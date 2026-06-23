Belgee X50+ 2026: современный салон, мягкое шасси, но без полного привода — разбираем обновление

23 июня 2026, 20:00
Belgee X50+ 2026: новый мотор, обновленный салон и неожиданное снижение цены
Belgee X50+ 2026: новый мотор, обновленный салон и неожиданное снижение цены
Обновленный Belgee X50+ 2026 года удивил сочетанием свежих технологий и сниженной цены, но при этом лишился части прежней резвости. Эксперты отмечают перемены в салоне, оснащении и поведении на дороге - стоит ли теперь рассматривать этот кроссовер как лучший выбор в сегменте?
Обновление Belgee X50+ 2026 года привлекло внимание не только поклонников марки, но и тех, кто следит за трендами в сегменте доступных кроссоверов. Модель, ранее входившая в пятёрку самых популярных иномарок в России, получила ряд изменений, которые могут укрепить её позиции среди конкурентов.
Внешность Belgee X50+ претерпела незначительные метаморфозы: слегка переработаны бамперы и решётка радиатора, появились новые диодные фары с современной световой подписью и автоматическим переключением между ближним и дальним светом. Эти штрихи делают облик автомобиля чуть более свежим, но кардинально не выделяют его на фоне предшественника.
Главные перемены скрыты в салоне. Интерьер стал заметно современнее благодаря крупному 14,6-дюймовому экрану мультимедийной системы на базе Flame OS (в базовой версии — 8 дюймов). Добавились беспроводная зарядка, адаптивный круиз-контроль, электропривод багажной двери и полностью обогреваемое лобовое стекло. Однако эргономика водительского кресла вызывает вопросы: профиль спинки и расположение подголовников подойдут не всем, а посадка за рулём могла бы быть и ниже.
Любопытно, что, несмотря на расширение оснащения, стоимость топовой версии снизилась на 15 тысяч рублей (до 2 430 000 рублей), а базовая комплектация подешевела сразу на 160 тысяч (до 2 320 000 рублей). На фоне общего роста цен в сегменте такой шаг выглядит необычно.
В движении Belgee X50+ сохраняет свои сильные стороны: управляемость остаётся точной, руль информативным, а шасси стало мягче, что положительно сказалось на комфорте. Большинство дорожных неровностей автомобиль преодолевает уверенно, энергоёмкость подвески — на достойном уровне.
Главное техническое новшество — переход на четырёхцилиндровый турбомотор объёмом 1,5 литра (147 л. с., 270 Н·м). Однако разгон до 100 км/ч теперь занимает 9,1 секунды — на секунду дольше, чем в прежней версии. Роботизированная коробка передач тоже не безупречна: отмечаются заминки при старте и пауза при переключении на вторую передачу.
Существенный минус — отсутствие полноприводной трансмиссии. В условиях российской зимы и на бездорожье это может стать решающим фактором при выборе между Belgee X50+ и конкурентами, у которых AWD уже предусмотрена.
Belgee X50+ 2026 года способен заинтересовать тех, кто ценит современное оснащение и комфорт, но для кого динамика и проходимость не находятся на первом месте. Для российского рынка по-прежнему важны соотношение цены и набора опций, а также надёжность марки. Стоит помнить, что Belgee — это совместный проект белорусских и китайских производителей, а автомобили поступают на завод в Беларуси. В сегменте компактных кроссоверов конкуренция обостряется, и каждый новый шаг в оснащении или ценообразовании может изменить расстановку сил.
На фоне других новинок сегмента, где производители делают ставку на универсальность и расширенный набор опций, Belgee X50+ предлагает собственный взгляд на баланс цены и технологий.
