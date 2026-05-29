Belgee S50: чем отличается от Geely Emgrand, полный обзор плюсов и минусов адаптированного седана

Belgee S50: особенности белорусского седана на базе Geely и нюансы эксплуатации

Belgee S50, собранный в Беларуси на платформе Geely Emgrand, выделяется расширенной палитрой цветов, адаптацией к российским зимам и рядом доработок в интерьере. Разбираемся, что делает этот седан интересным выбором на рынке 2026 года.

Седаны постепенно уступили место кроссоверам, но среди них все еще встречаются интересные варианты. Belgee S50 — пример того, как белорусский автопром адаптирует китайские технологии под местные реалии. Модель собирается на заводе СЗАО «Белджи» и базируется на Geely Emgrand, но отличается рядом деталей, которые могут быть важны для российских водителей.

Внешний вид S50 практически полностью повторяет Geely Emgrand, за исключением фирменных шильдиков и названия на крышке багажника. Однако это не минус: силуэт седана выглядит современно и даже спортивно. Расширенная цветовая гамма — десять оттенков вместо пяти в оригинале — позволяет выбрать машину под свой вкус. Все лакокрасочные материалы производятся за пределами Китая, окраска выполняется автоматически, что обеспечивает стабильное качество.

Интерьер Belgee S50 зависит от комплектации. В базовых версиях Active и Style используется светло-серая ткань и жесткий пластик, а в верхней части Prestige применены кожзам и мягкие материалы спереди. В целом салон напоминает донорскую модель, но в белорусской версии добавлено несколько приятных мелочей: откидной подлокотник с подстаканниками для задних пассажиров, отдельная USB-розетка и воздуховоды климатической системы. Для удобства владельцев в крышке багажника появилась петля для закрывания — простое, но практичное решение.

Belgee S50 хорошо подготовлен к зиме: есть подогрев передних сидений, руля, зоны покоя дворников и форсунок стеклоомывателя, а также дистанционный запуск двигателя с помощью переключателя. Кресла плотные, с электрорегулировками; руль регулируется по высоте и вылету, что позволяет удобно устроиться водителю разного роста. Мультимедийная система оснащена экранами от 8 до 12,3 дюймов в зависимости от комплектации, поддерживает Apple CarPlay (только по проводу) и сохраняет физические кнопки для быстрого доступа к основным функциям.

Под капотом — атмосферный 1,5-литровый двигатель на 122 л.с., знакомый по Geely Emgrand. Его плюсы — неприхотливость к топливу (можно заливать АИ-92) и умеренный расход: 6–8 литров на 100 км с 6-ступенчатым автоматом. Динамика не спортивная, но для городских и пригородных поездок ее достаточно. Для любителей механики доступна версия с МКПП. Подвеска — McPherson спереди и балка сзади — обеспечивает баланс между комфортом и управляемостью, хорошо справляется с неровностями российских дорог.

Багажник на 500 литров легко вмещает большие чемоданы, а под фальшполом спрятаны докатка и органайзер с инструментами. В целом S50 выглядит как практичный вариант для работы в такси или семейных поездок. К тому же до 1 марта 2026 года модель можно официально использовать в такси без ограничений.

Belgee S50 — это не просто копия китайской модели, а адаптированный для местных условий седан с рядом доработок. Его плюсы — доступность, практичность, адаптация к климату и расширенные опции. Минусы — проводной CarPlay, ограниченное пространство сзади и простота отделки в базовых версиях. Тем не менее для тех, кто ищет надежный и недорогой седан, эта модель может стать разумным выбором в 2026 году.

Цены на Belgee S50 варьируются от 1 649 990 до 2 269 990 рублей без учета акций, а дилеры предлагают дополнительные скидки.