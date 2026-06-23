Belgee X50+ 2026: современный салон, мягкое шасси, но без полного привода — разбираем обновление

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

23 июня 2026, 20:00

Belgee X50+ 2026: новый мотор, обновленный салон и неожиданное снижение цены

Belgee X50+ 2026: новый мотор, обновленный салон и неожиданное снижение цены

Belgee X50+ 2026: современный салон, мягкое шасси, но без полного привода — разбираем обновление

Belgee X50+ 2026: новый мотор, обновленный салон и неожиданное снижение цены

Обновленный Belgee X50+ 2026 года удивил сочетанием свежих технологий и сниженной цены, но при этом лишился части прежней резвости. Эксперты отмечают перемены в салоне, оснащении и поведении на дороге - стоит ли теперь рассматривать этот кроссовер как лучший выбор в сегменте?

Обновленный Belgee X50+ 2026 года удивил сочетанием свежих технологий и сниженной цены, но при этом лишился части прежней резвости. Эксперты отмечают перемены в салоне, оснащении и поведении на дороге - стоит ли теперь рассматривать этот кроссовер как лучший выбор в сегменте?

Обновление Belgee X50+ 2026 года привлекло внимание не только поклонников марки, но и тех, кто следит за трендами в сегменте доступных кроссоверов. Модель, ранее входившая в пятёрку самых популярных иномарок в России, получила ряд изменений, которые могут укрепить её позиции среди конкурентов.

Внешность Belgee X50+ претерпела незначительные метаморфозы: слегка переработаны бамперы и решётка радиатора, появились новые диодные фары с современной световой подписью и автоматическим переключением между ближним и дальним светом. Эти штрихи делают облик автомобиля чуть более свежим, но кардинально не выделяют его на фоне предшественника.

Главные перемены скрыты в салоне. Интерьер стал заметно современнее благодаря крупному 14,6-дюймовому экрану мультимедийной системы на базе Flame OS (в базовой версии — 8 дюймов). Добавились беспроводная зарядка, адаптивный круиз-контроль, электропривод багажной двери и полностью обогреваемое лобовое стекло. Однако эргономика водительского кресла вызывает вопросы: профиль спинки и расположение подголовников подойдут не всем, а посадка за рулём могла бы быть и ниже.

Любопытно, что, несмотря на расширение оснащения, стоимость топовой версии снизилась на 15 тысяч рублей (до 2 430 000 рублей), а базовая комплектация подешевела сразу на 160 тысяч (до 2 320 000 рублей). На фоне общего роста цен в сегменте такой шаг выглядит необычно.

В движении Belgee X50+ сохраняет свои сильные стороны: управляемость остаётся точной, руль информативным, а шасси стало мягче, что положительно сказалось на комфорте. Большинство дорожных неровностей автомобиль преодолевает уверенно, энергоёмкость подвески — на достойном уровне.

Главное техническое новшество — переход на четырёхцилиндровый турбомотор объёмом 1,5 литра (147 л. с., 270 Н·м). Однако разгон до 100 км/ч теперь занимает 9,1 секунды — на секунду дольше, чем в прежней версии. Роботизированная коробка передач тоже не безупречна: отмечаются заминки при старте и пауза при переключении на вторую передачу.

Существенный минус — отсутствие полноприводной трансмиссии. В условиях российской зимы и на бездорожье это может стать решающим фактором при выборе между Belgee X50+ и конкурентами, у которых AWD уже предусмотрена.

Belgee X50+ 2026 года способен заинтересовать тех, кто ценит современное оснащение и комфорт, но для кого динамика и проходимость не находятся на первом месте. Для российского рынка по-прежнему важны соотношение цены и набора опций, а также надёжность марки. Стоит помнить, что Belgee — это совместный проект белорусских и китайских производителей, а автомобили поступают на завод в Беларуси. В сегменте компактных кроссоверов конкуренция обостряется, и каждый новый шаг в оснащении или ценообразовании может изменить расстановку сил.

На фоне других новинок сегмента, где производители делают ставку на универсальность и расширенный набор опций, Belgee X50+ предлагает собственный взгляд на баланс цены и технологий. 

Упомянутые модели: Belgee X50
Упомянутые марки: Belgee, Geely
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Белджи, Джили

Похожие материалы Белджи, Джили

Экспедиционный УАЗ «Патриот»: новая версия для тяжелого бездорожья появится в 2027 году
JELAND J7 выходит на рынок: комплектации и цены объявлены
В Санкт-Петербурге стартует выпуск нового кроссовера Jeland J7 для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Брянская область Тульская область Владивосток
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться