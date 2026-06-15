Цена как у Весты, а класс другой: Сравнение Belgee S50 и Lada Vesta - характеристики, салон, динамика и цена

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

15 июня 2026, 16:20

Belgee S50 против Lada Vesta: стоит ли выбирать белорусский седан на фоне конкурентов

Belgee S50 против Lada Vesta: стоит ли выбирать белорусский седан на фоне конкурентов

Цена как у Весты, а класс другой: Сравнение Belgee S50 и Lada Vesta - характеристики, салон, динамика и цена

Belgee S50 против Lada Vesta: стоит ли выбирать белорусский седан на фоне конкурентов

Белорусский седан Belgee S50 вышел на российский рынок и напрямую конкурирует с Lada Vesta. В материале - подробный разбор особенностей модели, нюансы оснащения, динамики и стоимости, а также важные детали для покупателей в 2026 году.

Белорусский седан Belgee S50 вышел на российский рынок и напрямую конкурирует с Lada Vesta. В материале - подробный разбор особенностей модели, нюансы оснащения, динамики и стоимости, а также важные детали для покупателей в 2026 году.

В 2026 году рынок седанов в России заметно сузился: большинство мировых брендов ушли, а китайские производители поставляют в основном кроссоверы. На этом фоне появление Belgee S50, собранного в Беларуси, стало знаковым событием для тех, кто ищет альтернативу Lada Vesta в среднем ценовом сегменте.

Belgee S50 по габаритам соответствует C-классу: длина 4638 мм, ширина 1822 мм, высота 1460 мм, колёсная база 2650 мм. Даже в базовой версии седан выглядит современно, а в более дорогих комплектациях имеется полностью светодиодная оптика. Однако клиренс составляет всего 151 мм (с защитой картера — ещё меньше), что может стать проблемой на разбитых дорогах и во дворах.

Практичность на хорошем уровне: багажник на 500 литров, спинки задних сидений складываются в пропорции 2:1, образуя ровный пол. Крышка багажника открывается автоматически после нажатия кнопки; в случае поломки — докатка и набор инструментов. Внутри отделка заметно лучше, чем у Весты: материалы приятнее, сборка аккуратнее, скрипов почти нет даже при нажатии на пластик.

Мультимедийная система — слабое место: небольшой экран, не самая быстрая работа, нет беспроводного Apple CarPlay. Камера заднего вида выдаёт среднее качество картинки. Площадка для телефона гладкая, но это решается простым ковриком. В остальном оснащение радует: подогрев сидений, зеркал, руля и лобового стекла; доводчики на всех стеклоподъёмниках; электропривод кресел; простая и информативная цифровая приборная панель; достойная аудиосистема с шестью динамиками.

Посадка удобная, но подушка сиденья коротковата — водителям крупного телосложения стоит пройти тест-драйв. На втором ряду места немного, зато есть подлокотник, USB-разъёмы и дефлекторы воздуховодов. Климат-контроль однозонный, но работает корректно. Под капотом — 1,5-литровый атмосферный мотор мощностью 123 л.с. с непосредственным впрыском. Бензин выбирайте не ниже АИ‑95, несмотря на то, что на лючке указан 91‑й. Коробка передач — классический 6-ступенчатый автомат Xuanfu, который работает плавно, но не любит резких ускорений.

Динамика у S50 скромная: разгон до 100 км/ч занимает 12,6 секунды. Даже по сравнению с 1,8-литровой Вестой с вариатором стартует вяло. Спортивный режим активируется через меню мультимедийки, но особого эффекта не даёт. Подвеска хорошо глотает мелкие неровности, управляемость не валкая, электроусилитель руля настроен удачно. Расход топлива в смешанном цикле — около 7 литров на 100 км, что чуть выше заявленного, но в пределах нормы для класса.

Шумоизоляция моторного щита и колёсных арок оставляет желать лучшего: на скорости отчётливо слышен двигатель и гул шин, особенно на заводской резине Giti. Впрочем, для стандартных условий S50 вполне подходит: интерьер и оснащение заметно выигрывают у конкурентов. Важно отметить, что шесть подушек безопасности есть только в топовой комплектации «Престиж», в остальных — только две.

Цены на Belgee S50 стартуют от 1 899 900 рублей за версию с механикой; автомат доступен от 2 039 900 рублей. Скидки по трейд-ин — до 200 000 рублей. По стоимости и оснащению S50 близок к Lada Vesta, но по ряду параметров выглядит интереснее. Для сравнения: в материале о том, как изменился рынок после возвращения Renault Duster, можно увидеть, как новые игроки влияют на выбор покупателей подробности в обзоре о возвращении Duster .

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р)
Упомянутые марки: Belgee, ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Белджи, Лада

Похожие материалы Белджи, Лада

Флагманский кроссовер Lynk & Co 900 выходит в Россию под новым брендом Nordcross
Novus One: электробайк из карбона с двумя режимами и ценой выше 2 млн рублей
Nordcross 001: как крупный кроссовер с шведскими корнями адаптировали для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Екатеринбург Челябинск Республика Татарстан
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться