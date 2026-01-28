Вышло исследование: чем отличается белорусский седан Belgee S50 и почему он может изменить расстановку сил среди доступных автомобилей

28 января 2026, 07:41
Belgee S50 на российском рынке: новый вызов для лидеров сегмента
Belgee S50 на российском рынке: новый вызов для лидеров сегмента
Belgee S50 - свежий седан из Беларуси, который уже привлек внимание российских автолюбителей. Чем он отличается от конкурентов, какие опции предлагает и сможет ли составить конкуренцию «Весте»? Разбираемся в деталях.
Появление автомобилей Belgee на российском рынке прошло почти незаметно, но за короткое время бренд сумел закрепиться в числе лидеров по продажам. Кроссоверы X50 и X70 уже стали привычными на дорогах, а теперь к ним присоединился седан S50, который может серьезно изменить баланс сил в сегменте доступных автомобилей.
Belgee S50 - это не просто очередная новинка. По сути, перед нами Geely Emgrand 2021 года, выпускаемый по лицензии на заводе под Борисовом. Здесь не ограничиваются простой сборкой: кузова проходят сварку и окраску, а уровень локализации постепенно растет. Уже сейчас используются белорусские аккумуляторы, бамперы и шины, а некоторые комплектующие поступают из России. Цветовая палитра расширилась до девяти оттенков, включая черный, темно-серый и синий металлик, а в будущем обещают добавить и красный.
Качество сборки и окраски не вызывает нареканий - за этим на заводе следят особенно тщательно. Внутри салон теперь исключительно черный, что может разочаровать поклонников ярких решений, но материалы отделки остались на уровне: ткань в базовых версиях и экокожа в топовой комплектации. Центральная консоль оснащена 12-дюймовым экраном, который поддерживает Apple CarPlay, пусть и только по проводу. Владельцам Android-смартфонов придется довольствоваться ограниченным функционалом.
Для задних пассажиров предусмотрен откидной подлокотник, но подогрев пока доступен только спереди. Из приятных мелочей - петля на крышке багажника, избавляющая от необходимости пачкать руки. В целом, интерьер производит впечатление продуманного и современного, хотя и без изысков.
Технические особенности и поведение на дороге
Под капотом - проверенный атмосферный мотор объемом 1,5 литра с непосредственным впрыском, выдающий 122 л.с. и 152 Н·м крутящего момента. Двигатель зарекомендовал себя как надежный, но требует регулярного обслуживания каждые 10 тысяч километров. Расход топлива в городе может доходить до 9 литров на 100 км, что не назовешь экономичным, но зато допускается использование 92-го бензина.
Шестиступенчатый автомат работает плавно, но не спешит раскрывать весь потенциал мотора. Разгон до сотни занимает 12,6 секунды, а максимальная скорость ограничена 175 км/ч. В сравнении с Lada Vesta с двигателем 1.8 Evo и вариатором, S50 уступает в динамике, но выигрывает в уровне шума.
На дороге S50 проявляет себя как комфортный городской автомобиль. Подвеска мягко сглаживает неровности, что особенно заметно на разбитых участках. Однако на высокой скорости и в поворотах машина начинает раскачиваться, уступая Vesta в управляемости и точности реакций. Тем не менее, для большинства водителей такой баланс между комфортом и управляемостью окажется вполне приемлемым.
Комплектации, цены и доступность
Belgee S50 сохранил богатый набор опций, включая люк, бесключевой доступ, электропривод водительского сиденья, климат-контроль и выбор режимов движения - все это недоступно у конкурентов в аналогичном ценовом сегменте. Базовая версия Active с механикой стоит 1 849 990 рублей, но основное внимание привлекают комплектации с автоматом: Style за 1 999 990 рублей и Prestige за 2 269 990 рублей. Для сравнения, Geely Emgrand с аналогичным автоматом ранее стоил минимум 2 393 990 рублей, а топовая Lada Vesta Techno с вариатором также укладывается в 2 миллиона.
Комплектация Style отличается наличием светодиодных фар, круиз-контроля, 16-дюймовых колес, кожаного руля с подогревом, камеры заднего вида и подогреваемого лобового стекла. Флагманский Prestige добавляет еще больше комфорта и технологий. Неудивительно, что спрос на S50 оказался столь высоким, что дилеры не успевают удовлетворять все заявки - производство в Беларуси пока не вышло на полную мощность, и на рынке уже ощущается дефицит.
