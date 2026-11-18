18 ноября 2026, 15:18
Приехал за экономией — попал на утильсбор: сколько на самом деле стоит Belgee из Беларуси
Приехал за экономией — попал на утильсбор: сколько на самом деле стоит Belgee из Беларуси
Белорусские цены дают разницу почти в 600 тысяч рублей на Belgee X50, однако итог зависит от мощности двигателя и расходов на оформление. Коммерческий утильсбор около 900 тысяч рублей перечеркивает выгоду от X50+, а для 122-сильных X50 и S50 расчет выглядит иначе.
Белорусский Belgee давно перестал быть экзотикой: в России марка держится в топ-6 по продажам, а под ее именем продают модели Geely, собранные на заводе в Минской области. Набор моделей на двух рынках почти совпадает, но цены в местных прайсах выглядят заметно привлекательнее российских. Вот только разница в цене — не то же самое, что выгода на руки.
Сколько стоит и сколько дает экономии
Флагманский X50+, то есть второй рестайлинг Geely Coolray с 1,5-литровым турбомотором и 7-ступенчатым «роботом», в Беларуси стоит 61 900 местных рублей — около 1 709 000 российских без скидок. Ближайшая сопоставимая комплектация в России — 2 319 990 рублей. Разрыв порядка 611 тысяч, но есть нюанс: белорусская версия выдает 177 лошадиных сил, тогда как российская дефорсирована до 150.
Более простой X50 (дорестайлинговый Coolray) в Беларуси предлагают с атмосферным 1,5-литровым мотором на 122 силы и 6-ступенчатым автоматом. Цена без скидок — 58 900 белорусских рублей, или 1 626 000 российских, против 2 199 990 рублей в России. Седан S50, близкий к Geely Emgrand, у белорусских дилеров стоит 58 200 местных рублей (1 606 000 российских), в России — 1 929 990 рублей. Показательно, что на родине марки разница между седаном и кроссовером минимальна, а в России кроссовер оценен заметно выше — объяснения этому в исходных данных нет.
Что учитывать при ввозе
Логистика несложная: из Москвы до Минска поезд идет 7–9 часов, дилерские центры есть также в Могилеве и Гомеле. Пошлина при перевозке машины между Беларусью и Россией не платится — обе страны в ЕАЭС.
Ключевое ограничение появляется еще до покупки: новый автомобиль у белорусского дилера может оформить только гражданин Беларуси. Российскому покупателю нужен доверенный человек с подходящим паспортом, а обращение к незнакомому посреднику грозит потерей и денег, и машины. У дилера стоит запросить сертификат СТ-1 — он может пригодиться при постановке на учет. Дальше — документы на вывоз, транзитные номера и договор купли-продажи, где собственником указывается уже гражданин России.
Для учета потребуется СБКТС — свидетельство о безопасности конструкции, около 40 тысяч рублей. К этой сумме добавляется утилизационный сбор, и его размер зависит от мощности мотора.
Где экономия заканчивается
Льготная ставка действует для машин мощностью до 160 лошадиных сил. Для X50+ с белорусским мотором на 177 сил это означает коммерческий утильсбор — порядка 900 тысяч рублей, и он полностью съедает разницу в цене, хотя в российской версии заявлено 150 сил. Для S50 и X50 с их 122 силами доступен льготный сбор в 3400 рублей. С учетом обмена валюты, СБКТС и оформления дополнительные расходы реально удержать в пределах 100 тысяч рублей. На этом фоне X50, который в Беларуси почти на 600 тысяч рублей дешевле, сохраняет потенциал выгоды, а у S50 разрыв после всех затрат становится скромным.
Отдельно стоит помнить про остаточную стоимость при перепродаже: при разборе вторичного рынка фигурируют данные о сниженных ценах на Haval H5 за три года, но переносить этот результат на Belgee оснований нет.
С гарантией ясности меньше: официальной информации найти не удалось. По словам белорусских дилеров, гарантия действует только на территории страны, хотя обслуживать машину можно у официальных дилеров Belgee в России.
