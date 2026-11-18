Приехал за экономией — попал на утильсбор: сколько на самом деле стоит Belgee из Беларуси

Белорусские цены дают разницу почти в 600 тысяч рублей на Belgee X50, однако итог зависит от мощности двигателя и расходов на оформление. Коммерческий утильсбор около 900 тысяч рублей перечеркивает выгоду от X50+, а для 122-сильных X50 и S50 расчет выглядит иначе.

Белорусские цены дают разницу почти в 600 тысяч рублей на Belgee X50, однако итог зависит от мощности двигателя и расходов на оформление. Коммерческий утильсбор около 900 тысяч рублей перечеркивает выгоду от X50+, а для 122-сильных X50 и S50 расчет выглядит иначе.

Белорусский Belgee давно перестал быть экзотикой: в России марка держится в топ-6 по продажам, а под ее именем продают модели Geely, собранные на заводе в Минской области. Набор моделей на двух рынках почти совпадает, но цены в местных прайсах выглядят заметно привлекательнее российских. Вот только разница в цене — не то же самое, что выгода на руки.

Сколько стоит и сколько дает экономии

Флагманский X50+, то есть второй рестайлинг Geely Coolray с 1,5-литровым турбомотором и 7-ступенчатым «роботом», в Беларуси стоит 61 900 местных рублей — около 1 709 000 российских без скидок. Ближайшая сопоставимая комплектация в России — 2 319 990 рублей. Разрыв порядка 611 тысяч, но есть нюанс: белорусская версия выдает 177 лошадиных сил, тогда как российская дефорсирована до 150.

Более простой X50 (дорестайлинговый Coolray) в Беларуси предлагают с атмосферным 1,5-литровым мотором на 122 силы и 6-ступенчатым автоматом. Цена без скидок — 58 900 белорусских рублей, или 1 626 000 российских, против 2 199 990 рублей в России. Седан S50, близкий к Geely Emgrand, у белорусских дилеров стоит 58 200 местных рублей (1 606 000 российских), в России — 1 929 990 рублей. Показательно, что на родине марки разница между седаном и кроссовером минимальна, а в России кроссовер оценен заметно выше — объяснения этому в исходных данных нет.

Что учитывать при ввозе

Логистика несложная: из Москвы до Минска поезд идет 7–9 часов, дилерские центры есть также в Могилеве и Гомеле. Пошлина при перевозке машины между Беларусью и Россией не платится — обе страны в ЕАЭС.

Ключевое ограничение появляется еще до покупки: новый автомобиль у белорусского дилера может оформить только гражданин Беларуси. Российскому покупателю нужен доверенный человек с подходящим паспортом, а обращение к незнакомому посреднику грозит потерей и денег, и машины. У дилера стоит запросить сертификат СТ-1 — он может пригодиться при постановке на учет. Дальше — документы на вывоз, транзитные номера и договор купли-продажи, где собственником указывается уже гражданин России.

Для учета потребуется СБКТС — свидетельство о безопасности конструкции, около 40 тысяч рублей. К этой сумме добавляется утилизационный сбор, и его размер зависит от мощности мотора.

Где экономия заканчивается

Льготная ставка действует для машин мощностью до 160 лошадиных сил. Для X50+ с белорусским мотором на 177 сил это означает коммерческий утильсбор — порядка 900 тысяч рублей, и он полностью съедает разницу в цене, хотя в российской версии заявлено 150 сил. Для S50 и X50 с их 122 силами доступен льготный сбор в 3400 рублей. С учетом обмена валюты, СБКТС и оформления дополнительные расходы реально удержать в пределах 100 тысяч рублей. На этом фоне X50, который в Беларуси почти на 600 тысяч рублей дешевле, сохраняет потенциал выгоды, а у S50 разрыв после всех затрат становится скромным.

Отдельно стоит помнить про остаточную стоимость при перепродаже: при разборе вторичного рынка фигурируют данные о сниженных ценах на Haval H5 за три года, но переносить этот результат на Belgee оснований нет.

С гарантией ясности меньше: официальной информации найти не удалось. По словам белорусских дилеров, гарантия действует только на территории страны, хотя обслуживать машину можно у официальных дилеров Belgee в России.