Перспективы и место на рынке
Belgee S50 появился в нужное время и в нужном месте. Сочетание доступной цены, современного оснащения и проверенной техники делает его серьезным претендентом на лидерство в сегменте. Если заводу удастся нарастить объемы выпуска, S50 вполне способен закрепиться в верхней части рейтингов продаж, составив конкуренцию не только «Весте», но и другим популярным моделям.
Пока же остается наблюдать, как рынок отреагирует на нового игрока и насколько быстро белорусский седан сможет завоевать доверие российских автомобилистов. Одно ясно: конкуренция в сегменте доступных седанов становится все острее, и Belgee S50 вносит в нее свежий импульс.
Похожие материалы Белджи, Джили, Хавейл, Чери
-
29.01.2026, 09:22
Старый автобус превратили в дом на колесах с камином и тремя спальнями
Пара из Великобритании купила списанный городской автобус и за шесть лет превратила его в полноценный автодом с тремя двуспальными кроватями, кухней и даже камином. В статье - детали необычного проекта, подводные камни переделки и почему такие машины все чаще появляются на рынке.Читать далее
-
29.01.2026, 08:50
Haval Dargo X тульская версия и китайская сборка: сравнение комплектаций и возможностей
Haval Dargo представлен в двух вариантах: российской сборки и китайской версии X с расширенными внедорожными функциями. Разбираемся, какие отличия в оснащении, дизайне и возможностях для бездорожья могут повлиять на выбор будущего владельца.Читать далее
-
29.01.2026, 08:27
Как Belgee меняет рынок: белорусские кроссоверы для России
Белорусский бренд Belgee вышел на российский рынок с адаптированными кроссоверами, собранными на современном заводе. Чем эти машины отличаются от китайских моделей, как устроено производство и какие перспективы у марки - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 08:18
NHTSA проверяет эффективность отзыва Mazda CX-90 из-за проблем с рулевым управлением
Mazda CX-90 попала под пристальное внимание американских регуляторов: спустя два года после масштабного отзыва из-за внезапного увеличения усилия на руле, NHTSA начала проверку эффективности предпринятых мер. Почему проблема оказалась сложнее, чем казалось на первый взгляд, и что теперь ждет владельцев этих автомобилей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 08:10
Tesla внедрила автоматизацию по принципу IFTTT в своих электромобилях для Китая
Tesla представила в Китае обновление, позволяющее настраивать автоматические сценарии работы автомобиля по принципу IFTTT. Как это повлияет на привычки водителей, какие возможности открываются и почему такие функции появляются сначала в Китае - разбираемся в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 08:03
Chery Exlantix ET на российском рынке с доработанным гибридом
Chery вывел в продажу в России премиальный кроссовер Exlantix ET, который получил уникальные доработки для местных условий. Гибридная силовая установка, полный привод и обновленный экстерьер - что еще изменилось в модели для РФ, и почему этот автомобиль может стать новым ориентиром в сегменте?Читать далее
-
29.01.2026, 07:44
BMW снижает мощность V8 в M5 и XM Label из-за новых экологических норм
В 2026 году BMW вынуждена уменьшить мощность знаменитого V8 в M5 и XM Label, чтобы соответствовать стандарту Euro 7. Как это повлияет на динамику и стоит ли ждать новых сюрпризов от немецкого бренда - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 07:38
Mercedes-AMG S 63 2027: обновленный седан с новым V8 и свежим дизайном
Mercedes-AMG S 63 2027 модельного года выходит на рынок с заметными изменениями: более 2 700 новых и доработанных деталей, уникальная оптика, обновленная решетка радиатора и совершенно новый V8 с плоским коленвалом. Разбираемся, что еще приготовил Mercedes для флагманского седана и почему эта версия может стать самой интересной за последние годы.Читать далее
-
29.01.2026, 07:24
Сравнение BELGEE X50 и X70: особенности, отличия и выбор для российских дорог
Детальный разбор кроссоверов BELGEE X50 и X70: дизайн, технические параметры, комфорт, технологии и безопасность. Узнайте, какой из этих автомобилей лучше справится с городскими пробками, а какой - с выездом на природу. Экспертный взгляд на белорусские новинки и их возможности для российских автолюбителей.Читать далее
-
29.01.2026, 07:08
Американский школьный автобус превратили в полноценный дом на колесах
