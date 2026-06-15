Цена как у Весты, а класс другой: Сравнение Belgee S50 и Lada Vesta - характеристики, салон, динамика и цена

Belgee S50 против Lada Vesta: стоит ли выбирать белорусский седан на фоне конкурентов

Белорусский седан Belgee S50 вышел на российский рынок и напрямую конкурирует с Lada Vesta. В материале - подробный разбор особенностей модели, нюансы оснащения, динамики и стоимости, а также важные детали для покупателей в 2026 году.

Белорусский седан Belgee S50 вышел на российский рынок и напрямую конкурирует с Lada Vesta. В материале - подробный разбор особенностей модели, нюансы оснащения, динамики и стоимости, а также важные детали для покупателей в 2026 году.

В 2026 году рынок седанов в России заметно сузился: большинство мировых брендов ушли, а китайские производители поставляют в основном кроссоверы. На этом фоне появление Belgee S50, собранного в Беларуси, стало знаковым событием для тех, кто ищет альтернативу Lada Vesta в среднем ценовом сегменте.

Belgee S50 по габаритам соответствует C-классу: длина 4638 мм, ширина 1822 мм, высота 1460 мм, колёсная база 2650 мм. Даже в базовой версии седан выглядит современно, а в более дорогих комплектациях имеется полностью светодиодная оптика. Однако клиренс составляет всего 151 мм (с защитой картера — ещё меньше), что может стать проблемой на разбитых дорогах и во дворах.

Практичность на хорошем уровне: багажник на 500 литров, спинки задних сидений складываются в пропорции 2:1, образуя ровный пол. Крышка багажника открывается автоматически после нажатия кнопки; в случае поломки — докатка и набор инструментов. Внутри отделка заметно лучше, чем у Весты: материалы приятнее, сборка аккуратнее, скрипов почти нет даже при нажатии на пластик.

Мультимедийная система — слабое место: небольшой экран, не самая быстрая работа, нет беспроводного Apple CarPlay. Камера заднего вида выдаёт среднее качество картинки. Площадка для телефона гладкая, но это решается простым ковриком. В остальном оснащение радует: подогрев сидений, зеркал, руля и лобового стекла; доводчики на всех стеклоподъёмниках; электропривод кресел; простая и информативная цифровая приборная панель; достойная аудиосистема с шестью динамиками.

Посадка удобная, но подушка сиденья коротковата — водителям крупного телосложения стоит пройти тест-драйв. На втором ряду места немного, зато есть подлокотник, USB-разъёмы и дефлекторы воздуховодов. Климат-контроль однозонный, но работает корректно. Под капотом — 1,5-литровый атмосферный мотор мощностью 123 л.с. с непосредственным впрыском. Бензин выбирайте не ниже АИ‑95, несмотря на то, что на лючке указан 91‑й. Коробка передач — классический 6-ступенчатый автомат Xuanfu, который работает плавно, но не любит резких ускорений.

Динамика у S50 скромная: разгон до 100 км/ч занимает 12,6 секунды. Даже по сравнению с 1,8-литровой Вестой с вариатором стартует вяло. Спортивный режим активируется через меню мультимедийки, но особого эффекта не даёт. Подвеска хорошо глотает мелкие неровности, управляемость не валкая, электроусилитель руля настроен удачно. Расход топлива в смешанном цикле — около 7 литров на 100 км, что чуть выше заявленного, но в пределах нормы для класса.

Шумоизоляция моторного щита и колёсных арок оставляет желать лучшего: на скорости отчётливо слышен двигатель и гул шин, особенно на заводской резине Giti. Впрочем, для стандартных условий S50 вполне подходит: интерьер и оснащение заметно выигрывают у конкурентов. Важно отметить, что шесть подушек безопасности есть только в топовой комплектации «Престиж», в остальных — только две.

Цены на Belgee S50 стартуют от 1 899 900 рублей за версию с механикой; автомат доступен от 2 039 900 рублей. Скидки по трейд-ин — до 200 000 рублей. По стоимости и оснащению S50 близок к Lada Vesta, но по ряду параметров выглядит интереснее. Для сравнения: в материале о том, как изменился рынок после возвращения Renault Duster, можно увидеть, как новые игроки влияют на выбор покупателей — подробности в обзоре о возвращении Duster .