛАЗе. Завод в Жодино, который давно считается одним из флагманов машиностроения на постсоветском пространстве, готовит к запуску сразу несколько новых моделей карьерных самосвалов. Это событие может заметно повлиять на рынок спецтехники в России и странах СНГ, а также изменить расстановку сил среди производителей тяжелых машин.
В 2025 году БЕЛАЗ делает ставку на расширение модельного ряда. В ближайшее время на конвейер выйдут самосвалы с грузоподъемностью 90, 180 и 290 тонн, а также совершенно новая для предприятия 41-тонная шарнирно-сочлененная машина. Такой шаг не только укрепляет позиции бренда на мировом рынке, но и открывает новые возможности для российских горнодобывающих и строительных компаний, которые традиционно полагаются на белорусскую технику.
Модернизация производства идет полным ходом, сообщает телеграм-канал БЕЛАЗ официальный. Инвестиции в основной капитал за последний год выросли почти вдвое и достигли 203,3 миллиона белорусских рублей. Это не просто цифры - за ними стоят реальные перемены: закуплено 64 единицы высокоточного оборудования, включая современные обрабатывающие центры с ЧПУ и автоматизированные сварочные комплексы. Благодаря этому завод теперь способен не только выпускать больше техники, но и локализовать производство ключевых компонентов, таких как гидромеханические передачи планетарного типа.
Внедрение новых технологий позволяет БЕЛАЗу ускорить процесс вывода на рынок свежих разработок. Теперь путь от прототипа до серийной машины стал значительно короче. Уже проходят испытания погрузочно-доставочная машина для подземных работ с грузоподъемностью 17,2 тонны, а также тяжелый грейдер и гидравлический экскаватор - техника, которую раньше на заводе не производили. Это говорит о серьезных амбициях предприятия и его стремлении занять новые ниши.
Для российских компаний, работающих в добывающей и строительной сферах, такие перемены означают доступ к более современным и надежным машинам, которые способны повысить эффективность и снизить издержки. Кроме того, расширение модельного ряда БЕЛАЗа может стать ответом на растущий спрос на тяжелую технику в условиях обновления инфраструктуры и реализации крупных проектов в России.
В целом, курс на технологическое обновление и расширение ассортимента продукции делает БЕЛАЗ одним из ключевых игроков на рынке тяжелой техники. В ближайшие годы можно ожидать появления еще более инновационных решений, которые будут востребованы не только в странах СНГ, но и далеко за их пределами.