Похожие материалы Белджи, Джили
-
11.11.2026, 13:03
BELGEE X50 Active в России оказался на 580 тысяч рублей дороже, чем в Беларуси
В России BELGEE X50 предлагают только в комплектации Active за 2 099 990 рублей с учетом скидки. По приведенным ценам это примерно на 580 тысячт дороже белорусского предложения по программе «Лояльный трейд-ин». У кроссовера атмосферный мотор и шестиступенчатый автомат.Читать далее
-
10.11.2026, 10:05
Как выбрать городской автомобиль: компактность, клиренс или баланс
Для ежедневных поездок важны удобная парковка и маневренность, а на разбитых дворах пригодится повышенный клиренс. В подборке есть варианты для разных задач: от Kia Picanto и Lada Granta до Haval Jolion и Geely Coolray.Читать далее
-
09.11.2026, 07:37
Belgee X50+ или Tenet T4L: что выбрать за 2,5 млн рублей
При бюджете 2,5 млн рублей доступны Belgee X50+ в версии «Стиль» и Tenet T4L в комплектации «Прайм». Сравнение показало, что Belgee быстрее и экономичнее, а Tenet предлагает больше места в салоне и багажнике.Читать далее
-
29.10.2026, 08:16
Почему 147 л.с. у обоих, а едут по-разному: сравнили по мощности и оснащению Chery Tiggo 4 и Belgee X50+
Chery Tiggo 4 или Belgee X50+? Оба выдают 147 л.с., но едут по-разному: X50+ быстрее и резче, Tiggo 4 предлагает выбор моторов. Сравнили мощность, оснащение и безопасность — кому отдать 2,5 млн рублей, читайте в статье.Читать далее
-
28.10.2026, 05:03
Belgee X50 против Geely Coolray: чем отличаются «близнецы»
Belgee X50, прежний Geely Coolray, в обзоре оказался интересен не только ценой: у него удобнее климатический блок и плавнее работает робот. Разбираем особенности мотора и комплектаций, слабые места кроссовера и примерные расходы на владение.Читать далее
-
27.10.2026, 21:17
Китайский Skoda Kamiq вернулся на российский рынок: от 1,8 млн рублей, но есть нюансы
Китайский Skoda Kamiq 2025 года фигурирует в предложениях о продаже по цене от 1,8 млн рублей, но доставка и комплектация заметно меняют итог. Машины из наличия стоят до 2,99 млн, поэтому сравнивать стоит конкретные версии и условия поставки.Читать далее
-
27.10.2026, 18:29
Belgee X50+ получил новый мотор и подешевел до 2,32 млн рублей
У обновленного Belgee X50+ появился четырехцилиндровый мотор и пересмотренное оснащение, а стартовая цена оказалась ниже прежней. Но на тестовой машине роботизированная коробка медленно трогалась с места, и это меняет впечатление от хорошо знакомого характера модели.Читать далее
-
23.10.2026, 14:51
В России насчитали более 150 тысяч владельцев Belgee
К концу октября 2026 года количество владельцев Belgee в России превысило 150 тыс. За год марка реализовала 47 тыс. автомобилей. В гамме четыре модели, а минимальная цена установлена для седана Belgee S50.Читать далее
-
20.10.2026, 13:04
Названы кроссоверы с самым экономичным расходом топлива
В подборке заявлены самые продаваемые кроссоверы. Минимальный расход топлива в 6,5 литра на 100 км обещают Belgee X50+ и Geely Coolray, но что показывает реальная эксплуатация — разбор в материале.Читать далее
-
18.11.2026, 16:12
Hyundai Solaris или Kia Rio: какая машина надежнее?