Во Флориде на аукционе Mecum выставлен необычный автодом, созданный на базе школьного автобуса Freightliner FS65. Внутри - полноценное жилье для двоих, современное оснащение и даже электровелосипед. Чем интересен этот проект и почему такие машины становятся трендом среди автолюбителей - разбираемся в материале.Читать далее
Похожие материалы Белджи, Джили, Хавейл, Чери
-
29.01.2026, 09:22
Старый автобус превратили в дом на колесах с камином и тремя спальнями
Пара из Великобритании купила списанный городской автобус и за шесть лет превратила его в полноценный автодом с тремя двуспальными кроватями, кухней и даже камином. В статье - детали необычного проекта, подводные камни переделки и почему такие машины все чаще появляются на рынке.Читать далее
-
29.01.2026, 08:50
Haval Dargo X тульская версия и китайская сборка: сравнение комплектаций и возможностей
Haval Dargo представлен в двух вариантах: российской сборки и китайской версии X с расширенными внедорожными функциями. Разбираемся, какие отличия в оснащении, дизайне и возможностях для бездорожья могут повлиять на выбор будущего владельца.Читать далее
-
29.01.2026, 08:27
Как Belgee меняет рынок: белорусские кроссоверы для России
Белорусский бренд Belgee вышел на российский рынок с адаптированными кроссоверами, собранными на современном заводе. Чем эти машины отличаются от китайских моделей, как устроено производство и какие перспективы у марки - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 08:18
NHTSA проверяет эффективность отзыва Mazda CX-90 из-за проблем с рулевым управлением
Mazda CX-90 попала под пристальное внимание американских регуляторов: спустя два года после масштабного отзыва из-за внезапного увеличения усилия на руле, NHTSA начала проверку эффективности предпринятых мер. Почему проблема оказалась сложнее, чем казалось на первый взгляд, и что теперь ждет владельцев этих автомобилей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 08:10
Tesla внедрила автоматизацию по принципу IFTTT в своих электромобилях для Китая
Tesla представила в Китае обновление, позволяющее настраивать автоматические сценарии работы автомобиля по принципу IFTTT. Как это повлияет на привычки водителей, какие возможности открываются и почему такие функции появляются сначала в Китае - разбираемся в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 08:03
Chery Exlantix ET на российском рынке с доработанным гибридом
Chery вывел в продажу в России премиальный кроссовер Exlantix ET, который получил уникальные доработки для местных условий. Гибридная силовая установка, полный привод и обновленный экстерьер - что еще изменилось в модели для РФ, и почему этот автомобиль может стать новым ориентиром в сегменте?Читать далее
-
29.01.2026, 07:44
BMW снижает мощность V8 в M5 и XM Label из-за новых экологических норм
В 2026 году BMW вынуждена уменьшить мощность знаменитого V8 в M5 и XM Label, чтобы соответствовать стандарту Euro 7. Как это повлияет на динамику и стоит ли ждать новых сюрпризов от немецкого бренда - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 07:38
Mercedes-AMG S 63 2027: обновленный седан с новым V8 и свежим дизайном
Mercedes-AMG S 63 2027 модельного года выходит на рынок с заметными изменениями: более 2 700 новых и доработанных деталей, уникальная оптика, обновленная решетка радиатора и совершенно новый V8 с плоским коленвалом. Разбираемся, что еще приготовил Mercedes для флагманского седана и почему эта версия может стать самой интересной за последние годы.Читать далее
-
29.01.2026, 07:24
Сравнение BELGEE X50 и X70: особенности, отличия и выбор для российских дорог
Детальный разбор кроссоверов BELGEE X50 и X70: дизайн, технические параметры, комфорт, технологии и безопасность. Узнайте, какой из этих автомобилей лучше справится с городскими пробками, а какой - с выездом на природу. Экспертный взгляд на белорусские новинки и их возможности для российских автолюбителей.Читать далее
-
29.01.2026, 07:08
Американский школьный автобус превратили в полноценный дом на колесах
Во Флориде на аукционе Mecum выставлен необычный автодом, созданный на базе школьного автобуса Freightliner FS65. Внутри - полноценное жилье для двоих, современное оснащение и даже электровелосипед. Чем интересен этот проект и почему такие машины становятся трендом среди автолюбителей - разбираемся в материале.Читать далее