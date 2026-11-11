Чем отличается бюджетная версия BELGEE X50 с атмосферным мотором и за что придётся переплатить российским покупателям?

11 ноября 2026, 13:03
BELGEE X50 Active в России оказался на 580 тысяч рублей дороже, чем в Беларуси
BELGEE X50 Active в России оказался на 580 тысяч рублей дороже, чем в Беларуси
В России BELGEE X50 предлагают только в комплектации Active за 2 099 990 рублей с учетом скидки. По приведенным ценам это примерно на 580 тысячт дороже белорусского предложения по программе «Лояльный трейд-ин». У кроссовера атмосферный мотор и шестиступенчатый автомат.
В официальных российских дилерских центрах BELGEE X50 представлен только в комплектации Active. Рекомендованная цена составляет 2 199 990 рублей, а с учетом скидки 100 000 рублей по программе трейд-ин - 2 099 990 рублей. О цене сообщила пресс-служба BELGEE.
В Беларуси эта версия появилась раньше: продажи стартовали 17 сентября. По программе «Лояльный трейд-ин» BELGEE X50 там стоит от 54 900 белорусских рублей или 1 515 000 рублей российских, пишет abw.by. Таким оброазом, разница составляет около 584 тысяч рублей в пользу белорусского предложения. Сравниваются цены с учетом разных программ стимулирования: в России действует скидка по трейд-ин, в Беларуси - программа «Лояльный трейд-ин».
Под капотом установлен атмосферный четырехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 1,5 литра с непосредственным впрыском. Он развивает 122 л. с., или около 89,7 кВт, при крутящем моменте 152 Н·м. Двигатель работает с шестиступенчатой гидромеханической автоматической коробкой передач. Российская версия имеет передний привод, а заявленный расход в смешанном цикле составляет 7 литров на 100 км. В отличие от ранее известных турбированных модификаций с роботизированной трансмиссией, здесь установлен атмосферный мотор с классическим автоматом.
Длина кроссовера составляет 4330 мм, ширина - 1800 мм. Высота равна 1609 мм, колесная база - 2600 мм. В комплектацию входят 16-дюймовые легкосплавные диски с шинами 215/65 R16.
В оснащение Active входят светодиодные дневные ходовые огни и обогрев наружных зеркал. Салон отделан черной искусственной кожей. Предусмотрены подогрев руля и передних сидений, а также кондиционер с круиз-контролем. Установлены датчик света и кожаный мультируль.
Для парковки предусмотрены камера заднего вида и задние парктроники. Мультимедийная система получила 8-дюймовый экран, Bluetooth и поддержку Apple CarPlay. Бачок омывателя вмещает 5 литров.
Пассивную безопасность обеспечивают четыре подушки. В список оборудования входят «ЭРА-ГЛОНАСС» и ABS с EBD. Среди электронных систем есть ESC и TCS. Для помощи при старте на подъеме и спуске предусмотрены HHC и HDC.
BELGEE X50 выпускают на предприятии СЗАО «БЕЛДЖИ» в Минской области Беларуси. После модернизации 2025 года завод может производить до 120 тысяч автомобилей в год.
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