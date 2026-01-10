Триумф или риск — что готовит новый модельный ряд БелДжи?

Belgee готовит для России три новинки: электромобиль, гибрид и седан на газе

БелДжи готовит сразу три новых автомобиля. Электрокар, гибрид и седан на газе появятся уже скоро. Подробности о комплектациях и ценах держатся в секрете. Ожидается, что новинки удивят рынки Беларуси и России.

Белорусский автозавод «БелДжи» решил не ограничиваться привычными моделями и объявил о запуске сразу трех новых автомобилей, которые могут изменить расстановку сил на рынке. На конференции представители предприятия раскрыли детали о грядущих новинках. Речь идет о электромобиле Geely Xingyuan, гибридном кроссовере Belgee X80 и седане Belgee S50, оснащенном газобаллонным оборудованием.

Самым важным событием стал анонс электрокара Geely Xingyuan. Эта модель уже успела стать хитом в Китае, где с начала года разошлась тиражом почти в четверти миллиона экземпляров. Xingyuan — это компактный хетчбэк, построенный на платформе GEA. Его длина составляет 4135 мм, ширина - 1805 мм, высота - 1570 мм, колесная база - 2650 мм. Внутри - цифровая приборная панель на 8,8 дюйма, огромный сенсорный экран системы (14,6 дюйма), атмосферная подсветка и аудиосистема Flyme Sound с шестью динамиками. Сиденья отделаны экокожей, что создает ощущение премиальности.

Для белорусского рынка Geely Xingyuan стал заменой кроссовера Geely Coolray (Belgee EX50), также модель появится и в России. Автомобиль адаптирован под местные условия: интерфейс мультимедийки переведен на русский язык, а в список опций войдет подогрев лобового стекла. Покупателям предложат две версии: базовую с электромотором на 79 л.с. и батареями 30,1 кВт·ч (запас хода - до 310 км по циклу CLTC), а также более мощную - 116 л.с. и аккумулятор 40,1 кВт·ч (до 410 км на одной зарядке). Ожидается, что цена окажется заметно ниже, чем у Geely EX5. Главным конкурентом новинки называют Dongfeng Box.

Второй новинкой станет гибридный кроссовер Belgee X80, созданный на базе Geely Galaxy Starship 7. Сейчас автомобиль проходит сертификацию. Запас хода в гибридном режиме превысит 900 километров. Belgee X80 также появится и в России, где спрос на гибриды стабильно растет.

Третья модель - седан Belgee S50 с газобаллонным оборудованием. Автомобиль построен на платформе Geely Emgrand четвертого поколения. Недавно партию таких машин уже заметили в России, что говорит о скором начале продаж. Ставка на газовое топливо выглядит логично: экономия на заправке и экологичность становятся все более актуальными для покупателей.

Интересно, что бренд Belgee уже вошел в пятерку самых популярных марок в России по продажам новых автомобилей. С учетом расширения модельного ряда позиции компании могут только укрепиться. БелДжи явно не боится экспериментировать и готов предложить рынку свежие решения, которые способны заинтересовать как прагматичных, так и прогрессивных автолюбителей.