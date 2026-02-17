Белорусский ответ кризису: почему завод БЕЛДЖИ становится драйвером инноваций

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

17 февраля 2026, 08:39

Завод БЕЛДЖИ достиг отметки в 374 тысячи легковых авто. Какие вызовы стоят перед предприятием, как меняется стратегия и что сулит новый курс на электромобили? Разбираемся, как белорусский завод добивается независимости.

Для российских автолюбителей новости о развитии завода БЕЛДЖИ в Беларуси - не просто статистика. Это сигнал о том, как быстро меняется ландшафт автомобильной промышленности в соседней стране, и какие возможности открываются для рынка в целом. В условиях, когда западные бренды сокращают свое присутствие, а спрос на новые технологии растет, опыт БЕЛДЖИ становится особенно актуальным.

С момента основания предприятие выпустило уже около 374 тысяч легковых автомобилей. На сегодняшний день на заводе трудится 2500 человек, а производственные процессы максимально автоматизированы. Внедрение современных систем управления качеством и производством позволило не только повысить эффективность, но и обеспечить выполнение всех кредитных обязательств - причем зачастую даже досрочно. Такой подход к бизнесу редко встречается на постсоветском пространстве и вызывает уважение.

Особое внимание уделяется развитию новых направлений. БЕЛДЖИ активно работает над созданием автомобилей на альтернативных видах топлива, включая электромобили и гибриды. Для этого предприятие сотрудничает с научными институтами, а также наращивает уровень локализации производства. Это не просто модный тренд, а реальный шаг к независимости от внешних поставщиков и укреплению национального автопрома.

По словам руководства, вопросы локализации остаются сложными, но именно в процессе разработки белорусского электромобиля удалось получить уникальные компетенции. В планах - создание собственного конструкторского центра, где будут разрабатываться не только механические компоненты, но и электронные блоки, алгоритмы и программное обеспечение. Такой подход позволит не только удержаться на плаву, но и выйти на новый уровень конкуренции с мировыми производителями.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил перед заводом амбициозную задачу: ежегодно выпускать не менее 10 тысяч электромобилей и гибридов. Это серьезный вызов, учитывая текущие объемы и уровень локализации. Однако, если БЕЛДЖИ удастся реализовать эти планы, белорусский автопром может стать одним из драйверов инноваций в регионе. Для российских покупателей это означает появление новых моделей, адаптированных к местным условиям и требованиям.

В целом, история БЕЛДЖИ - это пример того, как даже в непростых экономических условиях можно не только выживать, но и развиваться, делая ставку на технологии, партнерство с наукой и собственные инженерные решения. Следить за этим процессом стоит хотя бы потому, что успехи или неудачи белорусских коллег могут напрямую повлиять на рынок автомобилей в России и странах СНГ.

Упомянутые марки: Belgee, Geely