Похожие материалы Белджи, Джили
-
23.06.2026, 20:29
Сколько реально стоит содержание Belgee X50 в Москве за 5 лет: неожиданные цифры
Владельцы Belgee X50 в столичном регионе могут столкнуться с расходами на обслуживание, которые за пять лет почти достигают половины стоимости нового автомобиля. Эксперты разобрали, из чего складывается эта сумма и почему даже доступные кроссоверы требуют серьезных вложений.Читать далее
-
23.06.2026, 10:57
Tenet T4 и Belgee X50: сравнение клиренса, моторов и цен для российских дорог
На российском рынке кроссоверов Tenet T4 и Belgee X50 быстро набирают популярность благодаря сочетанию цены, оснащения и адаптации к местным дорогам. Важно разобраться, чем отличаются эти модели по техническим характеристикам и насколько они подходят для российских условий.Читать далее
-
22.06.2026, 18:49
Белорусские кроссоверы Belgee меняют рынок: локализация, цены и новые тренды
С 2024 года кроссоверы Belgee, собранные в Беларуси по лицензии Geely, быстро набирают популярность в России благодаря высокой локализации, выгодной цене и поддержке государства. Это событие уже влияет на расстановку сил среди автопроизводителей и формирует новые рыночные тенденции.Читать далее
-
22.06.2026, 17:37
Belgee X50 спустя год: реальный опыт эксплуатации, плюсы и минусы для семьи
Годовой опыт эксплуатации Belgee X50 раскрывает сильные и слабые стороны модели на фоне рынка. Владелец делится нюансами обслуживания, динамики и комфорта, что особенно актуально для тех, кто ищет практичный семейный автомобиль в условиях ограниченного выбора новых машин.Читать далее
-
21.06.2026, 16:59
Belgee X50+ 2026: как изменился кроссовер после обновления
В 2026 году кроссовер Belgee X50+ удивил новыми решениями. Модель стала доступнее и технологичнее. Внешность почти не изменилась, зато внутри произошли заметные перемены.Читать далее
-
19.06.2026, 18:50
Ресурс и слабые места турбомоторов BelGee X50 и X70: что важно знать владельцам
Турбированные двигатели BelGee X50 и X70 активно выходят на российский рынок, но их надежность и особенности обслуживания вызывают вопросы. В материале - конструктивные нюансы, реальные показатели ресурса и рекомендации по эксплуатации в российских условиях.Читать далее
-
16.06.2026, 07:31
Belgee X50+ начнут оснащать белорусской медиасистемой с 2027 года
На заводе «Белджи» стартует важный этап локализации: кроссовер X50+ впервые получит медиасистему белорусского производства. Это решение может изменить подход к оснащению автомобилей в регионе. Мало кто знает, что такие перемены затронут и российский рынок. Какие плюсы и подводные камни ждут покупателей - разбираемся подробно.Читать далее
-
11.06.2026, 06:50
Пять новых авто с классическим автоматом до 2,5 млн рублей: что выбрать в 2026 году
В 2026 году российский рынок предлагает пять новых автомобилей с классическим автоматом дешевле 2,5 млн рублей. В подборке - модели из Китая и Беларуси, которые удивляют оснащением и вытесняют привычные бренды. Почему спрос на них растет - в материале.Читать далее
-
10.06.2026, 16:53
Belgee X50 исчез с российского сайта: что происходит с популярным кроссовером
Самый востребованный кроссовер Belgee X50 неожиданно пропал с официального сайта бренда в России. Теперь на портале представлены только три модели, а сам X50 остается доступен лишь в Беларуси. Почему это важно для покупателей и что может ждать рынок - разбираемся в деталях. Читать далее
-
09.06.2026, 19:56
Реальные испытания моторов Belgee: ресурс, обслуживание и конструктивные отличия
Моторы Belgee X50, X70 и S50 все чаще обсуждаются среди российских водителей - эксперты разобрали их конструкцию, ресурс и нюансы обслуживания. Почему эти детали важны для владельцев именно сейчас и как моторы ведут себя в непростых климатических условиях России - в материале.Читать далее
