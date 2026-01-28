Вышло исследование: чем отличается белорусский седан Belgee S50 и почему он может изменить расстановку сил среди доступных автомобилей

Belgee S50 на российском рынке: новый вызов для лидеров сегмента

Belgee S50 - свежий седан из Беларуси, который уже привлек внимание российских автолюбителей. Чем он отличается от конкурентов, какие опции предлагает и сможет ли составить конкуренцию «Весте»? Разбираемся в деталях.

Belgee S50 - свежий седан из Беларуси, который уже привлек внимание российских автолюбителей. Чем он отличается от конкурентов, какие опции предлагает и сможет ли составить конкуренцию «Весте»? Разбираемся в деталях.

Появление автомобилей Belgee на российском рынке прошло почти незаметно, но за короткое время бренд сумел закрепиться в числе лидеров по продажам. Кроссоверы X50 и X70 уже стали привычными на дорогах, а теперь к ним присоединился седан S50, который может серьезно изменить баланс сил в сегменте доступных автомобилей.

Belgee S50 - это не просто очередная новинка. По сути, перед нами Geely Emgrand 2021 года, выпускаемый по лицензии на заводе под Борисовом. Здесь не ограничиваются простой сборкой: кузова проходят сварку и окраску, а уровень локализации постепенно растет. Уже сейчас используются белорусские аккумуляторы, бамперы и шины, а некоторые комплектующие поступают из России. Цветовая палитра расширилась до девяти оттенков, включая черный, темно-серый и синий металлик, а в будущем обещают добавить и красный.

Качество сборки и окраски не вызывает нареканий - за этим на заводе следят особенно тщательно. Внутри салон теперь исключительно черный, что может разочаровать поклонников ярких решений, но материалы отделки остались на уровне: ткань в базовых версиях и экокожа в топовой комплектации. Центральная консоль оснащена 12-дюймовым экраном, который поддерживает Apple CarPlay, пусть и только по проводу. Владельцам Android-смартфонов придется довольствоваться ограниченным функционалом.

Для задних пассажиров предусмотрен откидной подлокотник, но подогрев пока доступен только спереди. Из приятных мелочей - петля на крышке багажника, избавляющая от необходимости пачкать руки. В целом, интерьер производит впечатление продуманного и современного, хотя и без изысков.

Технические особенности и поведение на дороге

Под капотом - проверенный атмосферный мотор объемом 1,5 литра с непосредственным впрыском, выдающий 122 л.с. и 152 Н·м крутящего момента. Двигатель зарекомендовал себя как надежный, но требует регулярного обслуживания каждые 10 тысяч километров. Расход топлива в городе может доходить до 9 литров на 100 км, что не назовешь экономичным, но зато допускается использование 92-го бензина.

Шестиступенчатый автомат работает плавно, но не спешит раскрывать весь потенциал мотора. Разгон до сотни занимает 12,6 секунды, а максимальная скорость ограничена 175 км/ч. В сравнении с Lada Vesta с двигателем 1.8 Evo и вариатором, S50 уступает в динамике, но выигрывает в уровне шума.

На дороге S50 проявляет себя как комфортный городской автомобиль. Подвеска мягко сглаживает неровности, что особенно заметно на разбитых участках. Однако на высокой скорости и в поворотах машина начинает раскачиваться, уступая Vesta в управляемости и точности реакций. Тем не менее, для большинства водителей такой баланс между комфортом и управляемостью окажется вполне приемлемым.

Комплектации, цены и доступность

Belgee S50 сохранил богатый набор опций, включая люк, бесключевой доступ, электропривод водительского сиденья, климат-контроль и выбор режимов движения - все это недоступно у конкурентов в аналогичном ценовом сегменте. Базовая версия Active с механикой стоит 1 849 990 рублей, но основное внимание привлекают комплектации с автоматом: Style за 1 999 990 рублей и Prestige за 2 269 990 рублей. Для сравнения, Geely Emgrand с аналогичным автоматом ранее стоил минимум 2 393 990 рублей, а топовая Lada Vesta Techno с вариатором также укладывается в 2 миллиона.

Комплектация Style отличается наличием светодиодных фар, круиз-контроля, 16-дюймовых колес, кожаного руля с подогревом, камеры заднего вида и подогреваемого лобового стекла. Флагманский Prestige добавляет еще больше комфорта и технологий. Неудивительно, что спрос на S50 оказался столь высоким, что дилеры не успевают удовлетворять все заявки - производство в Беларуси пока не вышло на полную мощность, и на рынке уже ощущается дефицит.

Перспективы и место на рынке

Belgee S50 появился в нужное время и в нужном месте. Сочетание доступной цены, современного оснащения и проверенной техники делает его серьезным претендентом на лидерство в сегменте. Если заводу удастся нарастить объемы выпуска, S50 вполне способен закрепиться в верхней части рейтингов продаж, составив конкуренцию не только «Весте», но и другим популярным моделям.

Пока же остается наблюдать, как рынок отреагирует на нового игрока и насколько быстро белорусский седан сможет завоевать доверие российских автомобилистов. Одно ясно: конкуренция в сегменте доступных седанов становится все острее, и Belgee S50 вносит в нее свежий импульс.