Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

29 июля 2026, 17:17

Belgee X50+ и Changan CS35PLUS: сравнение комплектаций, опций и цен на рынке

Belgee X50+ и Changan CS35PLUS: сравнение комплектаций, опций и цен на рынке

Кто круче: Belgee X50+ или Changan CS35PLUS — сравниваем оснащение, расход топлива и размер багажника

Belgee X50+ и Changan CS35PLUS: сравнение комплектаций, опций и цен на рынке

Сравнение Belgee X50+ и Changan CS35PLUS актуально для тех, кто ищет компактный SUV с оптимальным набором опций и разумной ценой. В материале - ключевые отличия, особенности оснащения и нюансы, которые могут повлиять на выбор в 2026 году.

Сравнение Belgee X50+ и Changan CS35PLUS актуально для тех, кто ищет компактный SUV с оптимальным набором опций и разумной ценой. В материале - ключевые отличия, особенности оснащения и нюансы, которые могут повлиять на выбор в 2026 году.

В 2026 году российский рынок компактных кроссоверов продолжает активно развиваться, и выбор между Belgee X50+ и Changan CS35PLUS становится все более актуальным для автолюбителей. Оба автомобиля относятся к классу компактных SUV, но различаются по набору опций, цене и техническим характеристикам, что напрямую влияет на предпочтения покупателей.

Belgee X50+ выделяется максимальным оснащением уже в базовой комплектации: здесь и полный зимний пакет, и широкий выбор допов, и современный дизайн с полностью светодиодной оптикой. В топовых версиях доступны легкосплавные диски R18 и мультимедийная система с экраном 14,6 дюйма. Просторный салон, качественные материалы отделки и панорамная крыша с люком делают модель привлекательной для семей и тех, кто ценит комфорт в любое время года.

Changan CS35PLUS, напротив, делает ставку на доступную стартовую цену и мощный двигатель BlueWhale 1.4T (150 л.с.), а также на продвинутые системы безопасности. В топовой комплектации доступны адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения и беспроводная зарядка. Эргономичный салон с цифровой приборной панелью и отделкой экокожей подчеркивает современный подход к оснащению.

По багажнику преимущество на стороне Changan CS35PLUS - 403 литра против 330 у конкурента. Клиренс у моделей практически одинаковый, а гарантия составляет 5 лет или 150 000 км пробега для обеих машин. Важно отметить, что расход топлива у Changan CS35PLUS ниже (6,1 л/100 км против 6,5 у Belgee X50+), а для Belgee требуется бензин АИ-95, тогда как Changan обходится АИ-92.

В практической эксплуатации оба кроссовера подходят для города и трассы, но для зимних условий Belgee X50+ выглядит предпочтительнее благодаря полному пакету подогрева. Для семей с детьми важным моментом может стать наличие подогрева второго ряда, который у Changan CS35PLUS доступен только в топовой версии. Если бюджет ограничен, Changan CS35PLUS выигрывает по стартовой цене, а для тех, кто ищет максимальную мощность и современные системы безопасности, этот вариант также будет интересен.

В контексте рынка стоит отметить, что оба автомобиля собираются с учетом российских условий эксплуатации, а гарантийные обязательства соответствуют ожиданиям покупателей. Как показывает опыт других сегментов, например, популярность японских автодомов на базе Toyota Hiace, о которой рассказывалось в материале о востребованных решениях для семейных поездок, российские потребители все чаще выбирают автомобили с максимальным набором опций и адаптацией к климату.

Выбор между Belgee X50+ и Changan CS35PLUS зависит от приоритетов: если важны богатое оснащение и зимний комфорт - стоит присмотреться к Belgee X50+. Если же на первом месте цена, мощность и современные системы безопасности - Changan CS35PLUS выглядит более рациональным вариантом. Оба кроссовера отражают тенденцию к расширению ассортимента на российском рынке и подчеркивают растущие требования к качеству и функциональности автомобилей в сегменте компактных SUV.

Упомянутые марки: Belgee, Changan
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