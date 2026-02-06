Что думают реальные водители о белорусском кроссовере на базе Geely Coolray — опыт, проблемы и впечатления

6 февраля 2026, 13:32
Belgee X50 глазами владельцев: плюсы, минусы и неожиданные нюансы эксплуатации
Belgee X50 - кроссовер белорусской сборки, созданный на базе Geely Coolray. Водители делятся реальными впечатлениями: от динамики и комфорта до спорных моментов с мультимедиа и тормозами. Почему отзывы так противоречивы - в материале.
Белорусский кроссовер Belgee X50, созданный на базе Geely Coolray, вызвал неоднозначную реакцию на рынке бюджетных автомобилей. С одной стороны, он привлекает современным дизайном, уверенной динамикой и продуманным салоном. С другой — владельцы сталкиваются с рядом недостатков, которые могут перевесить первоначальные преимущества
Внешность и динамика: за что хвалят X50
Автомобиль выделяется агрессивным экстерьером со светодиодной оптикой и яркими кузовными линиями. Его 150-сильный турбомотор обеспечивает бодрый разгон, а управляемость радует четкостью реакций на руль. Расход топлива в городе держится на уровне 9–10 литров, что для кроссовера с турбиной считается приемлемым. Салон оформлен качественно, а цифровая приборная панель добавляет современности.
Однако за спортивный характер приходится платить жесткой подвеской, которая ощутимо передает неровности дороги. Это особенно заметно при езде по плохому покрытию.
Эксплуатация: тонкости и подводные камни
Официальное обслуживание у дилеров обходится дорого, но многие владельцы экономят, самостоятельно покупая масла и фильтры. Мультимедийная система иногда работает с задержками, а её функционал кажется устаревшим по сравнению со смартфонами.
Практичность X50 ограничена компактным багажником и небольшим топливным баком на 45 литров. В салоне отмечается слабая шумоизоляция — слышен шум от камней в колесных арках, а пластиковые ниши не амортизируют звук, поэтому вещи гремят на ухабах. Также встречаются претензии к качеству сборки кузова: в некоторых экземплярах заметны большие зазоры на дверях и багажнике.
Проблемы с качеством: стекла, тормоза и герметичность
Отдельные владельцы жалуются на мягкое лобовое стекло, которое быстро покрывается мелкими сколами и царапинами. Встречаются и проблемы с герметичностью — после дождя вода может просачиваться под коврик водителя.
Тормозная система также вызывает нарекания: в экстренных ситуациях её эффективность кажется недостаточной, что заставляет некоторых водителей менять штатные колодки на более надёжные аналоги.
Несмотря на компактность, салон предлагает удобную посадку даже для высоких водителей, хотя некоторые детали вроде короткого подлокотника требуют привыкания. Для поездок по городу и лёгкому бездорожью возможностей X50 хватает, но для дальних путешествий с большим багажом он не идеален.
Комфорт и эргономика
Несмотря на компактные размеры, X50 научился удивлять удобством посадки. Водители отмечают, что даже при росте выше среднего можно устроиться за рулем с комфортом, хотя некоторые детали, вроде короткого подлокотника или поясничного упора, требуют привыкания. Угол наклона сиденья не регулируется, но это решает вопрос установки проставок. В целом компоновка салона напоминает седан, хотя по проходимости X50 может удивить на легком бездорожье.
Владельцы с семьей отмечают, что автомобиль не пригоден для дальних поездок с большим объемом багажа, но для города его возможностей хватает с лихвой. Некоторые отмечают, что лакокрасочное покрытие вызывает опасения из-за отсутствия оцинковки на капоте и крышке, однако за год эксплуатации серьезных проблем не выявлено.
Разнообразие мнений: от восторга до разочарования
Отзывы о Belgee X50 кардинально различаются. Часть считают его стандартным решением для города, хвалят динамику, внешний вид и доступность запчастей. Другие указывают на завышенную цену, проблемы с мультимедией, слабую шумоизоляцию и неудачную работу климат-контроля.
Тем не менее, X50 продолжает набирать популярность среди тех, кто ищет свежий кроссовер с современной конструкцией и не боится некоторых компромиссов в комфорте и оснащении. Белорусский китаец оказался не идеальным, но для многих стал достойной альтернативой на рынке новых автомобилей.