Эксперты разобрали особенности Solaris и Rio. Узнайте, чем отличаются эти модели. Какие слабые места есть у популярных седанов. Ответы на самые частые вопросы - в нашем материале.Читать далее
-
18.11.2026, 15:08
Пятилетние Toyota, Kia и Hyundai в 2026 году: за что их ценят на вторичке
В 2026 году на российском рынке устойчиво востребованы автомобили 2021 года выпуска: они уже стоят дешевле новых, но, по оценке владельцев, еще не требуют крупных вложений. Перед покупкой важно проверить обслуживание по VIN: в период дефицита некоторым машинам ставили неоригинальные детали.Читать далее
Похожие материалы Белджи, Джили
-
11.11.2026, 13:03
BELGEE X50 Active в России оказался на 580 тысяч рублей дороже, чем в Беларуси
В России BELGEE X50 предлагают только в комплектации Active за 2 099 990 рублей с учетом скидки. По приведенным ценам это примерно на 580 тысячт дороже белорусского предложения по программе «Лояльный трейд-ин». У кроссовера атмосферный мотор и шестиступенчатый автомат.Читать далее
-
10.11.2026, 10:05
Как выбрать городской автомобиль: компактность, клиренс или баланс
Для ежедневных поездок важны удобная парковка и маневренность, а на разбитых дворах пригодится повышенный клиренс. В подборке есть варианты для разных задач: от Kia Picanto и Lada Granta до Haval Jolion и Geely Coolray.Читать далее
-
09.11.2026, 07:37
Belgee X50+ или Tenet T4L: что выбрать за 2,5 млн рублей
При бюджете 2,5 млн рублей доступны Belgee X50+ в версии «Стиль» и Tenet T4L в комплектации «Прайм». Сравнение показало, что Belgee быстрее и экономичнее, а Tenet предлагает больше места в салоне и багажнике.Читать далее
-
29.10.2026, 08:16
Почему 147 л.с. у обоих, а едут по-разному: сравнили по мощности и оснащению Chery Tiggo 4 и Belgee X50+
Chery Tiggo 4 или Belgee X50+? Оба выдают 147 л.с., но едут по-разному: X50+ быстрее и резче, Tiggo 4 предлагает выбор моторов. Сравнили мощность, оснащение и безопасность — кому отдать 2,5 млн рублей, читайте в статье.Читать далее
-
28.10.2026, 05:03
Belgee X50 против Geely Coolray: чем отличаются «близнецы»
Belgee X50, прежний Geely Coolray, в обзоре оказался интересен не только ценой: у него удобнее климатический блок и плавнее работает робот. Разбираем особенности мотора и комплектаций, слабые места кроссовера и примерные расходы на владение.Читать далее
-
27.10.2026, 21:17
Китайский Skoda Kamiq вернулся на российский рынок: от 1,8 млн рублей, но есть нюансы
Китайский Skoda Kamiq 2025 года фигурирует в предложениях о продаже по цене от 1,8 млн рублей, но доставка и комплектация заметно меняют итог. Машины из наличия стоят до 2,99 млн, поэтому сравнивать стоит конкретные версии и условия поставки.Читать далее
-
27.10.2026, 18:29
Belgee X50+ получил новый мотор и подешевел до 2,32 млн рублей
У обновленного Belgee X50+ появился четырехцилиндровый мотор и пересмотренное оснащение, а стартовая цена оказалась ниже прежней. Но на тестовой машине роботизированная коробка медленно трогалась с места, и это меняет впечатление от хорошо знакомого характера модели.Читать далее
-
23.10.2026, 14:51
В России насчитали более 150 тысяч владельцев Belgee
К концу октября 2026 года количество владельцев Belgee в России превысило 150 тыс. За год марка реализовала 47 тыс. автомобилей. В гамме четыре модели, а минимальная цена установлена для седана Belgee S50.Читать далее
-
20.10.2026, 13:04
Названы кроссоверы с самым экономичным расходом топлива
В подборке заявлены самые продаваемые кроссоверы. Минимальный расход топлива в 6,5 литра на 100 км обещают Belgee X50+ и Geely Coolray, но что показывает реальная эксплуатация — разбор в материале.Читать далее
-
18.11.2026, 16:12
Hyundai Solaris или Kia Rio: какая машина надежнее?
Эксперты разобрали особенности Solaris и Rio. Узнайте, чем отличаются эти модели. Какие слабые места есть у популярных седанов. Ответы на самые частые вопросы - в нашем материале.Читать далее
-
18.11.2026, 15:08
Пятилетние Toyota, Kia и Hyundai в 2026 году: за что их ценят на вторичке
В 2026 году на российском рынке устойчиво востребованы автомобили 2021 года выпуска: они уже стоят дешевле новых, но, по оценке владельцев, еще не требуют крупных вложений. Перед покупкой важно проверить обслуживание по VIN: в период дефицита некоторым машинам ставили неоригинальные детали.Читать далее