Обновленные прайсы Belgee: что изменилось для российских покупателей

3 июля 2026, 15:26
Belgee изменила цены на автомобили S50, X50+ и X70 в России
Belgee изменила цены на автомобили S50, X50+ и X70 в России
С 1 июля 2026 года изменились цены на автомобили Belgee. Новые условия затронули популярные модели. Изменения коснулись не всех комплектаций. Подробности - в нашем материале.
С начала июля 2026 года автомобили Belgee в России стали стоить дороже. Производитель из Беларуси пересмотрел стоимость некоторых комплектаций своих моделей, включая седан S50, а также кроссоверы X50+ и X70. Как сообщает Автоновости дня, изменения затронули не все версии - базовые остались по прежней цене, а вот более оснащенные варианты подорожали на 3-6 тысяч рублей, что составляет примерно 0,1-0,3%.
Компактный кроссовер Belgee X50+, который появился на российском рынке весной и заменил прежнюю модель X50, стал дороже в трех из четырех комплектаций. Стоимость версий «Стиль», «Престиж» и «Оникс» увеличилась на 4 тысячи рублей. Только базовая комплектация «Актив» сохранила прежнюю цену - 2 319 990 рублей. Все варианты X50+ оснащаются 1,5-литровым турбомотором на 147 л. с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя мокрыми сцеплениями. Привод - исключительно передний.
Среднеразмерный кроссовер Belgee X70 также подорожал, но неравномерно. Версия «Стиль» с передним приводом стала дороже на 5 тысяч рублей, а аналогичная комплектация с полным приводом - на 3 тысячи. Самые дорогие исполнения «Престиж» и «Престиж+» с системой мягкого гибрида прибавили 3 и 4 тысячи рублей соответственно. В переднеприводных X70 установлен 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 150 л. с., работающий с шестиступенчатым автоматом японской фирмы Aisin. Полноприводные версии оснащены гибридной системой MHEV, включающей стартер-генератор и литий-ионную батарею, а также семиступенчатый роботизированный автомат.
Седан S50, единственный в линейке Belgee, подорожал только в комплектациях «Стиль» и «Престиж» - на 6 тысяч рублей. Базовые версии «Актив» с механической и автоматической коробками передач остались без изменений. В топовой комплектации теперь появился подогрев задних сидений, а в «Стиль» и «Престиж» вместо прежнего обогрева зоны покоя стеклоочистителей теперь установлен электрообогрев лобового стекла. Кроме того, в «Стиль» добавлены боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира. Все версии S50 комплектуются 1,5-литровым атмосферным двигателем на 122 л. с., который сочетается либо с пятиступенчатой механикой, либо с классическим шестиступенчатым автоматом.
В начале июня компания приостановила продажи кроссовера X50, сосредоточив усилия на продвижении X50+. Параллельно ведется анализ рынка и рассматриваются перспективы дальнейшего производства и продаж X50 в России. Также стало известно, что в ближайшее время автомобили Belgee начнут оснащаться новой электроникой белорусского холдинга «Горизонт», крупнейшего производителя в своей сфере на территории СНГ.
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