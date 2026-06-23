Belgee X50+ 2026: современный салон, мягкое шасси, но без полного привода — разбираем обновление

Belgee X50+ 2026: новый мотор, обновленный салон и неожиданное снижение цены

Обновленный Belgee X50+ 2026 года удивил сочетанием свежих технологий и сниженной цены, но при этом лишился части прежней резвости. Эксперты отмечают перемены в салоне, оснащении и поведении на дороге - стоит ли теперь рассматривать этот кроссовер как лучший выбор в сегменте?

Обновленный Belgee X50+ 2026 года удивил сочетанием свежих технологий и сниженной цены, но при этом лишился части прежней резвости. Эксперты отмечают перемены в салоне, оснащении и поведении на дороге - стоит ли теперь рассматривать этот кроссовер как лучший выбор в сегменте?

Обновление Belgee X50+ 2026 года привлекло внимание не только поклонников марки, но и тех, кто следит за трендами в сегменте доступных кроссоверов. Модель, ранее входившая в пятёрку самых популярных иномарок в России, получила ряд изменений, которые могут укрепить её позиции среди конкурентов.

Внешность Belgee X50+ претерпела незначительные метаморфозы: слегка переработаны бамперы и решётка радиатора, появились новые диодные фары с современной световой подписью и автоматическим переключением между ближним и дальним светом. Эти штрихи делают облик автомобиля чуть более свежим, но кардинально не выделяют его на фоне предшественника.

Главные перемены скрыты в салоне. Интерьер стал заметно современнее благодаря крупному 14,6-дюймовому экрану мультимедийной системы на базе Flame OS (в базовой версии — 8 дюймов). Добавились беспроводная зарядка, адаптивный круиз-контроль, электропривод багажной двери и полностью обогреваемое лобовое стекло. Однако эргономика водительского кресла вызывает вопросы: профиль спинки и расположение подголовников подойдут не всем, а посадка за рулём могла бы быть и ниже.

Любопытно, что, несмотря на расширение оснащения, стоимость топовой версии снизилась на 15 тысяч рублей (до 2 430 000 рублей), а базовая комплектация подешевела сразу на 160 тысяч (до 2 320 000 рублей). На фоне общего роста цен в сегменте такой шаг выглядит необычно.

В движении Belgee X50+ сохраняет свои сильные стороны: управляемость остаётся точной, руль информативным, а шасси стало мягче, что положительно сказалось на комфорте. Большинство дорожных неровностей автомобиль преодолевает уверенно, энергоёмкость подвески — на достойном уровне.

Главное техническое новшество — переход на четырёхцилиндровый турбомотор объёмом 1,5 литра (147 л. с., 270 Н·м). Однако разгон до 100 км/ч теперь занимает 9,1 секунды — на секунду дольше, чем в прежней версии. Роботизированная коробка передач тоже не безупречна: отмечаются заминки при старте и пауза при переключении на вторую передачу.

Существенный минус — отсутствие полноприводной трансмиссии. В условиях российской зимы и на бездорожье это может стать решающим фактором при выборе между Belgee X50+ и конкурентами, у которых AWD уже предусмотрена.

Belgee X50+ 2026 года способен заинтересовать тех, кто ценит современное оснащение и комфорт, но для кого динамика и проходимость не находятся на первом месте. Для российского рынка по-прежнему важны соотношение цены и набора опций, а также надёжность марки. Стоит помнить, что Belgee — это совместный проект белорусских и китайских производителей, а автомобили поступают на завод в Беларуси. В сегменте компактных кроссоверов конкуренция обостряется, и каждый новый шаг в оснащении или ценообразовании может изменить расстановку сил.

На фоне других новинок сегмента, где производители делают ставку на универсальность и расширенный набор опций, Belgee X50+ предлагает собственный взгляд на баланс цены и технологий.