Похожие материалы Белджи, Джили
-
23.06.2026, 20:29
Сколько реально стоит содержание Belgee X50 в Москве за 5 лет: неожиданные цифры
Владельцы Belgee X50 в столичном регионе могут столкнуться с расходами на обслуживание, которые за пять лет почти достигают половины стоимости нового автомобиля. Эксперты разобрали, из чего складывается эта сумма и почему даже доступные кроссоверы требуют серьезных вложений.Читать далее
-
23.06.2026, 10:57
Tenet T4 и Belgee X50: сравнение клиренса, моторов и цен для российских дорог
На российском рынке кроссоверов Tenet T4 и Belgee X50 быстро набирают популярность благодаря сочетанию цены, оснащения и адаптации к местным дорогам. Важно разобраться, чем отличаются эти модели по техническим характеристикам и насколько они подходят для российских условий.Читать далее
-
22.06.2026, 18:49
Белорусские кроссоверы Belgee меняют рынок: локализация, цены и новые тренды
С 2024 года кроссоверы Belgee, собранные в Беларуси по лицензии Geely, быстро набирают популярность в России благодаря высокой локализации, выгодной цене и поддержке государства. Это событие уже влияет на расстановку сил среди автопроизводителей и формирует новые рыночные тенденции.Читать далее
-
22.06.2026, 17:37
Belgee X50 спустя год: реальный опыт эксплуатации, плюсы и минусы для семьи
Годовой опыт эксплуатации Belgee X50 раскрывает сильные и слабые стороны модели на фоне рынка. Владелец делится нюансами обслуживания, динамики и комфорта, что особенно актуально для тех, кто ищет практичный семейный автомобиль в условиях ограниченного выбора новых машин.Читать далее
-
21.06.2026, 16:59
Belgee X50+ 2026: как изменился кроссовер после обновления
В 2026 году кроссовер Belgee X50+ удивил новыми решениями. Модель стала доступнее и технологичнее. Внешность почти не изменилась, зато внутри произошли заметные перемены.Читать далее
-
19.06.2026, 18:50
Ресурс и слабые места турбомоторов BelGee X50 и X70: что важно знать владельцам
Турбированные двигатели BelGee X50 и X70 активно выходят на российский рынок, но их надежность и особенности обслуживания вызывают вопросы. В материале - конструктивные нюансы, реальные показатели ресурса и рекомендации по эксплуатации в российских условиях.Читать далее
-
16.06.2026, 07:31
Belgee X50+ начнут оснащать белорусской медиасистемой с 2027 года
На заводе «Белджи» стартует важный этап локализации: кроссовер X50+ впервые получит медиасистему белорусского производства. Это решение может изменить подход к оснащению автомобилей в регионе. Мало кто знает, что такие перемены затронут и российский рынок. Какие плюсы и подводные камни ждут покупателей - разбираемся подробно.Читать далее
-
11.06.2026, 06:50
Пять новых авто с классическим автоматом до 2,5 млн рублей: что выбрать в 2026 году
В 2026 году российский рынок предлагает пять новых автомобилей с классическим автоматом дешевле 2,5 млн рублей. В подборке - модели из Китая и Беларуси, которые удивляют оснащением и вытесняют привычные бренды. Почему спрос на них растет - в материале.Читать далее
-
10.06.2026, 16:53
Belgee X50 исчез с российского сайта: что происходит с популярным кроссовером
Самый востребованный кроссовер Belgee X50 неожиданно пропал с официального сайта бренда в России. Теперь на портале представлены только три модели, а сам X50 остается доступен лишь в Беларуси. Почему это важно для покупателей и что может ждать рынок - разбираемся в деталях. Читать далее
-
09.06.2026, 19:56
Реальные испытания моторов Belgee: ресурс, обслуживание и конструктивные отличия
Моторы Belgee X50, X70 и S50 все чаще обсуждаются среди российских водителей - эксперты разобрали их конструкцию, ресурс и нюансы обслуживания. Почему эти детали важны для владельцев именно сейчас и как моторы ведут себя в непростых климатических условиях России - в материале.Читать далее